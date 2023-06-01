Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем, - Максим Казначеев

22:08 02.06.2023 ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В КАЗАХСТАНЕ: ЗАПАД РАСТИТ НАЦИОНАЛИСТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С РОССИЕЙ И КИТАЕМ

Заседание Высшего Евразийского экономического совета на прошлой неделе не вызвало в казахстанском информационном поле серьезной волны критики со стороны прозападной либерально-националистической оппозиции. Хотя проводившееся чуть ранее аналогичное мероприятие в рамках cаммита "Китай – Центральная Азия" стало наиболее резонансным в медийной повестке. Такие расхождения ярко демонстрируют приоритеты информационной политики США в Центральной Азии. Подробнее – в материале Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем.



Судя по количеству сообщений в прозападных СМИ Казахстана, США не считают тему евразийской интеграции приоритетной. Западные кураторы сосредоточили основные силы на отработке именно китайской темы.



В целом задача формирования негативного информационного фона в отношении региональных интеграционных инициатив прописана на доктринальном уровне в стратегии США по Центральной Азии. Запад достаточно болезненно реагирует на все подобные процессы. Настолько болезненно, что критика всех региональных экономических инициатив рассматривается как один из главных приоритетов противодействия России и Китаю.



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При этом США не предлагают Казахстану никакой внятной экономической альтернативы сотрудничеству в рамках Большой Евразии. Как и компенсации возможного снижения товарооборота.



В последние месяцы США, Великобритания и ЕС убеждали президента Касым-Жомарта Токаеваусилить экономическую блокаду России и Белоруссии. В ход шли и угрозы, и обещания больших инвестиций.



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Однако, в отличие от саммитов в Китае и России, проходивший практически одновременно второй экономический форум "ЕС - Центральная Азия" не анонсировал никаких конкретных экономических проектов, хотя бы отдаленно сопоставимых с объемами инвестиций в Казахстан, анонсированными в рамках региональных форумов.



Не удивительно, что Астана стремится получить максимальные преференции в текущей геополитической конкуренции основных игроков. И Запад пока не сделал некоего исключительного предложения, которое бы перевесило ставки Пекина и Москвы.



Отсутствие "пряника" заставляет США использовать "кнут". Астана постоянно подвергается информационным атакам как извне, так и со стороны внутренних прозападных политических групп. Важно обратить внимание на акценты: выпады в адрес Акорды идут как бы "по касательной", без нападок на самого президента Токаева, поскольку это может быть чревато для критикующих.



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После завершившегося избирательного цикла (президентские выборы в ноябре и парламентские в марте. - Прим. Ia-centr.ru) кредит доверия к власти в Казахстане достаточно высок. А потому прямые информационные атаки вряд ли будут успешны.



Западные кураторы и их казахстанские исполнители делают ставку на формирование ореола "токсичности" в отношении любых контактов с китайскими и российскими политическими элитами.



Пугают либеральную часть политически активного населения угрозой превращения страны в "вассала Китая и России".



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В этом смысле интересно наблюдать, как Акорда пыталась превентивно реагировать на вбросы либеральной оппозиции и медиа с обвинениями в интеграции с "авторитарными режимами".



Еще до завершения московского саммита пресс-служба президента Токаева поспешила распространить через все провластные СМИ релиз о том, что Казахстан не создает и не вступает ни в какие союзные государства. Очевидно, что этот вброс казахстанские власти сделали на опережение, в расчете переломить поднимающуюся в оппозиционных СМИ и соцсетях волну якобы "народного негодования" по поводу углубления интеграции страны с основными оппонентами США.



При этом у Акорды есть понимание, что содержания достигнутых соглашений никто в либерально-прозападных группах даже не знает.



Ставка была сделана на генерирование прямых и откровенный фейков с последующими обвинениями власти в "отказе от суверенитета".



В частности, именно так "прочитывается" вброс о том, что предполагаемое введение маркировки товаров "Сделано в Евразии" на самом деле должно помочь России и Белоруссии обойти западные санкции. И это притом что никакой конечной продукции ни Россия, ни Белоруссия в "недружественные страны" не отправляют - только сырье и полуфабрикаты. То же касается и других "экономических гигантов" ЕАЭС: Казахстана, Киргизии и Армении.



На самом деле выступление президента Токаева в общих чертах показало текущие экономические приоритеты страны:



· развитие транспортно-логистических проектов "Север - Юг" и "Восток - Запад";



· цифровизация таможенного оформления грузов;



· приглашение региональных инвесторов в горнодобывающий сектор.



То есть при всем желании сложно увидеть в этих приоритетах вступление в абстрактные союзные государства.



А в одно конкретное союзное государство - России и Белоруссии - Казахстан никто и не приглашал. Шуточное заявление президента Белоруссии по этому поводу последовало уже после саммита.



К предстоящему в следующем году десятилетию Евразийского экономического союза мы подходим с пониманием того, что ЕАЭС стал разноскоростным интеграционным объединением. До темпов интеграции в рамках "дорожных карт" Союзного государства России и Белоруссии другие участники просто еще не доросли. Президент Токаев именно это и подчеркнул в своем выступлении.



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Означает ли это снижение общего темпа евразийской интеграции? Совсем нет. Просто другим участникам необходимо определиться со своими приоритетами, провести ревизию качества исполнения уже достигнутых договоренностей.



Для казахстанской стороны значимым раздражителем выступает и внутриполитический фактор - высокий градус национализма в стране, подпитываемый США и Великобританией.



А потому реализация интеграционных инициатив в будущем должна всякий раз ориентироваться на предельно рациональную, прагматичную аргументацию, каковую, например, в рамках прошедшего саммита получила идея расширения транспортных коридоров "Север - Юг" и "Запад - Восток". Источник - ia-centr.ru

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