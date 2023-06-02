ТаджПрокуратура протестует против массовых арестов гастарбайтеров в России

00:03 04.06.2023

Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову

Генпрокурор Таджикистана Рахмон направил телеграмму Краснову из-за задержаний в России мигрантов



Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон направил срочную телеграмму генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны. В послании выражена обеспокоенность информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана.



Телеграмма направлена в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием большого количества таджикских студентов.



Рахмон попросил российских коллег проверить действия отдельных полицейских в отношении граждан Таджикистана, после чего дать соответствующую правовую оценку.



В последние недели в Таджикистана заявляли: российские правоохранители задерживают мигрантов. Речь шла, в частности, о ситуации в общежитии Госуниверситета в Комсомольске-на-Амуре и рейде на окраине столицы России.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА