 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.06.2023
10:33  Отношения между Турцией и НАТО входят в новую фазу, - НГ
09:31  "Центральноазиатский университет окружающей среды и изменения климата" откроется в Ташкенте
09:28  НАТО развалит не Украина. НАТО развалит Турция
02:02  Из Украины в Казахстан переброшены лаборатории США – готовить биологическое оружие против РФ и Китая
01:37  ЦРУ следит за вами через ваш смартфон, - Вл.Прохватилов
00:23  Эрдоган сменил всех ключевых министров в новом кабмине
00:22  Путин и олигархи: посовещались, поплакались...

00:03  ТаджПрокуратура протестует против массовых арестов гастарбайтеров в России
Суббота, 03.06.2023
21:16  В Анкаре состоялась церемония инаугурации президента Турции
21:08  Минск-3? Песков готов к переговорам по Украине
21:05  Молдавию готовят ко "второму фронту": ради Евросоюза Санду готова сдать страну, - МК
16:44  Неожиданный посредник: урегулировать косовский конфликт позвали Турцию
16:42  ОПЕК+ на распутье - дискуссия ожидается жаркая
16:39  Суд по нукусским событиям: обвинение попросило смягчить наказание 13 подсудимым, кроме Тажимуратова
16:33  Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане, - И.Кармазин
16:30  П.В. Густерин: О первенстве в переводе Корана на русский язык
11:10  36 - в "груз 200". РосРакеты достали в Одесском бункере совещание офицеров НАТО?
10:04  Лечение вмененной импотенции. Казахстанская экономика не стоит..., - Петр Своик
09:19  "Пьяный саммит" с Зеленским в Молдавии ознаменовался скандалом, - МК
09:06  Пять причин победы Эрдогана, - Вл.Михеев
09:05  Бенефициары антироссийских санкций, - Валентин Катасонов
06:13  Количество жертв столкновения поездов в Индии увеличилось до 288, раненых - почти 1000!
00:45  Украина как поле Армагеддона, - Александр Дугин
00:13  Сдерживание в эпоху малых форм, - К.Богданов
00:11  Sabah: Эрдоган, Путин и Си вернут миру многополярность, которой его лишил Запад
00:08  Худший кошмар Вашингтона станет явью из-за Украины, - Аарон Гуд
Пятница, 02.06.2023
23:49  "Газпром" дарит "Бешикташу" 78 млн евро, а россиянам - валежник из леса
22:19  В южно-кыргызской Кзыл-Кие выпускницы средней школы подняли флаг "Исламского государства"
22:17  Саммит ЦА-ЕС в кыргызской Чолпон-Ате. Кому продаться?
22:08  Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем, - Максим Казначеев
21:50  Отношения США и КНР обострились перед... возможным примирением, - НГ
21:42  Институт гражданской конфискации хотят ввести в Казахстане
21:26  В Индии катастрофа "Коромандельского экспресса": более 30 погибших
14:22  Заместителя гендиректора АО "ОзенМунайГаз" Мамбетсапаева задержали в казахстанском Мангистау
13:55  Кровавая "баня" Украины очень устраивает Запад, - Мих.Ростовский
13:48  Скончался российский журналист, полковник СВР Сергей Духанов
13:14  Новообразованное Национальное агентство социальной защиты населения Узбекистана возглавил Мансур Оллаеров
12:37  РосМИД продолжает страдать по поводу украинской газотранзитной трубы
11:45  У Таджикистана новые послы: Хусейнзода в Бельгии, Шерализода в Швейцарии, Сафарзода - в Беларуси...
11:39  В Киеве рос-ракета нашла британского снайпера Джулиана Торна. Невеста плачет...
11:32  НАТО упорно лезет в Азию, - Энтони Моретти
11:31  В Астане решили переименовать еще 60 улиц. Очень актуально и увлекательно...
11:26  Россия: "государство-цивилизация" или "анти-Запад"? - К.Косачев
11:23  Обстоятельства внешней политики диктуют изменения дипломатической практики. РосМИД надо разломать, - И.Фабричников
11:18  Министерство природных ресурсов Узбекистана переименовано в Министерство эко...
11:17  В КазСенат от Северного Казахстана доизбрана Асем Рахметова
10:58  Что означает для России победа Эрдогана? - Федор Лукьянов
10:21  Три года разговоров. Как в Бишкеке дизайн-код внедряют, - 24.kg
09:05  Пойдет ли Индия в НАТО? - Анатолий Кошкин
09:01  Центральная Азия хочет быть по-настоящему Центральной, - Рахим Ошакбаев
08:48  Безопасность Нурсултана Назарбаева перестанет обеспечивать Служба госохраны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Центральноазиатский университет окружающей среды и изменения климата" откроется в Ташкенте
09:31 04.06.2023

Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University откроется в Ташкенте в предстоящем учебном году. Вуз будет готовить специалистов, которые смогут предлагать решения экологических проблем региона.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана выступило учредителем Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University. Об этом "Газете.uz" сообщил министр Азиз Абдухакимов. Вуз начнет прием абитуриентов уже в 2023/2024 году.

Образовательное учреждение будет готовить кадры, способные решать важные экологические, социально-экономические и научно-технические проблемы Центральной Азии, поэтому в университете смогут обучаться студенты всех стран региона.

"После назначения на должность (министра природных ресурсов, так эта должность называлась до преобразования министерства - ред.) я созвонился и встретился с коллегами из соседних стран, и мы договорились, что во всех наших действиях будем применять региональный подход, потому что природа не признает административных границ", - сказал Азиз Абдухакимов.

Университет будет работать по принципу Hub and Spoke. Азиз Абдухакимов пояснил, что, помимо бакалавриата, магистратуры и докторантуры, вуз будет обучать непрофильных специалистов дисциплинам, связанным со сферой окружающей среды.

"У нас и наших соседей есть университеты, которые готовят журналистов, юристов, специалистов других областей. Мы уже с ними договорились, что студенты этих вузов будут проходить у нас курс, сдавать экзамены и смогут в том числе получить наш диплом эко-журналиста, эко-юриста", - сказал министр.

Основными задачами университета определены:

разработка, адаптация и внедрение передовых образовательных программ, применяемых ведущими "зелеными" университетами мира;
научная деятельность;
интеграция научных исследований и практических знаний;
объединение с научными центрами страны, региона и мира;
привлечение зарубежных научных экспертов;
коммерциализация инновационный и научной деятельности.
Обучение в Green University будет вестись на узбекском, русском и английском языках на основе кредитно-модульной системы.

Учебный процесс будет организован по принципу интеграции "наука - образование - производство". С первого курса студенты прикрепляются к производственным и научным центрам, а магистры получат возможность продолжить обучение за рубежом за счет средств фонда "Эл-юрт-умиди".

Обучение будет осуществляться на бюджетной и платной основе. Государственные гранты смогут получить:

выпускники президентских школ, имеющие дипломы и сертификаты международных программ International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels;
победители международных олимпиад по экологии, математике, физике, химии, биологии, географии, информатике и земельному предмету;
абитуриенты, набравшие высокие баллы и успешно сдавшие вступительные экзамены, дети из семей, включенных в единый реестр соцзащиты.
Одаренные студенты, обучающиеся по направлениям экологии, охраны окружающей среды, лесничества, зеленой экономики и гирдометерологии, смогут получить стипендию министра экологии.

Университет временно разместится в здании техникума лесного хозйства, а новое здание будет построено на территории Нового Ташкента.

В структуре университета также создается научно-исследовательский центр этноэкологии. Он расположится в Бухаре. Специалисты центра будут научно исследовать, как люди, живущие в разных местах, понимают экосистемы вокруг себя и свои отношения с окружающей средой.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685860260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об особых экономических зонах
- Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке "Алтын Орда"
- Спикер Мажилиса поздравил школьников в селе Кабанбай-батыр с последним звонком
- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Лечение вмененной импотенции
- Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях госуправления
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  