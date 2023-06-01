Количество жертв столкновения поездов в Индии увеличилось до 288, раненых - почти 1000!

06:13 03.06.2023

Количество жертв столкновения поездов в Индии увеличилось до 288



Согласно ранее опубликованным данным, погибших было 207, и 900 пострадавших.



Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша столкнулись два пассажирских и один грузового поезд. Инцидент случился в пятницу, около 19.20 местного времени (16.50 мск). По заявлению местной администрации, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.



Спасательная операция продолжаются, к ней привлечены сотни сотрудников экстренных служб. Как сообщается, количество жертв может увеличиться, так как люди могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Кроме того, проведение спасательных мероприятий осложнялось наступлением темноты.



Роман Каманин