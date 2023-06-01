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Саммит ЦА-ЕС в кыргызской Чолпон-Ате. Кому продаться?
22:17 02.06.2023

Официальный прием от имени Садыра Жапарова для глав государств Центральной Азии и президента Евросовета

Предыстория: По итогам встречи глав государств ЦА и президента Евросовета принято совместное пресс-коммюнике. Текст документа
Бишкек (АКИpress) – 2 июня в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области в рамках второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета состоялся официальный прием от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для президента Европейского Совета Шарля Мишеля, президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также главы делегации Туркменистана - заместителя председателя Кабинета министров Нурмухаммета Аманнепесова.

Как пишет пресс-служба главы государства, высоким гостям продемонстрировали театральный пролог "Ыйык аманат", который рассказывает о планете Земля, о том, что это священный и бесценный дар человечеству. И люди, живущие на планете Земля, должны жить в братстве и крепкой дружбе.

Театрализованное представление было организовано артистами Драматического театра и народного образцового ансамбля танца "Шаттык".

Далее для глав делегаций была представлена концертная программа, подготовленная фольклорно-этнографическим ансамблем им. Ч.Исабаева "Камбаркан" и эстрадно-симфоническим оркестром филармонии.

Выступления артистов эстрады, актеров наглядно продемонстрировали историческую дружбу, согласие, всестороннее сотрудничество и культурно-социальное взаимодействие стран Центральной Азии и Евросоюза, добавили в пресс-службе.

Для глав делегаций Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Европейского Совета были исполнены знаменитые музыкальные композиции стран ЦА и ЕС.

Источник - kg.akipress.org
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