Молдавию готовят ко "второму фронту": ради Евросоюза Санду готова сдать страну, - МК

21:05 03.06.2023 Власти борются с инфляцией обещаниями вступить в ЕС



В Молдавии на винодельне Castel Mimi только что завершился второй саммит Европейского политического сообщества. В атмосфере винных паров представители ЕС и не только решали насущные проблемы. Для президента Молдавии Майи Санду самый важный вопрос сейчас – скорейшее вступление страны в ЕС. Ради этого она даже пообещала открыть "второй фронт" по борьбе с Россией. На этом поприще Санду уже изрядно преуспела: в стране денонсируют соглашения в рамках Содружества независимых государств, объявили охоту на пророссийские СМИ и даже запретили Владимиру Путину. Подобные решение принимаются на фоне рекордной инфляции и глубокого энергетического кризиса. В обществе растет недовольство, жители обвиняют власти в неспособности управлять страной. И в том, что свои политические интересы Санду и компания поставили выше интересов Молдавии.



Хватит зрелищ, дайте хлеба



ВВП Молдавии в прошлом году составил 272 млрд леев ($15,3 млрд), что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным Нацбюро статистики, на падение ВВП повлияло снижение уровня сельхозпроизводства, спад строительства, просели перерабатывающая промышленность, а также производство в энергетическом секторе.



Для падения молдавской экономики было множество причин, и одна из них - энергетический кризис. В прошлом году закупочная цена голубого топлива для "Молдовагаз" доходила до $1500.



Из-за высоких тарифов в августе прошлого года в стране начали закрываться или приостанавливать свою деятельность предприятия. Например, кризис не смог пережить крупнейший молдавский производитель стройматериалов - кирпичный завод Macon.



Но самой большой катастрофой для страны стала рекордная 30% инфляция. Больше всего за год подорожали услуги населению - в среднем на 43,97%. Далее следуют продукты питания, цены на которые возросли на 31,8% и непродовольственные товары - 19,94%.



В феврале Кабмин взял на себя ответственность за инфляцию и дефицит газа в стране, и ушел в отставку. Но ситуацию это не спасло.



"Главным борцом с инфляцией у нас был Дмитрий Алайба, который отвечал за экономическую политику и бюджет страны. Он создал комиссию по борьбе с инфляцией, а затем стал министром экономики. Теперь эту работу никто не продолжает, и непонятно, существует ли эта комиссия вообще", - рассказал "МК" политолог из Молдавии Дмитрий Кисеев.



Зашкаливающие цены разгоняют в стране антиправительственные митинги. Участники скандируют: "Режим Санду - растущие цены, нищета, разруха" и "Хватит зрелищ - дайте хлеба!".



Как рассказал Кисеев, лидер Партии "Шор" Илан Шор пытался продавать хлеб по себестоимости в своей сети магазинов: "Но власть расценила это действие как подкуп избирателей и эту меру запретила".



Само правительство не только не предпринимает никаких мер, но и нарушает законодательство, подчеркивает наш собеседник. Например, в Конституции страны прописано, что пенсии должны индексироваться соразмерно инфляции. Однако в этом году выплаты были проиндексированы лишь наполовину, то есть на 14% вместо 30%.



"Единственное повышение пенсий было, когда партия PAS пришла к власти, но фактически эти деньги съела инфляция и тарифы на газ и электроэнергию. Теперь от этой пенсии мало, что остается. Зато повысили зарплаты министрам с 26 до 50 тыс. леев. Создали новые госорганы и дали им хорошие надбавки. А люди должны как-то сами справляться с этой ситуацией", - говорит Кисеев.



Эти действия, по его словам, привели к тому, что правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) практически полностью растеряла своих сторонников: "В партию власти мало кто верит. Жизнь ухудшается, и это чувствуется довольно сильно".



Для жителей есть две разные Молдавии



Действительно, кризис 2022 года не прошел бесследно для президента и правительства Молдавии. По данным различных опросов, Санду доверяет не больше 30% населения, и примерно столько же доверяет PAS. Они, конечно, занимают первые строчки рейтингов, но все же большинство населения признаются, что вообще не доверяют никаким политикам.



Майя Санду всеми силами пытается сплотить общество вокруг себя и своего правительства. 21 мая в Кишиневе прошел митинг в поддержку Европы, который инициировала президент. И, по словам директора института эффективной политики Виталия Андриевского, акция действительно получилась грандиозной.



"Партия PAS пытается консолидировать общество и получить поддержку европейского выбора Молдовы, - говорит он "МК". - Митинг собрал на главной площади порядка 80 тысяч человек. Это было очень важно как для партии, так и для президента, поскольку акция проходила накануне саммита Европейского политического сообщества, который начался 1 июня".



Украинский транзит: бои боями, а газ по расписанию



Однако одновременно с акцией за европейское будущее в стране прошли демонстрации против нынешней власти, который организовала партия "Шор". Участники требовали отставки правительства.



Впрочем, митинги в стране уже стали обыденностью. Сторонники "Шор" и Партии социалистов выходят на улицы чуть ли каждый месяц. Поводы разные – требуют не ограничивать вещание российских каналов, оплатить людям счета за зимнее потребление электроэнергии и газа, вернуть молдавский язык вместо румынского, просто выходят и скандируют "Долой диктатуру", а также просят вернуть георгиевские ленточки, которые власти запретили. Молдавские власти винят пророссийские силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Оппозиция в ответ обвиняет действующее руководство в диктатуре.



"Опасения репрессий нарастают в геометрической прогрессии. Власть обозначила, что будет на законодательном уровне бороться с дезинформацией и пропагандой. Я думаю, они могут начать блокировать Telegram-каналы в соцсетях, закрывать СМИ и так далее. То есть власти могут всерьез взяться за электронные СМИ и сделают все возможное, чтобы инакомыслие в стране было подавлено", - говорит "МК" политолог Игорь Тулянцев.



Закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой правящая партии провела еще в прошлом году. В том числе в Кодекс о телевидении и радиовещании был включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия.



"Это достаточно обсуждаемое событие. Оппозиции называет этот закон "созданием Министерства правды" и критически к нему относится. Но его главная задача - противодействие гибридной атаки России на Молдову", - считает Виталий Андриевский.



По его словам, у оппозиции мало шансов как-то влиять на внутреннюю политику: "Додон вернулся в должность главы партии, но ему не удается ее консолидировать. А 12-го июля Конституционный суд рассмотрит запрет партии "Шор" в стране".



Сам лидер одноименной партии Илан Шор несколько лет назад уехал из Молдавии. На родине его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за хищение $1 млрд.



Безальтернативный кандидат



По результатам опроса IData, проведенного в марте, Додона поддерживают около 17%, в то время как Шора - порядка 9% населения. Однако Додон крайне популярен в Приднестровье, а влияние Шора сильно ощущается в Гагаузии. На выборах башкана (главы) Гагаузской автономии во второй тур выборов прошли сразу два кандидата от партии "Шор".



"Победа была обеспечена через крайне популистские обещания. Например, построить аэропорт в Гагаузии, поднять пенсии и зарплаты за счет тех денег, которые Шор где-то там найдет, удешевить жителям цены на газ по договоренности с Россией и чуть ли не построить им парк развлечений. По сути, Шор купил Гагаузию и гагаузов. Так или иначе, но он завоевал еще один регион. А это означает, что официальный Кишинев не владеет ситуацией в регионе", - говорит Андриевский.



Предпосылок к нормализации отношений нет и с Приднестровьем. Майя Санду обещает, что к 2030 году страна станет членом Евросоюза вместе с Тирасполем. Однако Приднестровью в ЕС совсем не надо. Более того, если Молдову соберутся все же принять в состав ЕС, то Тирасполь требует от европейцев признать Приднестровье независимым государством.



"Сложно представить, как Санду будет договариваться с Тирасполем после того, как она пытается ограничить 9 мая, запрещает любые оппозиционные СМИ, высказывания, политиков. Как на этом фоне она собирается интегрировать Приднестровье, я мало себе представляю", - говорит "МК" Тулянцев.



Одна из главных претензий оппозиции к Санду - то, что она не попыталась занять нейтралитет в отношениях с Россией, отмечает эксперт. То есть вместо того, чтобы заботиться о собственных гражданах, власти ввязываются в геополитические противостояния. "Им проще сейчас попросить у денег в долг у Запада и как бы показывать свою геополитическую лояльность, чем договориться с главным поставщиком газа и лишить себя финансовой зависимости от ЕС", - отмечает эксперт.



Однако эта лояльность уже принесла Молдавии статус кандидата в Евросоюз, а 1 июня страна приняла около 50 президентов европейских стран на саммите, посвященному событиям на Украине. Даже если бы страна и хотела сохранить отношения с Россией, то вряд ли бы ей это что-то принесло, как, например, Грузии. У России и Молдавии нет общей границы для беспрепятственной торговли



В отношениях с Россией Кишинев идет ва-банк и денонсирует соглашения в рамках СНГ. И снова сталкивается с оппозицией, которая пытается использовать повестку для консолидации сторонников. "Что будут делать десятки тысяч хозяйств, сотни тысяч работников, которые в основной массе реализовывали свою продукцию на рынках стран СНГ?" - обращается он к избирателям Додон.



"Тем не менее Санду сейчас нет сильной альтернативы. Додон ходит под уголовным делом, может получить срок и тогда не сможет участвовать в выборах. Шора из парламента исключили", - отмечает политолог Андриевский.



Тем не менее, по его словам, сейчас прогнозировать ситуацию сложно. До выборов еще больше года, и все может измениться. Не исключено, что в Молдавии появится новый проевропейский кандидат, но с более широкими взглядами, чем у Санду. Тогда, скорее всего, молдаване проголосуют за него. Источник - МК

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