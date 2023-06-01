Sabah: Эрдоган, Путин и Си вернут миру многополярность, которой его лишил Запад

00:11 03.06.2023

Sabah

Турция



Легенда Эрдогана, потрясшая Запад

Sabah: Эрдоган, Путин и Си вернут миру многополярность, которой его лишил Запад



Изначально мир был поделен на семь частей, однако в ХХ веке Запад решил единолично править во всех регионах, пишет Sabah. Но теперь его гегемонии пришел конец. Эрдоган, Путин и Си уверенно расшатывают трон США и ЕС и создают новый глобальный многополярный порядок.



Берджан Тутар



В давние времена мировую географию разделяли на семь частей света, так называемых "heft kişver", то есть "семь стран". Это были Индия, Аравийский полуостров, Китай, Иран, Африка, турецкие и греческие (западные) земли.



В течение последних четырех столетий Запад стал господствовать почти на всех континентах мира.



Однако в этом столетии глобальный порядок, созданный США и Европой и известный как "рыночная цивилизация", разрушается.



Мир возвращается к многополярности.



Один из крупнейших вкладов в эти изменения, несомненно, вносит "Новая Турция" во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Западные аналитики уже считают его одним из трех политических лидеров - основателей нового многополярного миропорядка наряду с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.



Поэтому и интерес к президентским выборам, прошедшим в Турции, которая является ключевой страной как старого, так и нового мира, тоже обладал глобальным масштабом.



Образно выражаясь, семь частей света и четыре континента, затаив дыхание, следили за выборами в нашей стране.



В этой связи выборы в Турции были судьбоносными для всего мира.



Поздравления, последовавшие одно за другим от лидеров других стран после победы Эрдогана 28 мая, и восторженное ликование людей распространили легенду о нашем президенте.



Эрдоган, ставший глобальным брендом в международной политике, превращает "Новую Турцию" в игрока, который становится для мира образцом для подражания во всех отношениях.



Не будем забывать, что турецкий народ, преподавший другим странам урок демократии 14 и 28 мая, своей высокой явкой на прозрачных и справедливых выборах в пух и прах разнес ярлык "диктатор", который Запад повесил на Эрдогана.



Легендарный успех турецкого президента продолжает подрывать глобальный статус-кво не только на политической арене, но и на военном, культурном, экономическом фронтах и служить источником вдохновения для стран, находящихся во власти империалистического центра.



А это означает, что диалектическая социально ориентированная теория истории Ибн Хальдуна (арабский мусульманский философ, историк, мыслитель - Прим. ИноСМИ.) с акцентом на лидере, основанная на "асабии" анатолийского знания, во всех отношениях находит воплощение в "Новой Турции".



И вот эти динамики сегодня расшатывают трон западного мира.



Даже лидеры европейских стран сейчас один за другим отступают перед легендой Эрдогана.



Уже не только Восток, но и Запад начал возлагать надежды на Эрдогана, ставшего ключевым игроком в мировой дипломатии и урегулировании кризисов.



Это приведет к тому, что под названием "Турецкий Век" вновь распространится османский универсализм, в котором нуждается мир.



Таким образом, благодаря "Новой Турции", ударившей по господству Запада, мир вновь обретет семь частей, по которым он так истосковался.



Автор: Берджан Тутар (Bercan Tutar)