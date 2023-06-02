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НАТО развалит не Украина. НАТО развалит Турция
09:28 04.06.2023

Как поставки американских истребителей Эрдогану могут расколоть альянс
Дмитрий Родионов
На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем самолете в сопровождении истребителя F-16 ВВС Турции

Материал комментируют:
Владимир Сапунов Всеволод Шимов

Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса, пишет 19FortyFive.

"В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой", - уверен автор материала - обозреватель Майкл Рубин.

По его словам, решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды. Это приведет к конфликтам внутри НАТО, которые разорвут альянс изнутри.

"Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их", - сетует Рубин.

Напомним, США отказались поставлять Турции сначала F-35, а потом и F-16 после решения Анкары купить российские комплексы С-400. Вашингтон неоднократно шантажировал Анкару, требуя отказаться от российской техники в обмен на свои самолеты. Однако теперь и у турок появился способ давить на американцев - по вопросу вступления Швеции в НАТО. Взаимный шантаж? А остальные члены альянса теперь не сообразят, что это приемлемый инструмент для получения выгоды от партнеров?

- Продажа Турции Вашингтоном истребителей F-16 - тема старая, как разговор о вступлении Анкары в ЕС, - рассказывает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

- Давайте первым делом вспомним, что модернизации парка самолетов F-16 в Турции противится Греция, а США используют разговоры об этом как инструмент манипуляций.

Сейчас США согласились продать Турции программное обеспечение на сумму 259 миллионов долларов, которое она давно требовала для модернизации своего арсенала американских истребителей F-16. Государственный департамент одобрил сделку примерно через две недели после того, как Турция отказалась от возражений против вступления в НАТО Финляндии. Турция также по-прежнему хочет купить 40 новых F-16 в США, однако в Конгрессе сильно лобби во главе с республиканцем Бобом Мемендесом, которое выступает против продажи до тех пор, пока Турция не одобрит членство в НАТО и для Швеции.

Проблемы относительно закупок Турцией высокотехнологичных военных самолетов в США возникли после того, как в 2017 году Анкара решила приобрести российские ЗРК ПВО С-400. После этого Турцию исключили из американской программы по разработке истребителя нового поколения F-35, а в отношении турецких военных были введены санкции. США заявили, что российские ракеты представляют угрозу для F-35, и закрыли тему с их поставкой в Турцию. После чего представители турецкого Минобороны неоднократно заявляли, что рассматривают F-16 как временный вариант для наращивания своего воздушного потенциала.

"СП": Раз для Вашингтона это инструмент манипуляций - то им все равно, продадут ли они конкретную партию самолетов конкретной стране. А на их репутации как надежного продавца это не отразится?

- История с обновлением авионики для турецких F-16 использовалась Вашингтоном в предвыборной риторике. Неоднократно заявлялось, что новые самолеты Анкаре продадут только, если Эрдоган проиграет выборы. Когда стало понятно, что это невозможно - условия были изменены.

НОВОСТИ СМИ2
"СП": Турции так нужны эти самолеты? Или для них это вопрос престижа?

- Турции будет поставлено 40 новых самолетов - плюс программное обеспечение для старых. Ни для кого не секрет, что истребители используются для патрулирования территорий в Греции, Израиле, Сирии и Иране. Однако и про наше черноморское побережье "партнеры" тоже не забудут. Продажи Соединенными Штатами авиатехники невоюющим странам - это давно выгодный бизнес для вашингтонского ВПК. А кто с кем воюет - не имеет значения.

"СП": Может, они и на Украину поставят? Эти два кейса сильно отличаются?

- На Украину эти самолеты бы уже давно поставили, если бы не слабая устойчивость этих самолетов перед русскими ПВО. С-400 делался с расчетом, чтобы ловить именно F-16 и F-35. Оба этих самолета от наших ПВО не уходят. Поэтому поставки в Турцию, пока продукция Lockheed Martin еще не успела испортить свою репутацию на Украине, выглядят очень перспективно.

"СП": Автор статьи считает, что решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды. Так ли это?

"Все это - безумие, знаете ли…". Реакция Дональда Трампа на неловкость 80-летнего американского президента
- Нет. Это все пустая болтовня. В конечном итоге будет так, как скажет Вашингтон. Предвыборная турецкая риторика закончилась, теперь самое время осуществить взаимовыгодную сделку. Запрос Турции в октябре 2021 года на модернизацию 80 самолетов F-16 был одобрен администрацией Байдена, теперь будет одобрена и продажа новых 40 F-16.

- Учитывая, что отношения США и Турции при Эрдогане далеко не безоблачные, вопрос поставок американских вооружений строптивому союзнику закономерно привлекает повышенное внимание, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Особенно после закупок Турцией российских комплексов С-400.

"СП": Какое вообще НАТО дело, кому и что поставляют США? Они обязаны отчитываться?

- США - крупнейший поставщик вооружений на рынке стран НАТО, где существует определенная конкуренция за доступ к американскому оружию и военным технологиям.

"СП": А что, в НАТО нет единства по этому вопросу? Турция же не Украина, какие тут могут быть споры?

- Вооружение Турции очень не понравится Греции. Да и другие страны ЕС вряд ли заинтересованы в военном усилении Анкары, которая демонстрирует все большую самостоятельность своей внешней политики и нежелание двигаться в фарватере Запада.

"СП": По словам авторов, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой. Почему и для кого?

- Это продемонстрирует то, что от США можно добиться уступок шантажом. Прецедент для Вашингтона действительно неприятный.

"СП": США таким образом шантажируют турок. Но и турки шантажируют США вступлением Швеции. Чья возьмет?

- Да, это взаимный шантаж. При этом у Вашингтона так или иначе есть фора, потому что именно он определяет, что и кому поставлять. Исход этого торга зависит от того, насколько принципиально для США присоединение Швеции к НАТО.

"СП": Автор статьи считает, что решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды…

- Да, это создаст прецедент, что от США можно чего-то добиться шантажом. Поэтому и другие захотят попытаться. Другой вопрос, что сможет это сделать далеко не каждый. Как минимум, для этого нужно обладать военно-политическим весом Турции. Да и поводы для такого рода шантажа случаются не столь часто.

4 июня 23

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685860080


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