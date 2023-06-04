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Трансгендерная мафия. Хозяева Запада превращают мир людей в сборище мутантов-гермафродитов
14:14 04.06.2023

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 04.06.2023 |

Публика не всегда представляет, насколько неоднородны движения, которые видятся ей однородными и даже, кажется, выступают единым фронтом. Так, судя по комментариям, не все понимают, что внутри разношерстного племени извращенцев (ЛГБТК+) идут гладиаторские бои, достойные арены Колизея: феминистки вдруг обнаружили, что их оттесняют от политической кормушки. Хуже того: скоро мужчины опять начнут угнетать женщин, спекулируя на том, что они, рожденные мужчинами, ведь тоже теперь женщины!

Ожесточенность трансгендеров в деле защиты своих "прав" напоминает войну уличных банд. "Люди сделают или скажут что угодно, когда к их голове приставлен пистолет. Когда проснувшаяся мафия приходит за вами, они настроены серьезно, чему способствует тот факт, что они умело проникли практически во все учреждения страны. Если то, что вы говорите или во что верите, противоречит их убеждениям, они придут за вами. Не открытым и честным способом, не вступая в дебаты или пытаясь бросить вам интеллектуальный вызов, а посредством запугивания", – пишет Daily Mail.

Половые извращения стали инструментом политического лоббизма. Как у любой мафии, у транс-лобби имеются конкуренты, противники, чужаки-пришельцы или, наоборот, те, кто пришел на эту территорию первым.

Борьба интересов перерастает в войну банд. Сейчас транс-лобби пытается подавить феминисток. Те тоже за "свободу сексуальной самоидентификации" (???), но они не хотят, чтобы трансгендеры достигли своей основной цели – уничтожили понятия "мужчина" и "женщина". Феминистки все время пишут в соцсетях, что мужчины, идентифицирующие себя как женщины, женщинами не являются.

А для транс-лобби враг – это любой, кто-то противоречит их программе, гласящей, что переделанные мужчины (транс-женщины) – это настоящие женщины. Они хотят, чтобы следующие поколения утратили представление о том, что есть биологический пол и что с ним связано. Хотят, чтобы становилось все больше "ни мужчин, ни женщин", а их места занимали бы физически и морально увечные существа. Мир людей должен превратиться в мир мутантов-гермафродитов.

Агрессивное сообщество педерастов (геев) и лесбиянок требует запретить даже произносить слова "женщина" и "мужчина", заменив их выражениями "тела с женскими/мужскими половыми органами". Не люди – тела! Ликвидация объекта начинается с запрета на произнесение его имени.

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"Нам нравится обманывать себя, говоря, что мы живем в более цивилизованные времена, – пишет в Daily Mail Сара Вайн, – но правда состоит в том, что в наши дни у всех нас есть этот метафорический пистолет, приставленный к нашим головам. В городе появилась культурная мафия нового типа, которая позиционирует себя как добрая, заботливая, сострадательная и социально утонченная, но которая на самом деле так же безжалостна, так же полна решимости подчинить нас своей воле".

Восприятие западного человека уже очень сильно искажено пропагандой превращения разнополых людей в "межполых" гермафродитов. Феминистки возмущены, но усердно отрицают, что началом транс-вакханалии послужили их собственные нападки на мужчин, замаскированные разглагольствованиями о равенстве.

В войне банд обычное дело – установление контроля над территорией и изгнание с нее тех, кто держал ее под контролем раньше. И если нормальные мужчины, сталкиваясь с проявлением радикального феминизма, уклоняются от борьбы, то трансгендерные особи вступают в войну, заявляя, что они тоже женщины.

У нормальных женщин это вызывает отвращение, но их заставляют замолчать.

"Мы делаем все возможное, чтобы не дрогнуть, когда биологическим мужчинам платят несметные суммы за рекламу тампонов и спортивных бюстгальтеров. Мы стоим в стороне, когда детям вводят гормоны, блокирующие половое созревание, и поощряют калечить свои тела. Мы позволяем осужденным насильникам проникать в женские тюрьмы..."

Это – Запад, и это мера его деградации.

Уже начинают появляться организации вроде Sex Matters, выступающие за возвращение к ясности в вопросе о мужском и женском полах, но это очень мало в сравнении с тем, какое информационное пространство захватила трансгендерная мафия, работающая над уничтожением понятий "мужчина" и "женщина", над уничтожением вида "человек разумный".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685877240


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