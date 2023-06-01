В южно-кыргызской Кзыл-Кие выпускницы средней школы подняли флаг "Исламского государства"

22:19 02.06.2023

В Баткенской области обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", сообщили 2 июня в пресс-службе ГКНБ.



Так, 25 мая в средней школе №5 им.Ч.Айтматова в городе Кызыл-Кия рядом с вывеской для выпускников повесили флаг "Исламского государства". Также на стенах оставили надписи: "Разрушай то, что разрушает тебя", "Ваша камера вам не поможет", "Ради Аллаха не ставьте музыку".



Во время проверки сотрудники ГКНБ и УВД Баткенского района установили подозреваемых. Ими оказались выпускницы указанной школы А.М.У., И.З.З. и М.М.Г.



2 июня в их домах были проведены обыски, обнаружили литературу и видео, которое, возможно, относится к незаконным религиозным течениям и "ИГ". Все отправлено на экспертизу.



У одной из них в мобильнике нашли видео, как делают этот флаг "ИГ".