"Центральноазиатский университет окружающей среды и изменения климата" откроется в Ташкенте

09:31 04.06.2023

Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University откроется в Ташкенте в предстоящем учебном году. Вуз будет готовить специалистов, которые смогут предлагать решения экологических проблем региона.



Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана выступило учредителем Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University. Об этом "Газете.uz" сообщил министр Азиз Абдухакимов. Вуз начнет прием абитуриентов уже в 2023/2024 году.



Образовательное учреждение будет готовить кадры, способные решать важные экологические, социально-экономические и научно-технические проблемы Центральной Азии, поэтому в университете смогут обучаться студенты всех стран региона.



"После назначения на должность (министра природных ресурсов, так эта должность называлась до преобразования министерства - ред.) я созвонился и встретился с коллегами из соседних стран, и мы договорились, что во всех наших действиях будем применять региональный подход, потому что природа не признает административных границ", - сказал Азиз Абдухакимов.



Университет будет работать по принципу Hub and Spoke. Азиз Абдухакимов пояснил, что, помимо бакалавриата, магистратуры и докторантуры, вуз будет обучать непрофильных специалистов дисциплинам, связанным со сферой окружающей среды.



"У нас и наших соседей есть университеты, которые готовят журналистов, юристов, специалистов других областей. Мы уже с ними договорились, что студенты этих вузов будут проходить у нас курс, сдавать экзамены и смогут в том числе получить наш диплом эко-журналиста, эко-юриста", - сказал министр.



Основными задачами университета определены:



разработка, адаптация и внедрение передовых образовательных программ, применяемых ведущими "зелеными" университетами мира;

научная деятельность;

интеграция научных исследований и практических знаний;

объединение с научными центрами страны, региона и мира;

привлечение зарубежных научных экспертов;

коммерциализация инновационный и научной деятельности.

Обучение в Green University будет вестись на узбекском, русском и английском языках на основе кредитно-модульной системы.



Учебный процесс будет организован по принципу интеграции "наука - образование - производство". С первого курса студенты прикрепляются к производственным и научным центрам, а магистры получат возможность продолжить обучение за рубежом за счет средств фонда "Эл-юрт-умиди".



Обучение будет осуществляться на бюджетной и платной основе. Государственные гранты смогут получить:



выпускники президентских школ, имеющие дипломы и сертификаты международных программ International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels;

победители международных олимпиад по экологии, математике, физике, химии, биологии, географии, информатике и земельному предмету;

абитуриенты, набравшие высокие баллы и успешно сдавшие вступительные экзамены, дети из семей, включенных в единый реестр соцзащиты.

Одаренные студенты, обучающиеся по направлениям экологии, охраны окружающей среды, лесничества, зеленой экономики и гирдометерологии, смогут получить стипендию министра экологии.



Университет временно разместится в здании техникума лесного хозйства, а новое здание будет построено на территории Нового Ташкента.



В структуре университета также создается научно-исследовательский центр этноэкологии. Он расположится в Бухаре. Специалисты центра будут научно исследовать, как люди, живущие в разных местах, понимают экосистемы вокруг себя и свои отношения с окружающей средой.