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ОПЕК+ на распутье - дискуссия ожидается жаркая
16:42 03.06.2023

Евгений Коган. ОПЕК+ на распутье - дискуссия ожидается жаркая

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Пожалуй, ни одну встречу ОПЕК+ последние пару лет рынок нефти не ждал с таким интересом, как ту, что состоится в воскресенье. "Сокращать или не сокращать?" - почти гамлетовский вопрос, на который министры картеля будут искать ответ.

Забавно, что стоило группе перестать встречаться на ежемесячной основе, как цены сразу вышли из-под контроля. Как мыши в отсутствие кота. Более того, первое серьезное сокращение Саудовская Аравия экстренно инициировала еще в апреле без всякой встречи. Цены тогда резко подскочили, но затем слабость китайского спроса и ожидания рецессии в США снова отправили их обновлять минимумы.

Раз цены не растут, почему не сократить добычу еще раз? Саудовский принц Абдулазиз бин Сальман на прошлой неделе предостерег шортистов от игры на понижение, как бы намекая.

Но есть нюансы:

1. Реально сокращать добычу начали лишь в мае, и эффект пока неочевиден. Bloomberg подсчитал, что относительно апреля добыча ОПЕК упала на 0,5 млн б/с, относительно февраля - на 1 млн б/c. Это меньше заявленных в апреле 1,2 млн б/c (формально было 2 млн, однако часть из них был просто недобор квот). Но даже так добыча ОПЕК - на минимуме с кризисного 2009 года, если не считать короткого периода пандемии.

2. Еще осенью не все считали сокращение хорошей идеей. ОАЭ были недовольны тем, что увеличили свои возможности по добыче, но не используют их. Сейчас у них не задействованы 30% мощностей. Даже у Ирана меньше.

3. Также члены картеля недовольны соратниками по ОПЕК+. В частности, заявленные Россией еще в феврале 500 тыс. б/д, по мнению арабских коллег, с рынка ушли не в полной мере.

Поэтому дискуссия ожидается жаркая. Возможно, это объясняет нежелание Саудовской Аравии видеть на встрече журналистов Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal, дабы не выносить сор из избы.

Поднять цены хочется. Но объявлять о сокращении, которое не будет исполнено, опасно - можно подорвать авторитет и влияние. А чем дальше сокращать, тем сложнее добиваться согласия и дисциплины внутри картеля.

Скорее всего, квоты на текущем уровне сохранятся, интервенции будут лишь вербальными.

А что цены? Уже два дня растут. Тут и шортисты на всякий случай риски сокращают, и оптимизм от финала драмы с госдолгом имеет место. Все это в пользу решения о сохранении квот.

Ну а дальше все упирается в спрос. Проснется Китай во втором полугодии - тогда цены вырастут и ОПЕК+ сможет вздохнуть спокойнее. Если нет, то разногласия внутри группы будут нарастать, а $50-60 за баррель перестанут быть фантастикой.

Евгений Коган, экономист, автор Telegram-канала bitkogan

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685799720


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