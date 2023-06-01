36 - в "груз 200". РосРакеты достали в Одесском бункере совещание офицеров НАТО?

11:10 03.06.2023 Названо количество погибших от нового удара России по центру спецопераций офицеров НАТО

Между тем украинцы просят вывести Patriot из Киева



Россия продолжает наносить удары по многочисленным военным объектам Украины. В прошедшую ночь воздушная тревога прозвучала в нескольких украинских регионах. Громкие взрывы слышали в Черкассах. Киевляне вновь были вынуждены ночевать в метро. Активность российской боевой авиации на этой неделе была высокой, отметившись не только уничтожением нескольких военных складов и последних украинских кораблей, но и иностранных наемников.



Между тем украинцы просят вывести Patriot из Киева



Бомбоубежища в Киеве стали уже притчей во языцех. При объявлении воздушной тревоги они практически всегда закрыты, людям приходится отправляться на поиски ближайших станций подземки. Это вызвало шквал возмущений и даже прокурорских проверок в столичной администрации.



Вести о закрытых бомбоубежищах, возле которых гибнут оставшиеся без укрытия люди, дошли даже до отсутствовавшего на Украине президента Владимира Зеленского, который в ходе саммита в Молдавии пообещал "нокаут" местным властям (в частности, мэру Киева Кличко), оставляющим бомбоубежища закрытыми. С себя, конечно, он ответственность таким образом снял.



Слова Зеленского с очевидными угрозами в адрес Кличко к желаемым результатам не привели. Красноречивый киевский глава свою вину признал и от ответственности отказываться не стал. В то же время отметил, что ничего с этим поделать не может, так как напрямую это зависит от глав районов, на которых Кличко повлиять не в силах. А главы районов убежища сдают под склады, хозяева же товара, естественно, больше заботятся о своем имуществе, чем о безопасности киевлян. Поэтому навешивают крепкие замки…



Тем временем киевляне вновь довольствовались ночевками на полу станций метро, в то время как часть бомбоубежищ были заперты. "Кличко, сколько можно издеваться? Открой бомбоубежище, или мы, как бомжи, будем жить в метро!" – пишет возмущенный киевлянин в одном из городских Telegram-чатов.



Примечательно, что очередные удары по украинским объектам вновь показали, что у представителей киевских властей не только расходятся слово с делом, так еще и дела эти полностью противоречат желаниям населения. Пока Зеленский продолжает требовать у Запада поставок ЗРК Patriot, на Украине появились многочисленные жалобы на работу этих средств ПВО.



Одна киевлянка в видеообращении после ночного обстрела потребовала вывести пресловутый западный ЗРК из Киева, поскольку его работа мешает спать по ночам. "Можно этот Patriot забрать на Западную Украину? Ничего личного, просто выспаться", – заявила она.



Другая украинка в комментариях к видео написала следующее: "ППО (так на Украине называют ПВО) – это страшно. Когда летят беспилотники, я с ребенком бегу в коридор, и не потому, что боюсь беспилотников, а потому, что ППО, защищая нас, будет палить во все стороны". К слову, в Киеве в этот раз не сдетонировавшая ракета Patriot засбоила и прилетела прямо в жилой дом.



Как известно, российские войска наносят удары не только по украинским вооруженным формированиям и их вооружению: за прошедшую неделю было поражено несколько крупных военных складов, что могло послужить причиной мини-землетрясения, которое ощущали украинцы разных областей.



31 мая авианалетом в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад ВСУ на 10 миллиардов долларов, где хранились месяцами ввозимые боеприпасы и вооружение, которое должно было использоваться для наступления. Тогда же российские крылатые ракеты отработали по крупнейшему объекту ВСУ в Хмельницком - 7-й авиационной бригаде. Днем ранее мощный взрыв ликвидировал крупный склад с боеприпасами для украинской тактической авиации в районе Житомира.



Telegram-канал "Образ будущего" сообщил о серьезных потерях украинской армии в районе Одессы. Ракетные удары по Одесскому порту привели к уничтожению десятков единиц западных вооружений, включая два HIMARS. В пожаре также сгорело 14 бронемашин и 34 пикапа. В общей сложности потеряно военного имущества на сумму более одного миллиарда долларов.



Однако самым интересным, о чем сообщил канал, стало прямое попадание по центру управления специальными морскими операциями, где находились 98 человек: погибли 22 британских военных разведчика, 8 сотрудников BND (спецслужба Германии), 4 представителя Пентагона и два офицера французских ВВС. Остальные иностранцы ранены.



Сообщается, что их оперативно переправили через аэропорт Кишинева в Польшу, Германию и Швейцарию. Это подтверждают, в частности, данные Flightradar24, который зафиксировал активность польских самолетов, летящих с Украины в Молдавию и ФРГ. Не исключается, что военные борты могут завозить на Украину оружие и боеприпасы, а обратно – доставлять тела убитых и раненых иностранцев.



В ночь на 2 июля в Черкассах слышали взрывы неподалеку от города. Вероятно, и в этот раз удары были по складам. Накануне экс-депутат Верховной рады Олег Царев подробно рассказал и даже показал на карте места расположения сразу трех важных объектов, по которым могли бы "поработать" российские ВКС.



По данным Царева, под Черкассами расположен склад авиационных боеприпасов для советских боевых самолетов. Также там находится действующий военный аэродром, на котором расположена часть оставшейся у Украины авиации. Кроме того, в самих Черкассах есть база хранения нефтепродуктов, по которой когда-то уже били российские летчики. Не исключено, что один из ударов прошедшей ночью вновь коснулся инфраструктуры. Известно, что после обстрелов во всем городе пропала вода из-за аварии на ТЭЦ.



Виктор Жданов Источник - МК

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