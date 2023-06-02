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|ТаджПрокуратура протестует против массовых арестов гастарбайтеров в России
00:03 04.06.2023
Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову
Генпрокурор Таджикистана Рахмон направил телеграмму Краснову из-за задержаний в России мигрантов
Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон направил срочную телеграмму генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны. В послании выражена обеспокоенность информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана.
Телеграмма направлена в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием большого количества таджикских студентов.
Рахмон попросил российских коллег проверить действия отдельных полицейских в отношении граждан Таджикистана, после чего дать соответствующую правовую оценку.
В последние недели в Таджикистана заявляли: российские правоохранители задерживают мигрантов. Речь шла, в частности, о ситуации в общежитии Госуниверситета в Комсомольске-на-Амуре и рейде на окраине столицы России.
Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА