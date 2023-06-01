Институт гражданской конфискации хотят ввести в Казахстане

21:42 02.06.2023

Депутат Магеррам Магеррамов на заседании Общественной палаты при Мажилисе рассказал, как будут возвращать в госсобственность незаконно приобретенные активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов напомнил, что 24 мая Мажилис Парламента принял в работу законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов" с сопутствующими поправками.



По его словам, документ разработан депутатами Мажилиса Парламента во исполнение Указа президента Республики Казахстан "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов".



Говоря о необходимости данных поправок, депутат отметил, что действующие законодательные акты, в том числе Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы рассчитаны на стандартные преступления и нарушения и не способны в полной мере обеспечить надлежащую процедуру раскрытия, подтверждения, происхождения и возврата незаконно приобретенных активов.



"По этой причине на основе международных стандартов для преследования коррупционных и других тяжких преступлений разработаны законопроекты по возврату активов. Ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов, предусмотренным проектом закона, является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации", – заявил мажилисмен.

Законопроект также предусматривает добровольный или принудительный возврат активов в гражданском порядке.



В документе есть конкретный перечь лиц, которые подпадают под действие закона. Это лица, занимающие сейчас и занимавшие в прошлом ответственные государственные должности, к ним относятся все должности, указанные в Конституции, депутаты Парламента, судьи Конституционного суда, члены бывшего Конституционного Совета, судьи, Уполномоченный по правам человека, все политические госслужащие и госслужащие корпуса "А", наиболее крупные бизнесмены, так называемые олигархи, руководители и управленцы предприятий квазигоссектора, аффилированные с высокопоставленными госслужащими и олигархами лица.



В орбиту закона также попадает определенный круг лиц, аффилированных с вышеуказанными субъектами.



По мнению разработчиков, это позволит выявить те активы и незаконно полученное имущество, которые оформлены на родственников, друзей, приближенных подчиненных, то есть, номинальных, но не реальных владельцев.



В рамках проекта закона предусматривается создание при Генеральной прокуратуре специализированного ведомства - Комитета по возврату незаконно приобретенных активов. Его задачей будет в том числе предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут иметься разумные сомнения в "естественном" и законном происхождении активов.



Далее эта информация будет передаваться в Комиссию по возврату активов, которая будет состоять из государственных служащих, общественных деятелей и депутатов Парламента.



"Эта комиссия, во-первых, будет обеспечивать прозрачность и подконтрольность специализированного Комитета при Генпрокуратуре, во-вторых, Комиссия на основании изучения подготовленных правоохранительными органами материалов будет давать рекомендации, обязательные к исполнению, по включению субъектов в специальный Реестр, для дальнейших действий, а также одобрять или отклонять предложение по каждому отдельному случаю", – пояснил Магеррам Магеррамов.

Документом также предусматривается создание специального государственного фонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.



Как отметил депутат, это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.



В целом, по его словам, за годы независимости Казахстана виз страны было выведено порядка 160 млрд долларов.



12 мая генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что государству возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.



Мадина Мамырханова