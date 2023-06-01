Украина как поле Армагеддона, - Александр Дугин

00:45 03.06.2023 это не просто раскол украинцев на русофобов и русофилов, это раскол человечества по гораздо более принципиальным основаниям

Александр Дугин



1.06.23



СВО как важнейшее событие мировой истории



Многие начинают понимать, что происходящее вообще никак не объясняется ни анализом национальных интересов, ни следствием экономических трендов или энергетической политики, ни территориальными разногласиями, ни этническими противоречиями. Практически любой эксперт, пытающийся описать происходящее в привычных терминах и концептах довоенного времени, выглядит по меньшей мере неубедительно, а чаще всего - просто глупо.



Чтобы даже поверхностно разобраться в положении вещей, необходимо обратиться к гораздо более глубоким и фундаментальным категориям, к повседневной аналитике, почти никогда не привлекаемым.



Необходимость глобального контекста



То, что по-прежнему называется в России СВО, а по сути является полноценной войной с коллективным Западом, можно понять только в контексте таких масштабных подходов, как:



- геополитика, основанная на рассмотрении смертельной дуэли цивилизации Моря и цивилизации Суши, идентифицирующая предельное обострение великой войны континентов;



- цивилизационный анализ - столкновение цивилизаций (современная западная цивилизация, претендующая на гегемонию против поднимающихся альтернативных ей незападных цивилизаций);



- определение будущей архитектуры миропорядка - противоречие между однополярным и многополярным миром;



- кульминация мировой истории - финальная стадия становления западной модели глобальной доминации, столкнувшейся с фундаментальным кризисом;



- политэкономический макроанализ, построенный на фиксации коллапса мирового капитализма;



- и наконец, религиозная эсхатология, описывающая "последние времена" и присущие им конфликты, столкновения и бедствия, а также феноменологию прихода Антихриста.



Все остальные факторы - политический, национальный, энергетический, ресурсный, этнический, правовой, дипломатический и т.д. при всем их значении второстепенны и играют подчиненную роль. По меньшей мере, они ничего не объясняют и не проясняют по существу.



Поместим СВО в шесть выделенных нами теоретических контекстов, каждый из которых представляет собой целые дисциплины. Этим дисциплинам ранее уделяли мало внимания, предпочитая им более "позитивные" и "точные" области исследований, поэтому многим они могут показаться "экзотическими" или "иррелевантными". Но для осмысления по-настоящему глобальных процессов необходима значительная дистанция по отношению ко всему частному, локальному и детальному.



СВО в контексте геополитики



Вся геополитика построена на рассмотрении извечного противостояния цивилизации Моря (талассократии) и цивилизации Суши (теллурократия). Яркими выражениями этих начал в древности были противостояния сухопутной Спарты и портовых Афин, сухопутного Рима и морского Карфагена.



Обе цивилизации различаются не только в стратегическом и географическом смысле, но по своей главной ориентации: сухопутная Империя основана на сакральной традиции, долге и иерархической вертикали во главе со священным Императором. Это цивилизация духа.



Морские державы представляют собой олигархии, торговый строй с доминантой материально-технического развития. По сути, это пиратские государства. Их ценности и традиции условны и постоянно меняются - как сама морская стихия. Отсюда свойственный им прогресс, особенно в материальной сфере, и, напротив, постоянство уклада и преемственность цивилизации Суши, вечного Рима.



По мере того как политика становилась глобальной и захватывала всю территорию земного шара, эти две цивилизации окончательно приобрели пространственное воплощение. Ядром цивилизации Суши стала Россия-Евразия, а полюс цивилизации Моря закрепился в зоне англосаксонского влияния: от Британской Империи - к США и блоку НАТО.



Именно так геополитика видит историю последних столетий. Российская Империя, СССР и современная Россия наследуют эстафету цивилизации Суши. В контексте геополитики Россия и есть вечный Рим, Третий Рим. А современный Запад - классический Карфаген.



Распад СССР стал важнейшей победой цивилизации Моря (НАТО, англосаксов) и страшной катастрофой для цивилизации Суши (России, Третьего Рима).



Талассократия и теллурократия - это как два сообщающихся сосуда, поэтому те территории, что вышли из-под контроля Москвы, стали переходить под контроль Вашингтона и Брюсселя. Прежде всего, это коснулось Восточной Европы и отколовшихся от СССР прибалтийских республик. Дальше настал черед постсоветских государств. Цивилизация Моря продолжала великую войну континентов с главным врагом - цивилизацией Суши, пережившей удар, но не рухнувшей совсем.



При этом поражение Москвы привело к тому, что в самой России в 1990-е установилась колониальная система - атлантисты наводнили государство своими агентами, поставленными на высшие позиции. Так сложилась современная российская элита - как продолжение олигархии, система внешнего управления со стороны цивилизации Моря.



Ряд бывших советских республик стали готовиться к полной интеграции в цивилизацию Моря. Другие следовали более осторожной стратегии и не спешили рвать с Москвой исторически сложившиеся геополитические связи. Так образовались два лагеря: евразийский (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения) и антлантистский (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан). Азербайджан, впрочем, отошел от этой крайней позиции и стал сближаться с Москвой.



Именно это привело к событиям 2008 года в Грузии, а затем, после пронатовского переворота на Украине в 2014-м - к отделению Крыма и восстанию в Донбассе. Часть территорий новообразованных единиц не хотели присоединяться к цивилизации Моря и восстали против такой политики, ища поддержки у Москвы.



Это и привело к началу СВО в 2022 году. Москва как цивилизация Суши достаточно усилилась, чтобы вступить в прямую конфронтацию с цивилизацией Моря на Украине и переломить тенденцию усиления талассократии и НАТО в ущерб теллурократии и Третьему Риму. Так мы пришли к геополитике сегодняшнего конфликта. Россия, как Рим, бьется с Карфагеном и его колониальными сателлитами.



При этом новым в геополитике является то, что Россия-Евразия не может сегодня выступать как единственный представитель цивилизации Суши. Отсюда концепция "распределенного Хартленда". Полюсами цивилизации Суши в новых условиях становятся не только Россия, но и Китай, Индия, исламский мир, Африка и Латинская Америка.



Более того, если допустить крах цивилизации Моря, то и западные "большие пространства" - Европа и сама Америка - могут превратиться в соответствующие "Хартленды". В США к этому почти открыто призывают Трамп и республиканцы, опирающиеся как раз на красные, внутриконтинентальные Штаты. В Европе интуитивно к такому сценарию тяготеют популисты и сторонники концепта "крепость Европа".



СВО в контексте столкновения цивилизаций



Чисто геополитическому подходу соответствует подход цивилизационный. Но, как мы видели, адекватное понимание самой геополитики уже включает в себя цивилизационное измерение.



На уровне цивилизаций в СВО сталкиваются два главных вектора:



- либерально-демократический индивидуализм, атомизм, доминация материально-технического подхода к человеку и обществу, упразднение государства, гендерная политика, по сути, отменяющая семью и сам пол, а в пределе переход к правлению Искусственного Интеллекта (все это называется "прогрессизмом" или "концом истории");



- верность традиционным ценностям, цельность культуры, превосходство духа над материей, сохранение семьи, державы, патриотизм, сохранение многообразия культур и в конце концов спасение самого человека.



Западная цивилизация после поражения СССР придала своей стратегии особенно радикальный характер, настаивая на том, чтобы финализировать - причем немедленно! - свои установки. Отсюда - насильственное навязывание множества гендеров, дегуманизации (ИИ, генная инженерия, глубинная экология), разрушающих государства "цветных революций" и т.д. Причем западная цивилизация открыто отождествила себя со всем человечеством, призывая немедленно все культуры и народы идти вслед за собой. Причем это не предложение, а приказ, своего рода категорический императив глобализации.



В какой-то степени влияние современной западной цивилизации затронуло все общества. В том числе и наше, где с 1990-х годов в качестве доминирующего утвердился именно западнический либеральный подход. Мы приняли либерализм и постмодернизм как своего рода операционную систему и не смогли толком от нее освободиться, несмотря на 23 года суверенного курса Путина.



Но сегодня прямой геополитический конфликт с НАТО и коллективным Западом обострил и это цивилизационное противостояние. Отсюда - обращение Путина к традиционным ценностям, отторжение либерализма, гендерной политики и т.д.



И хотя в полной мере это еще не осознано нашим обществом и нашей правящей элитой, СВО представляет собой прямое лобовое столкновение двух цивилизаций:



- постмодернистского либерал-глобалистского Запада и



- традиционного общества, представленного Россией и теми, кто держит как минимум определенную дистанцию по отношению к Западу.



Так война переходит на уровень культурной идентичности и приобретает глубинный идеологический характер. Она становится войной культур, ожесточенным противостоянием Традиции против Модерна и Постмодерна.



СВО в контексте противостояния между однополярностью и многополярностью



С точки зрения архитектуры мировой политики СВО является точкой, где определяется, будет мир однополярным или станет многополярным. Победа Запада над СССР завершила эпоху двухполюсной организации мировой политики. Один из двух противоборствующих лагерей распался и сошел со сцены, а другой остался и объявил себя главным и единственным. В этот момент Ф. Фукуяма и провозгласил "конец истории".



На уровне геополитики, как мы видели, это соответствовало решительной победе цивилизации Моря над цивилизацией Суши. Более осторожные специалисты в международных отношениях (Ч. Краутхаммер) назвали сложившуюся ситуацию "однополярным моментом", подчеркивая тем самым, что образовавшаяся система имеет шанс стать устойчивой, то есть собственно "однополярным миром", но может и не удержаться и уступить место другой конфигурации.



Именно это и решается сегодня на Украине: победа России будет означать, что "однополярный момент" необратимо завершен и многополярность наступила как нечто необратимое. В противном случае у сторонников однополярного мира любой ценой появится шанс как минимум оттянуть свой конец.



И здесь снова следует обратиться к геополитической концепции "распределенного Хартленда", которая вносит в классическую геополитику важную поправку: если цивилизация Моря сегодня консолидирована и представляет собой нечто единое, планетарную систему либерального глобализма под стратегическим лидерством Вашингтона и командования НАТО, то, хотя напрямую противоборствующую цивилизацию Суши пока представляет только Россия (что отсылает к классической геополитике), Россия бьется не только за себя, но за сам принцип Хартленда, признавая правомочность и других цивилизаций быть самостоятельными полюсами, иметь свои системы традиционных ценностей, свой суверенитет.



Поэтому Россия и олицетворяет собой многополярное мироустройство, в котором Западу уделяется роль лишь одного из регионов, одного из полюсов, не имеющего никакого основания навязывать свои критерии и ценности как нечто универсальное.



СВО в контексте мировой истории



Однако современная западная цивилизация является результатом того исторического вектора, который сложился в Западной Европе с начала Нового времени, эпохи Модерна. Это не девиация и не эксцесс. Это логический финал общества, ставшего на путь десакрализации, дехристианизации, отвержения духовной вертикали, на путь атеистического человека и материального преуспеяния. Именно это и называется "прогрессом", и такой "прогресс" включает в себя полное отвержение и уничтожение ценностей, устоев и принципов общества традиционного.



Последние пять веков западной цивилизации - это история борьбы Модерна против Традиции, человека против Бога, атомизма против целостности. В каком-то смысле это история борьбы Запада и Востока, поскольку современный Запад и стал воплощать в себе "прогресс", а остальной мир, прежде всего Восток, напротив, воспринимался как территория Традиции, сохранившегося сакрального уклада.



Модернизация по западному образцу была неотъемлемо сопряжена с колонизацией, ведь те, кто вводил свои правила игры, следили за тем, чтобы они работали только в их пользу. Так постепенно весь мир оказался под влиянием западного Модерна, и с какого-то момента уже никто не мог позволить себе усомниться в оправданности такой "прогрессистской" и глубоко западоцентрической картины мира.



Современный западный либеральный глобализм, сама атлантистская цивилизация, ее геополитическая и геостратегическая платформа в форме НАТО и, в конце концов, сам однополярный миропорядок - это кульминация исторического "прогресса", как его расшифровывает сама западная цивилизация. Именно такой "прогресс" и оказывается поставленным под вопрос ведением СВО.



Если мы столкнулись с пиком исторического движения Запада к той цели, которая была намечена еще 500 лет назад и оказалась почти достигнутой сегодня, то наша победа в СВО будет означать - ни больше ни меньше - резкое изменение всего хода мировой истории. Запад шел к своей цели, и на последнем этапе Россия сорвала эту историческую миссию, превратила универсализм по-западному понятого "прогресса" в локальное частное региональное явление, отняла у Запада право на то, чтобы олицетворять собой человечество и его судьбу.



Вот что стоит на кону и что решается сегодня в окопах СВО.



СВО в контексте глобального кризиса капитализма



Современная западная цивилизация является капиталистической. Она основана на всевластии капитала, доминировании финансов и на банковском проценте. Капитализм стал судьбой современного западного общества с того момента, когда оно порвало с Традицией, отвергающей одержимость материальными сторонами бытия, а подчас и строго ограничивающей некоторые экономические практики (например, процентный рост) как нечто глубоко безбожное, несправедливое и аморальное.



Только сбросив религиозные запреты, Запад смог полностью вступить в капитализм. Капитализм неотделим ни исторически, ни доктринально от атеизма, материализма и индивидуализма, которые в полноценной духовной и религиозной традиции вообще не допускаются.



Именно безудержное развитие капитализма и привело западную цивилизацию к атомизации, распылению, к превращению всех ценностей в товар, и, в конце концов, к приравниванию самого человека к вещи.



Критически настроенные к современному Западу философы единодушно опознали в таком капиталистическом порыве цивилизации нигилизм. Вначале произошла "смерть Бога", а затем, что вполне логично, и "смерть человека", утратившего без Бога какое бы то ни было фиксированное содержание. Отсюда постгуманизм, ИИ и эксперименты по сращиванию людей с машинами. Это кульминация "прогресса" в его либерально-капиталистическом толковании.



Современный Запад - это триумф капитализма, достигшего своего исторического апогея. И снова отсылка к геополитике проясняет всю картину: цивилизация Моря, Карфаген, олигархический строй и были основаны на всевластии денег. Если бы Рим не победил в Пунических войнах, капитализм пришел бы на пару тысячелетий раньше. Лишь доблесть, честь, иерархия, служение, дух и сакральность Рима смогли остановить тогда попытку карфагенской олигархии установить свой мировой порядок.



Наследники Карфагена (англосаксы) оказались более удачливыми и за последние пять веков смогли наконец-то осуществить то, что не удалось их духовным предкам: навязать человечеству капитализм.



Конечно, Россия сегодня даже отдаленно не представляет себе, что СВО - это восстание против мирового капитала и его всевластия.



А это именно так и есть.



СВО в контексте конца времен



Обычно мы смотрим на историю как на прогресс. Однако такой взгляд на сущность исторического времени укоренился совсем недавно - начиная с эпохи Просвещения. Можно сказать, что впервые законченную теорию прогресса сформулировал в середине XVIII века французский либерал Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781). С тех пор она стала догмой, хотя изначально было лишь частью либеральной идеологии, разделяемой далеко не всеми.



С точки зрения теории прогресса современная западная цивилизация представляет собой его высшую точку. Это общество, в котором индивидуум практически освобожден от всех форм коллективной идентичности, то есть максимально свободен. Свободен от религии, этноса, государства, расы, сословий, даже от пола, а завтра - и от принадлежности к человеческому роду. Это последний рубеж, который призван взять прогресс.



Далее, как утверждают либеральные футурологи, состоится момент сингулярности, когда люди передадут инициативу развития Искусственному Интеллекту. Когда-то (согласно все той же теории прогресса) обезьяны передали эстафету человеческому виду. Сегодня человечество, восходя на следующую ступень эволюции, готово передать инициативу нейросетям. Именно к этому напрямую ведет современный глобалистский Запад.



Но если отвлечься от либеральной идеологии прогресса и обратиться к религиозному мировосприятию, то мы получим совсем иную картину. Христианство, равно как и иные религии, видит историю мира как регресс, как удаление от рая. И даже после прихода Христа и триумфа вселенской Церкви должно наступить время отступничества (апостасии), тяжелых испытаний и прихода Антихриста, сына погибели.



Этому суждено случиться, но верующие призваны даже в таких крайне тяжелых условиях стоять на своей истине, оставаться верными Церкви и Богу и противостоять Антихристу. То, что для либерала "прогресс", для христианина не просто "регресс", а дьявольская пародия.



Последняя фаза прогресса - тотальная цифровизация, миграция в метавселенную, отмена пола и преодоление человека с передачей инициативы Искусственному Интеллекту - в глазах верующего любой традиционной конфессии есть прямое подтверждение того, что Антихрист пришел в мир. И это его цивилизация.



Так мы получаем еще одно измерение СВО, о котором все чаще напрямую говорят и президент России, и министр иностранных дел, и секретарь Совета безопасности, и глава СВР, и другие высокопоставленные лица России, казалось бы, довольно далекие от любой мистики или профетизма. Но это именно так: они утверждают чистую истину, которая соответствует взгляду традиционного общества на современный западный мир.



И речь идет на сей раз не о метафоре, которой противостоящие стороны конфликта и ранее подчас награждали друг друга. Теперь это нечто большее. Никогда западная цивилизация даже в Новое время не была так близка к прямому и откровенному воплощению царства Антихриста. От религии и ее истин Запад отказался уже давно, перейдя к агрессивному секуляризму и атеистическому материалистическому мировоззрению, взятому отныне за абсолютную истину.



Но никогда еще он не покушался на саму природу человека, не лишал его пола, семьи, а вскоре - и самой человеческой природы. 500 лет назад Западная Европа встала на путь построения общества без Бога и против Бога, но кульминации этот процесс достиг только сейчас. Именно в этом и состоит религиозно-эсхатологическая сущность тезиса о "конце истории".



По сути, это высказанная на языке либеральной философии декларация о состоявшемся приходе Антихриста. По меньшей мере, именно так это выглядит в глазах людей религиозных конфессий, относящихся к традиционному обществу.



СВО - это начало эсхатологической битвы между священной Традицией и современным миром, который именно в форме либеральной идеологии и глобалистской политики достиг своего наиболее зловещего, токсичного, радикального выражения. Именно поэтому все чаще мы говорим об Армагеддоне, последней решающей битве между армиями Бога и сатаны.



Роль Украины



На всех уровнях нашего анализа выясняется, что роль самой Украины в этом фундаментальном противостоянии, как бы мы его ни трактовали, с одной стороны, является ключевой (она и есть поле Армагеддона). А с другой, никаким самостоятельным субъектом киевский режим даже отдаленно не является. Это лишь пространство, территория, где сошлись две глобальные космические абсолютные силы. То, что может показаться локальным конфликтом, основанным на территориальных претензиях, на поверку является чем-то совершенно иным.



До самой Украины дела нет ни одной из сторон. Ставки гораздо выше. Так случилось, что России уготована в истории мира особая миссия: встать на пути цивилизации чистого зла в критический момент мировой истории. И, начав СВО, руководство России эту миссию на себя взяло. Граница же между двумя онтологическими армиями, между двумя базовыми векторами истории человечества проходит как раз по территории Украины.



Ее власти встали на сторону дьявола: отсюда все те ужасы, террор, насилие, ненависть, свирепые репрессии против Церкви, вырождение и садизм Киева. Но зло глубже, чем эксцессы украинского нацизма: его центр - за пределом Украины, и силы Антихриста просто используют украинцев для достижения своих целей.



Народ же Украины оказался разделенным не только по политическим границам, но и в духе. Одни встали на сторону цивилизации Суши, Святой Руси, на сторону Христа. Другие - на противоположную. Так общество раскололось по самой фундаментальной - эсхатологической, цивилизационной и одновременно геополитической границе. Так сама земля, бывшая колыбелью Древней Руси, нашего народа, стала областью великой битвы, еще более значительной и масштабной, чем мифическая Куракшетра, о которой идет речь в индуистской традиции.



Но силы, которые сошлись на этом поле судьбы, столь фундаментальны, что многократно превосходят любые межнациональные противоречия. Это не просто раскол украинцев на русофобов и русофилов, это раскол человечества по гораздо более принципиальным основаниям. Источник - katehon.com

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