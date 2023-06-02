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Эрдоган сменил всех ключевых министров в новом кабмине
00:23 04.06.2023

Эрдоган сменил всех основных министров в новом кабмине Турции, включая глав МИД, минобороны, минфина и МВД

3 июня 2023, Ольга Никитина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах и принявший присягу, сменил всех основных министров в новом правительстве, включая руководителей внешнеполитического ведомства, министерства обороны, финансов и внутренних дел.

Так, новым министром обороны Турции стал Яшар Гюлер, с июля 2018 года занимавший должность начальника генерального штаба вооруженных сил республики, передает РИА "Новости".

Новым главой минфина и казначейства Турции, как объявил Эрдоган, стал бывший вице-премьер Мехмет Шимшек, уже занимавший пост министра финансов в 2009–2015 годах. Сообщалось, что Эрдоган предоставил ему гарантии относительно управления Центральным банком страны и процентными ставками.

Министерство иностранных дел Турции возглавил Хакан Фидан, прежде руководивший Национальной разведывательной организации (MIT). Фидан активно участвовал в проходивших в Москве переговорах, направленных на урегулирование отношений Анкары и Дамаска.

Новым главой МВД Турции назначен Али Ерликая, прежде занимавший пост губернатора провинции Стамбул.

Новым вице-президентом Турции Эрдоган назначил Джевдета Йылмаза, который прежде возглавлял комитет по бюджету парламента Турции. Отмечается, что Йылмаз получил образование в США.

Должность вице-президента впервые появилась в Турции в 2018 году после смены в стране формы правления, напоминает ТАСС.

Ранее в субботу Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции, вступив официально в должность президента страны.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685827380


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