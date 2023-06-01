Сдерживание в эпоху малых форм, - К.Богданов

00:13 03.06.2023 Сдерживание в эпоху малых форм

Страх сорваться в тотальный ядерный конфликт уступил место растерянности перед фалангой множества факторов



№3 2023 Май/Июнь



КОНСТАНТИН БОГДАНОВ

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.



"Контроль эскалации есть упражнение в сдерживании", – написал почти шестьдесят лет назад один из отцов ядерной стратегии Бернард Броди. Слово "сдерживание" долгие годы после холодной войны было не то чтобы ругательным, но в приличном обществе вызывало ощущение некоторой неловкости.



Когда в очередной раз говорилось, что Россия и США по-прежнему находятся в отношениях ядерного сдерживания (медицинский факт тогдашней жизни, зафиксированный военно-политическими условиями и соглашениями о контроле над вооружениями), это часто вызывало эмоциональный протест у аудитории. Ну как же так, мы же преодолели эту "мрачную теорию" и "заменили отношения взаимного гарантированного уничтожения взаимным сотрудничеством". Это дословные цитаты из выступления президента США Джорджа Буша-младшего аккурат в тот момент, когда он объявлял о выходе из Договора по ПРО в декабре 2001 года[1].



После 2014 г. слово "сдерживание" полноправно вернулось в лексикон экспертов-международников и политиков. После 2022 г. это возвращение видится необратимым. Однако к какому сдерживанию возвращаются стороны?



Ниже порога, выше порога



Прежде чем рассуждать о сдерживании, придется сказать пару слов о стратегической стабильности. Понятие это затерли частым употреблением в сочетании с нечеткими определениями. В последние годы в стратегическую стабильность с легкостью неимоверной принято записывать такие состояния международных отношений, при которых "в королевстве все тихо и складно". Не поспоришь, что такие отношения стабильны, но верно ли ухвачена суть явления?



Понимание стратегической стабильности выросло к концу 1950-х гг. из ощущения стратегического же пата, связанного с идеей взаимного гарантированного уничтожения (уязвимости). Мысль в движение привел не столько сам ужас глобальной ядерной войны, сколько совершенно рациональное понимание бесцельности и бессмысленности такой войны с практической точки зрения. "Хрупкое равновесие страха" и "стабильность баланса", поднятые на щит Альбертом Уолстеттером и Томасом Шеллингом в 1959 г.[2], имели оборотную сторону в виде военно-стратегической бесперспективности масштабных обменов ядерными ударами. Именно тогда умерла сама идея "массированного разоружающего удара" как осмысленной формы ведения войны "нами" (кто бы эти "мы" ни были), она осталась лишь в виде тени того, что "могли бы" сделать "они" (противник). Они же все "там" ненормальные, кто их знает?



Поэтому нужно принимать меры, проще всего – симметричные, а иногда и упреждающие – то есть все-таки закладываться на необходимость нанесения разоружающего удара. Первый, но далеко не последний парадокс ядерной стратегии.



Но как управлять войной (и, шире, конфронтацией), если наиболее эффективный военный инструмент – термоядерная "доктрина Дуэ", предельный метод тотального сокрушения противника по Клаузевицу, едко обозванный Германом Каном "варгазм" – заблокирован стратегическим патом?



Теория, многократно подтвержденная практикой, гласит, что в этом случае стороны начинают создавать инструменты ниже порога этого пата – там, где активные действия по "наигрыванию вистов" не только возможны, но и осмысленны. Так действует "парадокс стабильности/нестабильности", описанный как раз в 1960-е гг.[3]: эффект стратегического пата, снизивший вероятность преднамеренной тотальной ядерной войны между крупными державами, подталкивал их к все более активному противоборству в менее крупных формах. Тем самым, в чем и состоял парадокс, стратегическая стабильность, взятая изолированно, в отрыве от комплексной международной разрядки, способна выступить фактором дестабилизации отношений военно-политического противоборства, разжигая конфликты, которые стороны, как им представлялось, могли себе позволить вести с приемлемыми издержками.



Классика реакции "стабильности/нестабильности" описана через прокси-войны, которыми изобиловала холодная война: Корея, Вьетнам, Ангола, Афганистан, Ближний Восток. Однако военно-стратегическое измерение проблемы дало даже более важную трансформацию ядерного сдерживания. Искания 1960-х гг. в области избирательного нацеливания ядерного оружия времен Роберта Макнамары ("избегать городов", "контрсила"), слившись с воззрениями Генри Киссинджера на ограниченные войны и Германа Кана с Томасом Шеллингом на управление эскалацией, привели США в начале 1970-х гг. к идее ограниченной ядерной войны (доктрина Шлессинджера). Той, в которой якобы можно достичь эскалационного доминирования над противником. Та же подпороговая идея: если нет смысла применять ядерное оружие одним мощным ударом на всю глубину территории противника, то давайте применять дозированно, а там посмотрим. Противник не слеп и понимает, что тотальную войну рационально начинать никто не будет, и тем самым наш ядерный арсенал не имеет осмысленной цели применения, – значит, противнику можно и перестать сдерживаться. А тут он будет видеть, что у нас есть применимое ядерное оружие и соответствующая ему убедительная оперативная концепция.



С окончанием холодной войны повышалась и чувствительность к действиям противника. Мир становился все более хрупким, и от хтонического "неприемлемого ущерба" (например, как у Макнамары: уничтожение трети населения и половины промышленного потенциала СССР путем доставки туда 400 боеприпасов мегатонного класса[4]), по сути, прекращавшего функционирование на территории противника индустриальной цивилизации современного типа, все чаще переходили к "заданному ущербу". Он подразумевал скорее политико-психологическую неприемлемость любого ядерного удара по своей территории (вплоть до одиночных).



Задача сдерживания вроде бы упрощалась, поскольку теперь она могла решаться куда как меньшим количеством разрушительных средств, что открывало дорогу по-настоящему глубоким сокращениям ядерного оружия. (Напомним, что с пиковых значений середины 1980-х гг. и до настоящего момента США и Россия сократили свои ядерные арсеналы примерно в 7–8 раз[5]). Однако оборотная сторона такого сокращения состояла в опасности восприятия ограниченной ядерной войны как некоторого все еще ужасающего, но уже переносимого явления – то есть подрывала основу "хрупкого равновесия страха" холодной войны, а заодно ставила под сомнение ядерное табу.



Таким образом, ядерное оружие оставалось сдерживающим фактором, не доходя уже, однако, до рычага взаимного уничтожения. В этом еще один парадокс сдерживания: оно работает, делая ядерную войну более вероятной. И не только из-за накопленных арсеналов, как это было в холодную войну, когда стороны, почти по Фрейду, демонстрировали друг другу заведомо избыточные потенциалы[6], намекая на высочайшую цену ошибки в эскалации. Но и потому, что ограниченная, "единичная" ядерная война теоретически возможна, и предположительно может и не привести к концу цивилизации. Во всяком случае, попытки некоторых школ мысли, в том числе в Соединенных Штатах, основывать стабильность ("убедительность") ядерного сдерживания на развитии современных потенциалов, все более применимых, высокоточных и избирательных по поражению, прямо подталкивают к этой мысли – которая, не исключено, глубоко ошибочна в силу неразвитости инструментов контроля эскалации.



"Парадокс стабильности/нестабильности" действует и поныне, если внимательно смотреть на трансформацию концепций сдерживания после холодной войны.



Стороны уходили вниз от ядерного порога, а потом – и от порога военных действий в классическом понимании.



В конце 1990-х гг. Андрей Кокошин предложил концепцию "предъядерного сдерживания"[7], легшую в основу "неядерного стратегического сдерживания", вошедшую в российскую военную доктрину в 2014 г.: стратегические удары неядерным высокоточным оружием по инфраструктурным объектам в глубине территории противника. Общий смысл был именно в том, чтобы добиться стратегического эффекта, не прибегая к ядерному оружию, создав новый инструмент сдерживания, дополняющий привычное ядерное противостояние.



Затем пришел черед увлечения "гибридными войнами", в использовании стратегии которых Запад и Россия последовательно обвиняли друг друга все 2010-е годы. Наконец, в конце этих самых 2010-х гг. США взяли на вооружение концепцию "многосферных операций" (Multi-Domain Battles), общая теория которых[8] способна поставить в тупик даже подготовленного философа.



Ни войны, ни мира



В России многосферные операции принято рассматривать довольно узко: как эшелонированное применение разнородных "средств воздушно-космического нападения" (крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, БПЛА и обычного высокоточного оружия) в интересах "разоружающего удара"[9]. Иногда излагается оригинальная концепция нанесения "обессиливающего" ядерного (!) удара в самом конце неядерного многосферного нападения, после уничтожения российского потенциала ядерного возмездия и перехвата ослабленного ответного удара силами ПРО, – обоснованная насущной необходимостью "физического устранения" России[10].



Российские страхи неядерного разоружающего удара со стороны США, на который нечем будет ответить, тянутся корнями в 1990-е гг. и растут из военно-технической фетишизации опыта кампаний в Ираке (1991) и Югославии (1999). Они довольно сильны и не преодолены по сей день, хотя среди компетентных отечественных специалистов встречаются и прямо противоположные мнения на счет оперативно-технической реализуемости подобных сценариев[11]. Рационализация же цели "физического устранения" России потребует углубления в модный ныне анализ многовекового цивилизационно-гендерного противостояния России и Запада, что заведомо выходит за рамки статьи.



Соль американской концепции, однако, совершенно в другом. Постепенное объединение родов войск и видов вооруженных сил в единую операционную схему логически привело американских военных к интеграции уже не просто сил и средств на театре, а всех типов усилий в различных доменах. На этом же принципе строится более широкая концепция "интегрированного сдерживания", официально возникшая в американских документах стратегического планирования осенью 2022 года[12].



В основу многосферной операции положена "конвергенция потенциалов": объединение всех политических и военных, смертельных и несмертельных инструментов для действия во всем доступном пространстве.



Помимо классической триады (наземные, морские и воздушные силы), к операционным доменам отнесены космическое пространство, киберпространство (иногда отдельно выделяется электромагнитный домен, связанный с работой радиоэлектронных средств и противодействием им), а также информационный или когнитивный домен. Последний включает весь спектр информационно-психологических операций, в том числе с использованием новых информационно-коммуникационных технологий.



Отличие от интеграции потенциалов, широко внедрявшейся на предыдущих циклах, разработчики видели в организационной плоскости: создание постоянно действующих объединений, позволяющих использовать все доступные потенциалы как в мирное, так и в военное время[13]. Доктрина касается не только ведения собственно боевых действий, но и операций ниже порога вооруженного конфликта, до его начала, а также действий по его окончанию[14]. Это укладывается в заявленную идею "подготовки окна преимущества" для вооруженных сил, которая должна вестись перманентно.



Глядя на эти выкладки, порой начинаешь задаваться вопросом: а сама концепция многосферной операции вообще предусматривает ли мирное время как самостоятельный период, четко отличимый от времени "немирного"? По сути, это доктрина градуированного применения сил и средств в континуальном пространстве конфронтации, не разделенном более четкими линиями на военную и невоенную области. Пространство начинает утрачивать жесткие пороги, как в "лестнице эскалации" Германа Кана или в иных теоретических выкладках отцов теории сдерживания, подразумевавших явственно отличимые состояния[15]. Вместо этого появляется "слайдер": некий уровень напряженности (эскалации), который с одного конца шкалы включает кибершпионаж и информационную войну, потом может дойти и до кинетических ударов высокоточным оружием, ну а с другого конца ‒ и до ядерной войны. Возникает новое понятие "кампании" (campaigning), которое расширяет понятие "операции" до невоенных областей воздействия, концентрируя все типы усилий во всех доступных доменах в едином контуре управления[16].



То есть войны и мира как таковых нет. С очевидностью есть некоторые состояния противоборства, наблюдаемо отличающиеся объективными эффектами: воруют ли стороны друг у друга технологические секреты? моют ли они мозги населению противоположного лагеря? ломают ли они компьютерные системы и объекты инфраструктуры? бросаются ли друг в друга тяжелыми предметами? эти предметы уже ядерные или пока нет? и т.п.



Но прежнее мирное время – это лишь частный случай подготовки будущих операций.



Эрих Людендорф с его теорией тотального подчинения политической жизни государства интересам военной машины[17] наверняка порадовался бы, глядя на эту картину. Но то Людендорф, травмированный поражением своей страны в Первой мировой до полной слепоты к иным задачам государства, кроме достижения военной победы здесь и сейчас. У нас же эта картина скорее вызовет сомнения, сводящиеся к вопросу о том, как вообще стороны собираются жить в таком мире, и точно ли они уверены в том, что "слайдер" эскалации можно двигать произвольно, предсказуемо и абсолютно управляемо?



Детище "парадокса стабильности/нестабильности", теория многосферных операций продолжает смещать фокус усилий вниз от ядерного порога, заполняя прежде незадействованную "невоенную" часть пространства эскалации[18] куда большим объемом и разнообразием враждебных действий, чем прежде. Это усложняет понимание причинно-следственных связей в конфронтации: какие действия и насколько именно угрожают в ходе вертикальной и горизонтальной эскалации к состоянию, которое уже совершенно точно будет войной? Не воспринимается ли эта угроза в ряде стратегий как благоприятное следствие, как повышение ставок через блеф?



При этом обилие операционных доменов оставляет вопрос о стабильности управления столь многоплановым процессом, как контроль эскалации в них. Например, крайне плохо изучен аспект "короткого замыкания" доменов, которого частично касалась Ребекка Херсман в своей теории "червоточин" эскалации[19]. Ни для кого не секрет, что господствующая картинка вероятного вооруженного конфликта держав первого класса – это локальная или региональная вой­на с последующей градуированной эскалацией. Однако как будет выглядеть многосферная операция в такой войне? Скажем, космический домен и в определенном смысле кибердомен не имеют регионального измерения, это глобальные среды действия. Применение потенциалов в этих средах в интересах развития локального конфликта может спровоцировать ответ в них же. Тем самым произойдет расширение сферы конфликта с переходом на глобальный уровень.



Видны уже и более привычные со времен холодной войны противоречия сдерживания. Например, актуальное время жизни кибероружия сравнительно невелико, а эффективность накопленного наступательного киберпотенциала (обнаруженных уязвимостей, которыми можно воспользоваться) может существенно меняться во времени в зависимости от поступков противника, в том числе никак не связанных с противодействием – например, в ходе рутинной модернизации информационно-управляюших систем. Ощущение скоротечности существования кибероружия будет психологически играть как дополнительный фактор, подталкивающий к его упреждающему применению. Этот дестабилизирующий эффект хорошо известен со времен холодной войны как "запускай или потеряешь": когда уязвимое ядерное оружие необходимо применять первым, чтобы противник не успел его выбить.



Даже в традиционном ядерном домене нарастают неопределенности. Концепции ограниченной ядерной войны с градуированной эскалацией дошли уже практически до одиночного применения. Этот результат с очевидностью не рассматривается как конец света, но он вызывает необходимость думать о том, как вести войсковые операции в таких условиях. С середины 2010-х гг. в США и НАТО говорят о принципе ядерно-конвенциональной интеграции, попавшей в итоге и в руководящие стратегические документы. Это подготовка вооруженных сил к ведению боевых действий в условиях применения ядерного оружия и одновременно интеграция операций ядерных сил и сил общего назначения.



Обоснованием концепции выступает опасность "ядерного принуждения" или "шантажа": приписываемые России, КНДР и Китаю особые формы ядерной стратегии, подразумевающие сочетание конвенциональной агрессии с авантюрным пересечением порога в форме одиночных применений ядерного оружия, чтобы заставить противника отступить и тем самым зафиксировать fait accompli по результатам агрессии. Однако подобная постановка задачи ничем не отличается от подготовки собственных вооруженных сил к ведению ограниченной ядерной войны на региональном театре.



Неуравновешенный страх



А что же стратегическая стабильность? С этой стороны пока ответа на вызов нет. Стратегическая стабильность – не теория полицентрического благорастворения воздухов, она все-таки требует жесткого и точного учета военно-технических и военно-стратегических факторов. Можно рассуждать и о военно-политической составляющей мира со многими центрами силы, но без классических ограничений "хладного железа" далеко уехать не получится. Имеющаяся у нас модель стратегической стабильности конца 1980-х гг. основана на предотвращении разоружающего удара ("исключении стимулов к первому ядерному удару", в соответствии с точным определением[20]) путем отказа от дестабилизирующих решений при построении группировок стратегических наступательных и оборонительных вооружений. К ограниченному, тем более единичному применению ядерного оружия как основе сдерживания ей адресоваться, в сущности, нечем, кроме весьма солидной презумпции неуправляемости единожды начавшейся ядерной эскалации – до массированных разменов ядерными ударами по городам включительно.



Тем более этой концепцией трудно ограничивать многосферные операции. Отсюда и периодически возникающие попытки раздуть стратегическую стабильность, внеся в нее все возможные действующие факторы, включая международно-политические, – то есть от бессилия по большому счету. От внятного понимания того, что ниже порога срабатывания взаимного гарантированного уничтожения вольготно расположились сразу несколько этажей эскалационного доминирования с инструментами самого взрывоопасного толка – причем как ядерными, так и неядерными, а заодно еще и невоенными в классическом понимании.



Наша эпоха малых форм действует непозволительно успокаивающе: глубокие сокращения ядерных и обычных вооружений, ощущение высокой связности и взаимозависимости мира, до недавнего времени еще и беспрецедентно низкие уровни военной тревожности.



Основной вызов современного сдерживания – противоречие между малостью форм и их разнообразием.



Стержневая идея страха сорваться в "судорожный" тотальный ядерный конфликт, вокруг которой строилось сдерживание в холодную войну, уступила место растерянности перед фалангой множества факторов. Каждый из них слишком мелок, чтобы его всерьез бояться, – даже такая вещь, как ограниченная ядерная война. А вот опасные переплетения этих факторов, непреднамеренно сдвигающие государства в пространстве эскалации туда, куда они вовсе не собирались, осознать значительно сложнее, чем тяжелый груз десятков тысяч ядерных боеголовок, висящих на одной кнопке.



Сейчас довольно широко распространяется мнение, что страх большой ядерной войны до конца 1980-х гг. был преувеличен. Не оценивая это послезнание, что потребовало бы даже не отдельной статьи, а целой монографии на стыке военной стратегии и политической психологии, заметим, что сейчас страх мировой катастрофы скорее преуменьшается. Какой из двух типов поведения ведёт к более опасным результатам практической политики – решать читателю. Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685740380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили закон об особых экономических зонах

- Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке "Алтын Орда"

- Спикер Мажилиса поздравил школьников в селе Кабанбай-батыр с последним звонком

- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Лечение вмененной импотенции

- Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях госуправления

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

