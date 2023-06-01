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Sabah: Эрдоган, Путин и Си вернут миру многополярность, которой его лишил Запад
00:11 03.06.2023

Sabah
Турция

Легенда Эрдогана, потрясшая Запад
Sabah: Эрдоган, Путин и Си вернут миру многополярность, которой его лишил Запад

Изначально мир был поделен на семь частей, однако в ХХ веке Запад решил единолично править во всех регионах, пишет Sabah. Но теперь его гегемонии пришел конец. Эрдоган, Путин и Си уверенно расшатывают трон США и ЕС и создают новый глобальный многополярный порядок.

Берджан Тутар

В давние времена мировую географию разделяли на семь частей света, так называемых "heft kişver", то есть "семь стран". Это были Индия, Аравийский полуостров, Китай, Иран, Африка, турецкие и греческие (западные) земли.

В течение последних четырех столетий Запад стал господствовать почти на всех континентах мира.

Однако в этом столетии глобальный порядок, созданный США и Европой и известный как "рыночная цивилизация", разрушается.

Мир возвращается к многополярности.

Один из крупнейших вкладов в эти изменения, несомненно, вносит "Новая Турция" во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Западные аналитики уже считают его одним из трех политических лидеров - основателей нового многополярного миропорядка наряду с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Поэтому и интерес к президентским выборам, прошедшим в Турции, которая является ключевой страной как старого, так и нового мира, тоже обладал глобальным масштабом.

Образно выражаясь, семь частей света и четыре континента, затаив дыхание, следили за выборами в нашей стране.

В этой связи выборы в Турции были судьбоносными для всего мира.

Поздравления, последовавшие одно за другим от лидеров других стран после победы Эрдогана 28 мая, и восторженное ликование людей распространили легенду о нашем президенте.

Эрдоган, ставший глобальным брендом в международной политике, превращает "Новую Турцию" в игрока, который становится для мира образцом для подражания во всех отношениях.

Не будем забывать, что турецкий народ, преподавший другим странам урок демократии 14 и 28 мая, своей высокой явкой на прозрачных и справедливых выборах в пух и прах разнес ярлык "диктатор", который Запад повесил на Эрдогана.

Легендарный успех турецкого президента продолжает подрывать глобальный статус-кво не только на политической арене, но и на военном, культурном, экономическом фронтах и служить источником вдохновения для стран, находящихся во власти империалистического центра.

А это означает, что диалектическая социально ориентированная теория истории Ибн Хальдуна (арабский мусульманский философ, историк, мыслитель - Прим. ИноСМИ.) с акцентом на лидере, основанная на "асабии" анатолийского знания, во всех отношениях находит воплощение в "Новой Турции".

И вот эти динамики сегодня расшатывают трон западного мира.

Даже лидеры европейских стран сейчас один за другим отступают перед легендой Эрдогана.

Уже не только Восток, но и Запад начал возлагать надежды на Эрдогана, ставшего ключевым игроком в мировой дипломатии и урегулировании кризисов.

Это приведет к тому, что под названием "Турецкий Век" вновь распространится османский универсализм, в котором нуждается мир.

Таким образом, благодаря "Новой Турции", ударившей по господству Запада, мир вновь обретет семь частей, по которым он так истосковался.

Автор: Берджан Тутар (Bercan Tutar)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685740260


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