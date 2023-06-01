В Анкаре состоялась церемония инаугурации президента Турции

21:16 03.06.2023

Реджеп Тайип Эрдоган официально стал президентом Турции, принеся присягу на церемонии инаугурации в Великом национальном собрании страны. Это уже третий срок Эрдогана на этом посту. Он будет президентом Турции еще пять лет, сообщает "Анадолу".



На церемонии инаугурации, которая прошла в парламенте страны, Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре. На инаугурации присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики.



