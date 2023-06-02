7 лет страданий Ганнибала. Сын Каддафи объявил голодовку в знак протеста против своего заключения

10:04 04.06.2023

Сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, который находится под стражей в Ливане более семи лет, объявил голодовку в знак протеста против его задержания без суда, сообщает Zakon.kz.

Ганнибал Каддафи находится в Ливане с 2015 года после того, как его похитили из соседней Сирии, где он жил как политический беженец, пишет ABC News. Его похитили ливанские боевики, которые требовали информацию о судьбе шиитского священнослужителя, пропавшего без вести в Ливии 45 лет назад.



Позже Каддафи был схвачен ливанскими властями и без суда содержался в бейрутской тюрьме.



Адвокат Ганнибала сообщил, что его клиент начал голодовку в субботу утром, и он настроен серьезно и будет продолжать ее до конца. Он не стал вдаваться в подробности дела, так как не уполномочен говорить об этом в СМИ.



Каддафи выступил с заявлением, в котором описал свои условия.



"Как можно все эти годы держать политзаключенного без справедливого суда? Ответственность за результаты голодовки будут нести те, кто несправедливо обошлись со мной, Каддафи", – написал он в своем заявлении.

Его адвокат добавил, что его клиент страдает от болей в спине из-за того, что его годами держали в маленькой камере, не имея возможности двигаться или заниматься спортом.



Мухит Турсынали