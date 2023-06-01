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Отношения США и КНР обострились перед... возможным примирением, - НГ
21:50 02.06.2023

В Пекине, Вашингтоне и Токио не исключили вероятность ядерного конфликта
Владимир Скосырев

1.06.23

Авианосцы США и Японии вместе готовы отразить атаки Китая.
Впервые после избрания на третий срок генсеком КПК Си Цзиньпин созвал комиссию ЦК по безопасности. Там он призвал срочно модернизировать оборону из-за обострения международной обстановки. Как утверждают СМИ в Пекине, виновны в этом США, готовые применить ядерное оружие для защиты союзников. Отвергая эти обвинения, Пентагон предложил обсудить разногласия на конференции по безопасности в Сингапуре. Хотя министр обороны Китая отказался от этого, Пекин оставил двери для контактов открытыми по другим линиям, что внушает оптимизм в оценке долгосрочных перспектив двусторонних отношений.

Создать комиссию Си предложил еще в 2013 году, вскоре после того, как был избран на высший партийный пост.

Комиссией обсуждаются как вызовы стране из-за рубежа, защита национального суверенитета, так и задача сохранения социальной стабильности внутри страны. На последнем заседании присутствовали три из семи членов постоянного комитета политбюро, в том числе Цай Ци, начальник аппарата генсека.

По словам Се Маосуна, старшего научного сотрудника знаменитого университета Цинхуа в Пекине, выступление генсека, кстати, также окончившего университет Цинхуа, показывает, что у Китая нет иллюзий насчет отношений с США. Под худшим сценарием, который упомянул Си Цзиньпин, может подразумеваться ядерная война, в ходе которой разрушится побережье страны, где сконцентрированы современная промышленность и центры высоких технологий. К словам Се стоит прислушаться. Ведь университет Цинхуа окончил сам председатель КНР.

И последние заявления главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Японии Ясукудзу Хамада заставляют предполагать, что худший сценарий – не фантастика. Во всяком случае, это тот сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов. Министры сказали на пресс-конференции в Токио, что могут укрепить оборонный потенциал Японии, не исключая использования ядерного оружия.

Остин выступил в Токио накануне открытия конференции по безопасности в отеле Шангри Ла в Сингапуре (см. "НГ" от 30.05.23). Он обвинил Китай в провокациях. Он напомнил, что недавно китайский истребитель совершил агрессивный маневр в нескольких метрах от самолета США над Южно-Китайским морем (ЮКМ). Аналогичные действия устраивают китайцы против самолетов союзников США. Остин посетовал, что хотел встретиться с китайским министром обороны Ли Шаньфу, чтобы обсудить, как не допустить эскалации, но вот беда – Ли отказался с ним встретиться.

Здесь стоит пояснить, что самолеты, которые перехватывают китайские истребители, – это отнюдь не гражданские лайнеры, а разведывательные самолеты, в которых сидят мастера электронной слежки. Пекин не оставил без внимания слова Остина. Он заявил, что опасную ситуацию создают сами США, отправляя свои самолеты к Китаю, не считаясь с его суверенитетом над водами ЮКМ.

Возникает вопрос: как в такой накаленной атмосфере воспринимать предупреждения глав оборонных ведомств США и Японии о возможности применить ядерное оружие. В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Сама Япония отказалась от ядерного оружия. В заявлении двух министров говорится о том, что Америка будет защищать Японию в расширенном варианте с использованием всех средств, включая ядерные. В принципе это противоречит японской позиции. Она призывает к миру без ядерного оружия". Премьер-министр Японии Фумио Кисида на недавнем заседании "большой семерки" в Хиросиме поставил это во главу угла. При этом он обвинил Россию в том, что это она якобы занимается ядерным шантажом из-за конфликта в Украине. Но главная опасность, как полагают в Токио, исходит от Китая, который наращивает свой ядерный потенциал, и Северной Кореи.

"Япония, напомню, провозгласила три принципа – не производить ядерного оружия, не иметь его и не ввозить. Но ведь в порт Йокосука приходят американские авианосцы и атомные подводные лодки. И никто никогда не видел, чтобы они перед заходом в Японию выгружали ядерное оружие", – заключил Кистанов.

На этом фоне наблюдатели обратили внимание на одно событие в Пекине. Военные атташе США и Австралии вместе с представителями армий других государств приняли участие в осмотре столичного гарнизона. Его солдаты боксировали, занимались учебной стрельбой напоказ, демонстрировали умение бороться с террористами. Тур был организован командованием сухопутных войск.

Как сказал Чжоу Чэньмин, сотрудник мозгового треста военных наук Юань Ван, Пекин послал с помощью этого тура послание Вашингтону. Его смысл такой: "не примешивайте к обмену между военными политику, не вводите санкции, которые создают для Китая проблемы".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
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