Байден "оставил свой номер" Си, но никто не позвонил, - Алекс Ло

12:03 04.06.2023

South China Morning Post

Гонконг



Байден остался висеть на телефоне - Китай больше не хочет участвовать в его играх

SCMP: США разозлили Китай, и он отказался участвовать в игре Вашингтона



Байден предсказывает оттепель в отношениях США и Китая. Он считает, что Пекин только и делает, что ждет звонка от Вашингтона, пишет колумнист SCMP Алекс Ло. Однако это лишь фантазии - Поднебесная не собирается сближаться с государством, которое постоянно порочит ее имя.



Алекс Ло



Без какого-либо реального желания протянуть оливковую ветвь те, кто сидит в Белом доме, похожи на пришельцев из научно-фантастической комедии "Марс атакует!" (научно-фантастический фильм 1996 года, - Прим. ИноСМИ). Те кричат, что пришли с миром, - а затем начинают убивать.



Президент Джо Байден заявил, что в отношениях США с Китаем грядет "оттепель". Он явно считает, что Пекин жаждет хоть какого-то свидания с ним и просто ждет звонка. Неудивительно, что китайцы больше не хотят ему подыгрывать.



Речь идет об отказе Поднебесной от встречи, запрошенной министром обороны США Ллойдом Остином со своим китайским коллегой, генералом Ли Шанфу, на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре. Проблема в том, что генерал Ли, который до своего служебного повышения отвечал за закупки вооружений в рамках модернизации НОАК, с 2018 года находится под санкциями администрации Дональда Трампа.



В чем же его преступление? Он приобрел у России боевые самолеты Су-35 и зенитные ракетные комплексы С-400. Какое дело до этого Америке? Такие поставки оружия запрещены санкциями США. Вашингтон вводит односторонние ограничения, заявляя: "Мы делаем все что хотим, потому что можем себе это позволить".



Китайская сторона дала понять, что любая встреча министров обороны зависит от отмены Соединенными Штатами санкций, наложенных на генерала Ли. В ответ Госдепартамент США заявил, что ограничения "необязательно запрещают лицам, находящимся под санкциями, встречаться с американскими правительственными чиновниками". Как мило с их стороны!



За этим последовало еще одно заявление Госдепартамента, в котором подтверждалось, что США не снимут санкции против генерала Ли. Так что Пекин немного разозлился и предсказуемо отменил встречу с Остином.



Затем к вашингтонскому хору присоединился Пентагон. Как цитирует "Голос Америки*", представитель Министерства заявил, что "хотя генерал Ли по-прежнему находится под санкциями, запрещающим ему иметь собственность в США, а также совершать финансовые переводы, платежи или обмен иностранной валюты под юрисдикцией Соединенных Штатов, администрация Джо Байдена продолжает искать открытые пути диалога с военными руководителями КНР, чтобы конкуренция не переросла в конфликт". Очень продуманно.



По сути, представитель Пентагона просто обвинил китайцев в узколобости, подразумевая, что из-за каких-то пустяковых санкций они ставят под угрозу мир во всем мире. Две стороны не проводили личные встречи на высшем уровне уже более шести месяцев. Это может породить различного рода инциденты, особенно учитывая, как много американской военной техники окружает китайское побережье и летает за пределами его воздушного пространства.



Предположим, мы посмотрим на ситуацию под другим углом. Согласно данным, собранным Гетеборгским университетом в Швеции, в прошлом году США продали оружие целым 142 странам, из которых как минимум 48 классифицируются как "авторитарные". Вот чего стоят заявления Байдена о том, что мир погряз в идеологической борьбе между автократиями и демократиями, стоящими во главе с США!



Однако я отклонился от темы. С таким большим объемом продаж и передачи оружия, коим отличаются США, Поднебесная могла бы легко найти предлог для введения санкций против кого-то вроде Остина. Как бы американцы ответили на такой враждебный акт? Но реальная проблема заключается не просто в ограничениях против генерала Ли, а в том, что администрация Байдена постоянно говорит одно, а делает противоположное.



Вашингтон утверждает, что хочет сохранить статус-кво в Тайваньском проливе, но затем продолжает "тыкать палкой" в "красную линию" Пекина. Он говорит, что его устраивает экономический рост Китая, но затем подстрекает союзников подорвать его экономику. Особенно ярко это выразилось в секторе высоких технологий - так называемая война чипов.



Байден объявил о скорой "оттепели", а затем буквально через секунду использовал официальное коммюнике "Большой семерки" для лобовой атаки на Китай по всему спектру вопросов: от предполагаемого "принуждающего поведения" Пекина, которым также "обеспокоены" страны G7, до критики позиции КНР по Украине, которой все члены "Группы семи" при этом поставляют оружие. Затем главные СМИ подхватили линию партии Байдена, которая изображает США открытыми для дипломатии, а Поднебесную - непокорной и узколобой.



Соединенные Штаты на самом деле не протягивали Китаю оливковую ветвь. Это больше похоже на дипломатическую игру, ключевой момент которой всегда звучит так: "Мяч на вашем поле". После нескольких раундов китайцы спохватились - и больше играть не хотят.



Байден и его команда начинают выглядеть как инопланетяне из научно-фантастической комедии "Марс атакует!", в которой лидер пришельцев заявляет, что они "пришли с миром", - а затем приступает к массовой резне.



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