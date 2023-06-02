Путин и олигархи: посовещались, поплакались...

00:22 04.06.2023 Профессор Катасонов: Деляга, воротила, махинатор - история российского "делового мира"

О "Дне российского предпринимательства"



Валентин Катасонов



"Как корабль назовешь, так он и поплывет" - крылатая фраза из мультфильма, созданном по книге Андрея Некрасова "Приключения капитана Врунгеля". Смысл ее в том, что выбор слов в немалой степени влияет на жизнь человека и всего общества. Поскольку слово - не только инструмент коммуникации, но также средство мышления. Неправильно использованное слово может сильно исказить представление человека о том или ином объекте, явлении, процессе. При желании читатели могут познакомиться с этой метафизикой слова в моей книге "В начале было Слово, а в конце будет цифра" (М.: Кислород, 2019).



Вернуться к данному вопросу меня заставило такое событие, как День российского предпринимательства, который был установлен в Российской Федерации в 2007 году и отмечается 26 мая. По случаю этого дня в Кремле была проведена встреча президента РФ Владимира Путина с активом общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Во встрече также принимали участие чиновники высокого ранга. Путин озвучил их имена: "Вы знаете, на нашей встрече присутствует сегодня большое количество высокого начальства. Здесь Белоусов, Мантуров, Орешкин,Мурашко,Решетников, Силуанов, Набиуллина, Зубарев".



На встрече было достаточно обширное выступление Владимира Путина. Из других выступавших особо следует выделить председателя "Деловой России" Алексея Репика, который поделился своими мыслями о состоянии дел в российской экономике и высказал ряд очень дельных предложений.



Но в целом мероприятие произвело на меня достаточно грустное впечатление. Участники обсуждали проблемы экономики, исходя из того, что модель ее остается прежней. Т.е. такой, которую политкорректно называют "рыночной экономикой". Сторонники этой модели исходят из того, что какие-то дисбалансы и шероховатости в экономике рынок сам исправит. И в крайних случаях государство придет на помощь и что-то подкорректирует.



Ключевыми словами в выступлениях президента и других участников встречи были: "бизнес", "бизнесмен", "предприниматель", "предпринимательство", "предпринимательский", "рынок", "рыночный", "конкуренция", "конкурентоспособность", "прибыль", "капитал" и т. п. Т.е. словарный запас из учебников по "рыночной экономике", внушающих, что "невидимая рука рынка" все управит.



Учитывая, что все-таки причиной (или поводом) встречи стал День российского предпринимательства, то слова "предприниматель" и "предпринимательство" звучали в Кремле особенно часто.



Обратил внимание на то, что многие выступавшие перемежали слово "предпринимательство" со словом "бизнес", рассматривая их как синонимы. Так, в своем выступлении Владимир Путин, обращаясь к участникам встречи, сказал: "Вместе со своими сотрудниками вы находитесь в самой гуще событий, на острие деловых процессов и продолжаете развивать частный бизнес, увеличивать его вес в отечественной экономике".



Напомню, что во всех толковых словарях это англоязычное слово расшифровывается как деятельность, нацеленная на получение прибыли. Все остальные цели (добавлю от себя) - по "остаточному принципу". Все остальное воспринимается как издержки и минимизируется ради максимизации прибыли, присваиваемой (приватизируемой) владельцем средств производства (называемым также работодателем, или капиталистом). Это азы политэкономии капитализма. С тех пор, когда были сформулированы основные догматы политэкономии капитализма ("Капитал" К. Маркса), прошло более полутора столетий. Но они в полной мере объясняют устройство нынешней экономической модели России.



Стало быть, если ты применительно к современной России используешь слово "бизнес", то признаешь, что ее общественно-экономическим строем (моделью) является капитализм со всеми его "прелестями": прибавочной стоимостью, эксплуатацией наемных работников, социально-имущественной поляризацией общества ("всеобщий закон капиталистического накопления"), относительным и абсолютным обнищанием наемных работников, банкротствами, безработицей, кризисами перепроизводства и т. п.



Общаясь с теми, кто имеет свое дело (компанию или фирму в сфере сельского хозяйства, торговли, промышленности, услуг и др.), я заметил, что они стали стесняться называть себя "бизнесменами" (особенно после 24 февраля прошлого года, когда коллективный Запад во главе с США начал против России необъявленную гибридную войну). Деловые люди в России массово стали именовать себя "предпринимателями". Полагая, что это слово более приличное и русское.



Надо отдать должное руководителю "Деловой России" Алексею Репику, который специально заострил внимание на терминологии и попытался осмыслить слово "предприниматель": "Владимир Владимирович, сегодня солнечный день для российских предпринимателей. Слово „предпринимать" - это значит начинать действовать, приступать к осуществлению своих замыслов, своих планов. Предприниматель - это человек, который не только генерирует идеи, но и сам их реализует, сам работает над ними, при этом берет на себя смелость вести за собой остальных, задействует все свои сильные стороны для того, чтобы добиться результата. Для него это уже становится образом жизни".



Увы, определение получилось очень размытым. В таком понимании "предпринимателем" может быть и политик, и военный, и ученый. И даже какой-то аферист типа Мавроди.



Чуть ниже в выступлении руководителя "Деловой России" прозвучало следующее: "российское предпринимательство - это намного шире, чем просто бизнес или экономика. Это, конечно, в первую очередь люди, образование, экология, городская среда и, конечно, патриотизм. Потому что без любви к Родине все это становится бессмысленным и не работает". Но столь расширительное толкование "предпринимательства" окончательно ставит нас в тупик: а в чем же тогда особенность тех людей, которые занимаются организацией производства, торговли, оказанием услуг и др. Опять приходим к тому, что такое узкое понимание предпринимательства означает все тот же "бизнес". Одним словом, в выступлениях на форуме просматривался какой-то логический и понятийный беспорядок.



Те, кто сегодня с гордостью говорят, что они не "бизнесмены", а "предприниматели", потому что они, мол, русские люди (а не какие-то клоны американцев), несколько заблуждаются. Вот мне приходится читать работы дореволюционных экономистов. Они предпочитали обходиться без слова "предприниматель", используя другие слова: "фабрикант", "заводчик", "купец", "подрядчик", "коммерсант", "лавочник", "лабазник", "булочник", "бакалейщик" и др. (т.е. с уклоном в сторону определения профессионального профиля деятельности). Да и сами Морозовы, Демидовы, Кокоревы и другие дореволюционные люди дела и богачи обижались, если их называли "предпринимателями". Это было для них не менее обидное слово, чем "капиталист". Это слово было с "душком", имело негативный оттенок.



Слово "предприниматель" заимствованно из французского языка - entrepreneur. Это слово впервые появилось во французском словаре под названием Dictionnaire Universel de Commerce, составленном Жаком де Брюслоном и опубликованном в 1723 году. В ХIХ веке оно стало использоваться в России - сначала как "антрепренер", а позднее его русифицировали, оно стало звучать как "предприниматель". Но такая русификация не сумела избавить термин от "душка". Об этом можно прочитать, в частности в работе: Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. - М., 2001.



Предприниматель, как его воспринимал наш дореволюционный соотечественник (как высокообразованный, так и неграмотный), - человек, склонный к аферам, ловкий организатор выгодных предприятий; быстрый на выдумку, но и хитрый, склонный к козням, интригам, коварный, использующий для достижения цели обманные пути и действия неблаговидного характера. Ближайшие синонимы слова "предприниматель" - аферист, спекулянт, делец, воротила, деляга и др. Пренебрежительно-отрицательная оценка сильнее проявляется в слове деляга, имеющем просторечный характер; слово воротила указывает на широкий размах предпринимательской деятельности и также заключает в себе отрицательную оценку.



Для уяснения данного вопроса рекомендую обратиться к статье Т.А. Милехиной "Слово предприниматель в русском языке: история и современность"



Вот фрагмент из этой статьи: "Специфично осознание черт характера предпринимателя. Предприниматель в русском языковом сознании выступает носителем таких черт характера, как хитрость, ловкачество, беспринципность, льстивость, ханжество, подозрительность, обман, и находится в одной семантической группе с такими номинациями лиц, как обманщик, махинатор, мошенник, аферист, пройдоха, шулер, делец, деляга, карьерист. Отрицательными качествами (жадность, скаредность, стяжательство, торгашество) обладает и собственник (человек, который стремится больше иметь для себя, поглощен собственническими интересами), соседствуя со словами стяжатель, торгаш, хапуга, шкура, калымщик, копеечник, корыстолюбец, приобретатель, скопидом".



Также приведу заключительную часть указанной статьи: "Таким образом, словарные материалы, отражающие коллективное сознание народа, формируют весьма недвусмысленное представление о понятии, которое называет слово предприниматель. Это не очень честный, но имеющий высокий социальный статус человек, работающий преимущественно в сфере торговли".



Современные толковые словари существенно упростили изначальное определение предпринимательства и предпринимателя. Предпринимателем называется человек, который владеет предприятием (фирмой), производящим какие-то товары или услуги. Плюс к этому он является работодателем, использующим наемную рабочую силу. В крайне редких случаях еще добавляется, что целью деятельности предпринимателя является получение прибыли.



Но вернемся к встрече в Кремле. В заключительной части своего выступления Владимир Путин сказал следующее: "В завершение, перед тем как перейдем к беседе, я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда". Данное предложение меня окончательно обескуражило.



Во-первых, потому, что, если речь действительно идет о предпринимательстве в его первоначальном смысле слова, то Россия до финиша указанной пятилетки может не дожить.



Во-вторых, словосочетание "созидательный предпринимательский труд" выглядит как оксюморон (сочетание несочетаемого). Там, где имеет место предпринимательство, созидания быть не может. Там может быть лишь перераспределение уже имеющегося богатства (путем спекуляций, обманов, хищений, азартных игр на фондовой бирже, взимания ростовщического процента и др.). А если человек что-то создает, зачем его обижать словом "предприниматель"? Он заслуживает звания "созидатель".



В-третьих, ту деятельность, которая является предпринимательством в прямом смысле слова, "трудом" назвать никак нельзя. Это, скорее, воровство чужого труда. А труд (тем более, созидательный) - источник новых благ и богатств.



В общем, как ни крути, концы с концами не сходятся. Полная путаница в словах и понятиях. Все встало бы на свои места, если бы мы описывали нынешнюю ситуацию в России языком политической экономии. С помощью таких понятий как "капитал", "наемная рабочая сила", "стоимость рабочей силы", "прибавочная стоимость", "норма прибавочной стоимости", "прибыль", "концентрация и централизация капитала", "капиталистическая монополия" и др.



Но тогда пришлось бы неизбежно пользоваться такими ключевыми понятиями, как "капитализм" и "капиталист". А вот на эти слова у нас установлено табу. Если бы власти стали говорить, что мы живем при капитализме, то возникли бы дополнительные риски для этой самой власти. Если бы предпринимателей стали называть "капиталистами", то, наверное, это еще больше обострило социальные противоречия в нашем обществе.



Справедливости ради, хочу отметить, что, по крайней мере, некоторые так называемые "предприниматели" прекрасно понимают, что на самом деле они капиталисты. И они тяготятся этим своим статусом. И хотят действительно радикальных изменений в общественно-экономическом устройстве (экономической модели) России. Они хотят заниматься упомянутым выше "созидательным трудом". Они действительно мечтают быть и "созидателями", и "тружениками". А нынешний российский капитализм им этого не позволяет.



P.S. Судя по выступлениям на встрече, никаких радикальных реформ нынешней социально-экономической модели в стране не предвидится. Приведу лишь одну фразу из выступления Владимира Путина: "В плановой экономике, мне кажется, было бы невозможно добиться результатов". По сути, эта фраза обнуляет все красивые слова из выступления президента РФ. Источник - СвободнаяПресса

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