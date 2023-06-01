"Пьяный саммит" с Зеленским в Молдавии ознаменовался скандалом, - МК

09:19 03.06.2023

Европейцы стали выключать синхронный перевод речей президента Украины



Саммит Европейского политического сообщества, который завершился в Молдавии, ожидаемо не принес никаких конкретных решений. Собственно, никто их и не ждал, кроме, может быть, Санду и Зеленского. Первая надеялась, что Молдавии дадут зеленый свет в ЕС. А второй приехал за деньгами и истребителями. Санду ждал облом конкретный и публичный. Несколько глав государств прямо намекнули, что путь в ЕС для ее страны будет очень долгим. В общем, обычное дежурное пиар-мероприятие за счет молдавского народа.



Европейцы стали выключать синхронный перевод речей президента Украины



Второй день работы Саммита Европейского политического сообщества в молдавском винодельческом шато Castel Mimi в селе Бульбоака ознаменовался скандалом.



Администрация президента Молдавии сегодня, 2 июня, была вынуждена выступить с опровержением распространенного накануне в Сети якобы имевшего место высказывания Майи Санду о ее готовности пустить на территорию страны ВСУ для того, чтобы те получили доступ к российским военным складам в Приднестровье и заодно "разобрались" с сепаратистами.



То, что "заявление Санду" оказалось фейком, фактически подтвердил и глава киевского режима Зеленский. Он подчеркнул во время пресс-конференции 1 июня, что "Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если молдавские власти об этом не просят". А на вопрос, был ли такой запрос, ответил, что запроса не было.



Тем не менее, президент Украины даже не скрывает стремления Киева тем или иным путем залезть в Приднестровье, изгнать российские войска и хорошенько там "поурегулировать". Зеленский заявил: "Мы видим, откуда происходит агрессия, кто является агрессором. Но российский контингент находится в Приднестровье уже более 30 лет. И как долго еще будет там оставаться? На этот вопрос надо дать ответ". Он также выступил за прекращение переговоров об урегулировании приднестровского конфликта в формате 5+2 и заявил о намерении Киева играть в этом урегулировании ведущую роль.



Это, конечно, вызывает большую тревогу, особенно если посмотреть на "урегулирование", предпринятое Киевом на Донбассе. Очень не хочется, чтобы Приднестровье было подвергнуто такому же "миротворчеству", а по-другому киевские власти не умеют.



Впрочем, меня всегда удивляли люди, которые с серьезным видом анализируют то, что говорит Зеленский. Надо понимать, что в его случае мы имеем дело с человеком, давно и регулярно употребляющим наркотики. Любой врач скажет, что интеллект такого человека в значительной степени разрушен, сознание спутанно, он, вероятно, уже не вполне осознает происходящее во внешнем мире. Этот печальный факт зафиксировали камеры, которые засняли Зеленского во время его встречи с британским премьером Риши Сунаком. На видео заметно, что украинский лидер в присутствии высокого гостя ведет себя, как человек в состоянии жесточайшей абстиненции.



Санду, хотя и привечала Зеленского как самого дорогого гостя, но явно нервничала. Она серьезно потратилась на саммит, который должен был стать ее бенефисом. Однако киевский визитер попытался оттеснить ее на второй план. Не вполне удачно.



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Дело в том, что Зеленский уже примелькался и изрядно надоел европейским бюрократам. Видят они его чуть ли не каждый день и говорит он все время одно и то же: клянчит деньги, оружие и поносит РФ. Возникла скандальная ситуация, когда украинский президент вдруг обнаружил, что какой-то человек во время его выступления сидит без наушников с синхронным переводом. Дескать, мели, Емеля…



Санду также ждали на саммите большие разочарования. Неожиданный удар нанес ближайший партнер, президент Румынии Клаус Йоханнис. Он призвал Кишинев и Киев не строить иллюзий о возможности скорого вступления в ЕС.



"Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это – необходимые вещи", - сказал он. Он также подчеркнул, что Румыния не намерена вмешиваться в военные действия, если таковые вдруг вспыхнут на территории Молдавии. Намерение не допустить ускоренного приема Молдавии и Украины в ЕС высказал также канцлер Австрии Карл Нехаммер.



Никто из европейских лидеров ничего конкретного не обещал Кишиневу. А ведь молдавские власти так надеялись, что на саммите удастся договориться хотя бы о начале переговоров о вступлении страны в ЕС. Санду так убежденно говорила о том, что страна может стать членом Евросоюза до 2030 года. Но не вышло. Европу вполне устраивает нынешнее положение дел: нищая Молдавия как источник дешевой рабсилы и рынок для сброса некачественных товаров. "Подтягивать" жизненный уровень ее населения до своего там никто даже не собирается. Это вам не "проклятый СССР", который бесплатно отстроил вам промышленность, науку и культуру. Пора сбросить груз советского прошлого и идти вперед, в счастливое европейское будущее.



О том, каким оно может быть, это европейское будущее, красноречиво свидетельствовала обстановка в Кишиневе. Полиция буквально зачистила город от людей. По этому поводу пользователи в соцсетях пишут: "Нам сегодня показали Молдову будущего. – С отремонтированными дорогами? – Без людей".



Марина Перевозкина