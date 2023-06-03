Бенефициары антироссийских санкций, - Валентин Катасонов

09:05 03.06.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 03.06.2023 |



Крупнейшие энергетические корпорации Запада очень хорошо греют руки на санкционной войне против России



Уже давно понятно, что антироссийские санкции "бумерангом" ударили по экономикам стран Запада. Выразилось это в резко подскочившей инфляции, снижении и без того невысоких темпов экономического развития, падении реальных доходов граждан.



Согласно данным ОЭСР, по итогам 2022 года доходы населения в целом по 38 странам-членам ОЭСР снизились на 3,8%. Это максимальное падение за время ведения расчетов. Самое существенное сокращение произошло в США – на 6%.



Приросты ВВП по итогам прошлого года у некоторых стран были просто символическими. Так, у США прирост составил всего 1,8%. На 2023 год ОЭСР дает прогнозы, согласно которым у многих стран они будут немного выше нуля, ВВП Германии сократится на 0,3%, ВВП Великобритании – на 0,2%.



Санкционный бумеранг привел и к росту банкротств. В Европейском союзе в 2022 году заявлений на банкротство было подано на 24,2% больше по сравнению с 2021 годом.



До недавнего времени складывалось впечатление, что в странах коллективного Запада от санкционного бумеранга пострадали в той или иной мере все, бенефициаров почти нет за исключением компаний ВПК.



Однако в марте стала появляться финансовая отчетность крупных и крупнейших компаний Запада, из которой становится понятным, что круг западных бенефициаров санкционной войны шире, чем мы думали. Особого внимания заслуживают топливно-энергетические корпорации.



Такие экспертные оценки появлялись и раньше. "Ведомости" в декабре прошлого года отмечали: на фоне энергокризиса на Западе выручка (продажи) топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 г. превысит 3,6 трлн долл. В 2021 году этот показатель был равен 2,4 трлн долл. Рост составит 48%. Чистая прибыль топ-40 должна увеличиться со 174 млрд долл. в 2021 году до 336 млрд долл., т. е. почти удвоиться.



В январе Bloomberg, опираясь на свои источники, сообщил: в прошлом году Exxon Mobil Corp (США), Chevron Corp (США), Shell (Великобритания-Голландия), Total (Франция) и BP (Великобритания) в совокупности получили прибыль в размере 198,7 млрд долл., что на 50% выше предыдущего годового рекорда, установленного более 10 лет назад.



А на днях медийный ресурс "Равенство. Медиа" опубликовал свои подсчеты итогов деятельности 50 ведущих западных корпораций в секторе энергетики. В список топ-40, который фигурировал в публикации "Ведомостей" добавлены корпорации из Австралии, Японии и Южной Кореи. А первую десятку (по показателю выручки) составили: 1) Exxon Mobil Corp, 2) Shell, 3) Total, 4) BP, 5) Chevron Corp, 6) Marathon Petroleum, 7) Valero Energy, 8) Phillips 66, 9) Equinor, 10) Eni. Пять фигурантов первой десятки – американские корпорации (номера: 1,5,6,7,8). Остальные пять – европейские.



Топ-50 энергетических корпораций Запада увеличили выручку с 2,6 трлн долл. в 2021 году до 3,9 трлн долл. в 2022 году. То есть на 46%. Чистая прибыль топ-50 выросла со 187 млрд долл. до 387 млрд долл., или на 102%. Проще говоря, удвоилась.



Все фигуранты топ-10 повысили свою рыночную капитализацию. На 31 декабря 2021 года суммарная капитализация топ-10 равнялась 2,07 трлн долл. На 31 декабря 2022 года она выросла до 2,69 трлн долл., или на 30%. Лидерами по капитализации являются американские Exxon Mobil (472 млрд долл.) и Chevron (323 млрд долл.). Прирост капитализации у обоих американских гигантов был очень впечатляющим: на 82% и 43% соответственно. Что намного выше среднего прироста по топ-10. Более подробные цифры можно найти здесь.



Крупнейшие энергетические корпорации Запада сумели очень хорошо погреть руки на санкционной войне против России.



Нам казалось, что на энергетическом кризисе, спровоцированном антироссийскими санкциями, заработали прилично компании стран ОПЕК и России. Действительно. Крупнейшей в ОПЕК нефтяной корпорацией считается саудовская Aramco. По итогам прошлого года ее чистый доход (net income) составил 161,1 млрд долл. против 110,0 млрд долл. в 2021 году. Рост на 46%. Очень хорошая динамика. Но ведь у западных топ-50 прибыль за прошлый год удвоилась.



Мы считаем, что и российские энергетические компании в истекшем году продемонстрировали рекордные показатели. У Газпрома выручка в 2022 г. выросла на 25%: с 6,4 до 8 трлн руб. Вместе с тем чистая прибыль упала с 2,7 до 0,75 трлн руб. У Роснефти выручка в 2022 г. выросла на 3% (до 9 трлн руб.), прибыль - на 8% (до 0,9 трлн руб.). Российские компании выглядят весьма скромно на фоне топ-50 западных корпораций.



Больше на энергетическом кризисе нажились не корпорации стран ОПЕК и России, а западный бизнес, особенно американские корпорации. Как отмечается в информации "Равенство. Медиа", "больше нажились корпорации Америки, 27 топливно-сырьевых гигантов которой прибавили 137% в чистой прибыли, тогда как европейцы – 60%. Рентабельность у первых выросла до 12,1%, а в Европе – до 7,7%". Для сравнения: у Газпрома рентабельность по итогам прошлого года составила 9,3%, а у Роснефти – 9,0%. Немного выше, чем у европейских, но ниже, чем у американских энергетических корпораций.



Американские корпорации наживались в прошлом году прежде всего за счет Европы. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что американский "сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США". А министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне (штат Техас) в марте, отметила, что США в течение последнего года укрепили свои позиции в качестве мирового экспортера энергоносителей.



По оценкам экспертов, Евросоюз понес в прошлом году финансовые потери по покупке энергоресурсов по более дорогой цене в размере свыше 1 триллиона евро. Большая часть этих средств перетекла за океан.



Некоторые эксперты полагают, что после окончательного изгнания из Европы российской нефти и российского газа на европейском рынке энергоносителей установятся устойчиво высокие цены. Европейский рынок будет поделен между американскими и европейскими энергетическими гигантами на основе картельного сговора. Когда-то в мире действовал нефтяной картель "Семь сестер". На время он исчез из поля зрения, но сейчас проснулся и готов взять в клещи страны Старого Света.



Нефтяные корпорации Запада – ярко выраженные бенефициары санкционной войны против России. Возможно, они не только бенефициары, но и инициаторы этой войны. Источник - fondsk.ru

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