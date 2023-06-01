Минск-3? Песков готов к переговорам по Украине

21:08 03.06.2023

В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к контактам для достижения целей СВО иными путями



Из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова следует, что Президент России Владимир Путин готов к диалогу, который поможет достичь целей специальной военной операции на Украине, используя иные методы, кроме боевых действий.



Об этом пресс-секретарь главы государства сказал в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.



Песков отметил, что Путин всегда открыт к любым контактам, если это поможет добиться выполнения задач "иными средствами, чем СВО" и это, по его словам, "будет предпочтительно", если это будет возможно.



Однако, возможности такого диалога препятствуют страны Запада, которые не предоставляют альтернативных вариантов решения конфликта, кроме военных действий.



Ранее, отвечая на вопрос о переговорах с представителями нынешней киевской власти, Песков выразил сомнение в возможности таких переговоров, в связи с законодательным запретом на них на Украине.



Авторы: ЛИНА ПАНЧЕНКО