Эрдоган сменил всех ключевых министров в новом кабмине

00:23 04.06.2023

Эрдоган сменил всех основных министров в новом кабмине Турции, включая глав МИД, минобороны, минфина и МВД



3 июня 2023, Ольга Никитина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах и принявший присягу, сменил всех основных министров в новом правительстве, включая руководителей внешнеполитического ведомства, министерства обороны, финансов и внутренних дел.



Так, новым министром обороны Турции стал Яшар Гюлер, с июля 2018 года занимавший должность начальника генерального штаба вооруженных сил республики, передает РИА "Новости".



Новым главой минфина и казначейства Турции, как объявил Эрдоган, стал бывший вице-премьер Мехмет Шимшек, уже занимавший пост министра финансов в 2009–2015 годах. Сообщалось, что Эрдоган предоставил ему гарантии относительно управления Центральным банком страны и процентными ставками.



Министерство иностранных дел Турции возглавил Хакан Фидан, прежде руководивший Национальной разведывательной организации (MIT). Фидан активно участвовал в проходивших в Москве переговорах, направленных на урегулирование отношений Анкары и Дамаска.



Новым главой МВД Турции назначен Али Ерликая, прежде занимавший пост губернатора провинции Стамбул.



Новым вице-президентом Турции Эрдоган назначил Джевдета Йылмаза, который прежде возглавлял комитет по бюджету парламента Турции. Отмечается, что Йылмаз получил образование в США.



Должность вице-президента впервые появилась в Турции в 2018 году после смены в стране формы правления, напоминает ТАСС.



Ранее в субботу Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции, вступив официально в должность президента страны.