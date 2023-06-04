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По призыву НАТО Турция решила отправить спецназ в Косово
22:26 04.06.2023

Натовский контингент в отнятом у Сербии крае усиливается сотнями военных

Турция направит спецназовцев в Косово в ответ на призыв НАТО к "миротворчеству". А Евросоюз призвал лидеров Приштины и Белграда немедленно снизить напряженность вокруг отторгнутого от Сербии края и прекратить "сеющую раскол риторику".

Натовский контингент в отнятом у Сербии крае усиливается сотнями военных

Турция объявила, что отправит коммандос в Косово в воскресенье в ответ на просьбу НАТО присоединиться к миротворческой операции после беспорядков на севере страны.

Как пишет The Guardian, в заявлении, опубликованном в субботу, министерство обороны Турции призвало к "сдержанности и конструктивному диалогу" для урегулирования кризиса, который, по его словам, может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.

Эти шаги были предприняты после того, как ЕС призвал лидеров Косово и Сербии "немедленно и безоговорочно" снизить напряженность и прекратить "сеющую раскол риторику".

"Спокойствие необходимо срочно восстановить, – заявил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. – Европейский союз самым решительным образом осуждает акты насилия в отношении граждан, военнослужащих СДК [Сил для Косово, KFOR], правоохранительных органов и средств массовой информации на севере Косово. Насилия можно было избежать, и его следует избегать в будущем".

Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился с тех пор, как мэры из числа этнических албанцев пришли к власти в регионе с сербским большинством, что заставило даже США и их союзников выступить с упреками в адрес Приштины. Большинство сербского населения бойкотировало апрельские выборы, позволив этническим албанцам быть избранными, напоминает The Guardian.

В четверг вечером президент Франции Эммануэль Макрон и его немецкий коллега Олаф Шольц призвали к проведению новых выборов на севере Косово после импровизированных переговоров с президентами Сербии и Косова в конце саммита 46 европейских лидеров в Молдове.

В субботу ЕС заявил, что готов принять "решительные меры", предупредив, что "неспособность снизить напряженность приведет к негативным последствиям".

В заявлении ЕС говорилось, что ожидается, что косовские власти "будут действовать без эскалации" и немедленно приостановят полицейские операции вблизи муниципальных зданий на севере страны и позволят мэрам "временно выполнять свои обязанности".

Также Евросоюзом была озвучена обеспокоенность в связи с решением Сербии привести армию в состояние наивысшей боевой готовности и призван обе стороны "действовать ответственно и немедленно включиться в диалог при содействии ЕС".

В результате насилия в понедельник 30 миротворцев и 52 серба, протестовавших против назначения мэров, получили ранения. Эта вспышка насилия побудила НАТО объявить, что оно направит дополнительные войска в дополнение к 700, которые уже находятся на пути в балканскую страну, для усиления своей так называемой "миротворческой" миссии численностью в 4000 человек.

Андрей Яшлавский
4.06.23

Источник - МК
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