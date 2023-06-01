Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане, - И.Кармазин

16:33 03.06.2023 Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане

В избирательной кампании примут участие четыре кандидата



Игорь Кармазин



9 июля в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента, участие в них примут четыре кандидата. Безоговорочным фаворитом считается действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, остальные претенденты на высший пост широкой публике известны гораздо меньше. "Известия" разбирались в том, чего ждать от избирательной кампании.



Что известно о выборах



Досрочные выборы президента состоятся в Узбекистане 9 июля. Подготовка к голосованию идет полным ходом. ЦИК сформировала избирательные округа и участки, создала единый электронный список избирателей. Кроме того, подсчитаны расходы на кампанию. Согласно данным ЦИК, будет потрачено 174 млрд сумов ($15 млн). Это почти в два раза меньше, чем в ходе аналогичной кампании 2021 года.



1 июня также завершилась процедура выдвижения кандидатов для участия в выборах. Безоговорочным фаворитом считается действующий глава государства Шавкат Мирзиеев. В своей программе он обещает добиться устойчивого экономического роста, "чтобы люди были довольны жизнью". В частности, рассчитывает удвоить ВВП и объемы экспорта, обеспечить все населенные пункты чистой питьевой водой, увеличить скорость интернета в 10 раз, реформировать систему трудовой миграции.



Остальные претенденты широкой публике известны гораздо меньше. Бывший министр образования Улугбек Иноятов делает ставку на социальную справедливость, обещает ввести налог на роскошь. Действующий заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова хочет поддержать предпринимателей. Кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев сосредоточен на защите окружающей среды. По его словам, грузоперевозчикам надо больше пользоваться железными дорогами, а не автомобильным транспортом.



Почему назначили досрочные выборы



Досрочные выборы президента в Узбекистане объявили после проведения конституционного референдума, который состоялся 30 апреля. Согласно официальным заявлениям, изменения в основной закон вносились для того, чтобы заложить фундамент "нового, процветающего Узбекистана". В новой редакции среди прочего подчеркивается, что государство обязано активнее бороться с бедностью и помогать малоимущим. Предпринимателям гарантировано "справедливое налогообложение", молодежи - упрощенный доступ к бесплатному образованию, журналистам - свобода слова.



Главными же стали статьи о политическом переустройстве. Сроки действующего главы государства были обнулены, а президентский срок увеличился с 5 до 7 лет. Соответственно, если по старой конституции Шавкат Мирзиеев должен был оставить свой пост в 2026 году, то теперь он может оставаться у власти до 2037 года. "Обновленная конституция ставит новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать", - сказал глава государства, объявляя о досрочных президентских выборах.



При этом конституционный референдум дался действующим властям непросто. Первоначально его планировали провести еще в прошлом году. Но произошел масштабный социальный взрыв в Каракалпакстане (входит в состав Узбекистана). Поводом стало то, что из новой редакции конституции убрали статьи о суверенном статусе автономной республики. В результате в июле прошлого года в столице Каракалпакстана, городе Нукусе, вспыхнули ожесточенные беспорядки. На улицы вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с силовиками. По итогам волнений 21 человек погиб, сотни получили ранения.



После этого узбекские власти перенесли референдум, а статьи о Каракалпакии в конституцию вернули. Автономная республика стала также получать от Ташкента дополнительное финансирование. Зачинщики нукусского бунта оказались на скамье подсудимых. В январе самого известного каракалпакского лидера Даулетмурата Тажимуратова приговорили к 16 годам лишения свободы, еще несколько десятков человек получили от 5 до 11 лет лишения свободы.



Нынешние выборы президента Узбекистана должны пройти тихо и спокойно. По крайней мере, никто из альтернативных кандидатов не рискует критиковать действующего главу государства. Информационный фон тем не менее неоднозначный. Зимой из-за аномальных холодов в стране разразился энергетический кризис. Даже в Ташкенте люди грелись у костров, часами стояли в очередях на заправках, а самые замерзшие собирались около теплоэлектростанций. В независимых СМИ и соцсетях при этом обсуждали коррупционные скандалы. Например, циркулировала информация о том, что в Китай экспортировался неучтенный газ на миллионы долларов. Все это, вероятно, добавляет Ташкенту беспокойства. Известно, что узбекские силовики приезжали в Белоруссию, чтобы "изучить опыт охраны общественного порядка".



Что говорят эксперты



Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что фаворит выборов известен, в этом смысле интриги нет. Но есть масса нюансов, которые делают кампанию значимой для Узбекистана и соседей.



- Важно то, какой процент получит действующий глава государства, не упадут ли показатели по сравнению с предыдущими кампаниями. Негласная планка - явка 90%, поддержка 80%. Если показатели будут заметно ниже, то это станет поводом задуматься, индикатором того, что общество испытывает некие негативные настроения, - отмечает эксперт.



Грозин добавляет, что результат выборов будет важен для внешнеполитических партнеров Узбекистана.



- Уверенная победа действующего главы государства будет гарантом неизменности внешнеполитического курса. Последует дальнейшее расширение сотрудничества с соседями по региону и континенту, в первую очередь с Москвой и Пекином. У стран Запада будет еще меньше поводов и возможностей для давления на Ташкент, - подчеркивает собеседник.



Политолог Рустам Бурнашев говорит, что выборы 9 июля пройдут рутинно. Главная причина - у действующего президента нет сильных оппонентов, которые бы представили принципиально другую программу действий.



- Мирзиеев пользуется серьезной поддержкой избирателей, это в том числе показал конституционный референдум. Видимо, как раз результат референдума вдохновил президента на то, чтобы именно сейчас провести новые выборы. Скорее всего, результат будет однозначный и безоговорочный, - считает он. Источник - Известия

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