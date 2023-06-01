"Газпром" дарит "Бешикташу" 78 млн евро, а россиянам - валежник из леса

23:49 02.06.2023

Спонсорство, как способ вывоза капитала из страны



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Владислав Жуковский

Евгений Ступин

Екатерина Енгалычева



В ближайшие три года за титульное спонсорство главная энергетическая компания России выплатит турецкой футбольной команде "Бешикташ" 78 млн евро. В​ сделку входит размещение логотипа "Газпрома" на​ футболках стамбульского клуба и переименование их​ домашнего стадиона.



Насколько рациональна помощь братскому футбольному клубу в 7 млрд рублей в нынешних условиях? Может, эти деньги отправить на газификацию Сибири, Дальнего Востока, Якутии, Иркутской, Амурской областей, других глубинных регионов? Сегодня для более 28% российских территорий "голубое топливо" - это дрова, валежник из леса.



Эксперты считают, подобные контракты - хороший способ заработать госкорпорациям. Откаты достигают до 50%, и никакого отношения к развитию спорта не имеют.



Дыра в российском бюджете с начала года - 3 трлн 325 млн рублей, нефтегазовые доходы к концу года сократятся вдвое, составят около 4,5 трлн. Экспортеры свои потери возместят поборами: за все заплатит народ ростом налогов, различных тарифов, платежей в бюджет.



"Газпром" - частная лавочка или национальное достояние народа? У кого мечты сбываются? Может, стоит обратить внимание на развитие спорта в Крыму, на новых российских территориях? - об этом в программе "Мнения".



