ОПЕК+ ищет новый баланс мирового нефтяного рынка, - Ольга Соловьева

00:13 05.06.2023 Туманные перспективы спроса на черное золото могут сократить поступления в казну

Ольга Соловьева

4.06.2023

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман прибыл на переговоры в Вене одним из последних.

В воскресенье в Вене министры ОПЕК+ обсуждали ситуацию на рынке нефти и возможный пересмотр квот на добычу. Главная интрига – вероятность новой корректировки добычи на фоне снижения цен на черное золото. Для России сокращение нефтедобычи означает снижение нефтегазовых доходов уже во втором полугодии 2023 года.



В воскресенье участники министерской встречи нефтедобывающих стран обсуждали новую квоты на производство черного золото. Один из вариантов согласованного решения предполагает снижение действующих квот на добычу, сообщило накануне агентство Reuters. Новое сокращение может составить 1 млн барр. в сутки (б/с) помимо существующих сокращений на 2 млн б/с и добровольных сокращений на 1,6 млн б/с, объявленных в апреле и вступивших в силу в мае. В случае одобрения нового сокращения совокупный объем сокращений составит уже 4,66 млн б/с, или около 4,5% мирового спроса.



Позднее днем появились сообщения, что участники соглашения ОПЕК+ отложили начало официальных переговоров на несколько часов (встреча была запланирована на 12 часов по Москве) из-за обсуждения участниками базовых уровней добычи, на основе которых рассчитываются сокращения и квоты. Наиболее влиятельные члены ОПЕК и крупнейшие производители в странах Персидского залива во главе с Саудовской Аравией пытались убедить африканские страны с недостаточным объемом добычи, такие как Нигерия и Ангола, установить более реалистичные цели добычи.



Указывалось также, что Саудовская Аравия проведет дополнительное сокращение добычи. Уже вечером сообщили, что в ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи с 2024 года до 40,46 млн б/с. Россия же согласилась на продление добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс б/с до конца 2024 года.



Как известно, апрельское решение помогло поднять цены на нефть на некоторое время, однако впоследствии котировки опять стали снижаться под давлением опасений по поводу глобального экономического роста и спроса. В конце прошлой недели нефть марки Brent торговалась на отметке 76 долл.



Относительно перспектив воскресной встречи участники до последнего момента сохраняли интригу. Еще в конце мая вице-премьер РФ Александр Новак говорил об отсутствии предпосылок к новому сокращению объемов добычи, так как решение о добровольном снижении добычи на 1,66 млн б/с было принято совсем недавно. Уже позднее он не исключал, что при необходимости какие-то решения могут быть приняты. Россия объявляла о добровольном сокращении добычи на 500 тыс. б/с.



В субботу на фоне слухов о возможном снижение добычи странами ОПЕК+ прошла полугодовая конференция стран ОПЕК. Она также не дала ясности относительно воскресного решения. Нефтяные министры при этом подчеркивали, что сейчас "все варианты на столе".



Предупреждения же министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана инвесторам, играющим на понижение стоимости нефти, многие аналитики расценили как предупреждение о новых сокращениях добычи.



Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в субботу обращал внимание СМИ на тот факт, что Иран – ключевой и фундаментальный игрок на рынке нефти, который способен максимально нарастить добычу на 1 млн б/с.



Переговоры, вероятно, обостряют разногласия между Москвой и Эр-Риядом. Wall Street Journal (WSJ) писала, что Саудовская Аравия высказывала претензии РФ в том, что последняя не в полной мере исполняет обязательства по сокращению добычи. Агентства сообщали, что, несмотря на договоренности, морские поставки сырой российской нефти увеличились на 680 тыс. барр. в сутки. Александр Новак прокомментировал, что данные "не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на две трети – это сокращение "было лишь частично компенсировано морским экспортом". В начале июня трекер энергетического грузового транспорта Vortexa сообщал, что в мае Индия импортировала из России почти 2 млн б/с, что на 15% больше, чем в апреле.



Возможный пересмотр квот, если он и произойдет, состоится в непростых условиях. Основная проблема – неясность со спросом на черное золото. "Участники встречи точно недовольны той динамикой цен, которая сложилась, после начала апреля все ожидали, что цены останутся в коридоре выше 80 долл. То, что они практически вернулись в район 70–75, – это не тот сценарий, на который большинство стран ОПЕК планировали выйти. Поэтому причина для дальнейшего снижения добычи есть. Но, с другой стороны, настолько неопределенная общая ситуация с точки зрения баланса спроса и предложения, с учетом достаточно большой неясности в отношении рецессии в развитых странах, непонятна картина с увеличением спроса в Китае и множеством неопределенностей, связанных с предложением нефти, в том числе из России", – обращает внимание замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он считает, что принимать в таких условиях решение о сокращении будет сложно. Ситуация, по его мнению, будет обостряться и разногласиями между Москвой и Эр-Риядом. "Поскольку российское правительство приняло решение о прекращении публикации данных по добыче, возникло явное недовольство со стороны Саудовской Аравии в отношении прозрачности российских данных по добыче. И это еще один аргумент в пользу того, чтобы не принимать сейчас каких-либо решений", – рассуждает эксперт.



Старший вице-президент консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леон считает, что для картеля сохранение добычи было бы более разумным шагом, поскольку к концу года ожидается рост спроса на топливо, а при уменьшении добычи ОПЕК+ рискует в итоге потерять еще и часть своей доли на мировом рынке.



По мнению же управляющего активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталия Громадина, рынок скорее не ждет нового сокращения добычи. "Совокупные спекулятивные позиции по фьючерсам на нефть и нефтепродукты, согласно последней статистике, выглядят экстремально смещенными в сторону падения цен. Поэтому при неожиданном решении ОПЕК+ закрытие коротких позиций по фьючерсам может привести к резкому росту цен", – не исключает он. Эксперт считает, что, несмотря на риски рецессии в США, цены на нефть восстановятся к 70–90 долл. за баррель во втором полугодии.



Аналитик компании "Цифра брокер" Даниил Болотских говорит, что при принятии решения картель ориентируется скорее на баланс спроса и предложения. "Ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало, что из-за прошлого решения ОПЕК+ с марта по декабрь объем предложения нефти сократится на 1,4 млн б/с, которые страны вне соглашения ОПЕК+ смогут заместить лишь на 1 млн б/с. Это означает, что к концу года на рынке нефти возможен небольшой профицит в 400 тыс. б/с", – рассказывает он. Если страны – участницы ОПЕК+ все же решат снизить добычу, то такое сокращение коснется и российской добычи. "Значит, нефтегазовые компании получат более скромные операционные результаты во втором полугодии 2023 года, чем в первом полугодии 2023-го", – прогнозирует эксперт.



По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, катализатором роста цен на нефть является состояние экономик США и Китая. По его словам, нефтедобывающие страны будут мириться с падающей выручкой. "Вполне вероятно, что пул стран по добровольному сокращению добычи нефти будет прирастать новыми участниками. В случае сокращения добычи нефти на 4–5% цены за баррель Brent к середине лета дополнительно могут подняться почти на 10 долл.", – говорит он.



Аналитики при этом отмечают, что, если мировые цены упадут ниже 70 долл. за баррель, это окажет ощутимое негативное влияние и на российский рубль. Цена российской нефти сегодня значительно ниже параметров, заложенных в бюджет. В мае стоимость Urals составила 53,34 долл. за баррель, что на 5,6% ниже, чем в апреле. В годовом выражении стоимость российского сорта снизилась на треть, сообщали в Минфине.



Параллельно продолжается обсуждение 11-го пакета санкций против РФ. Изначально анонсировалось, что ЕС будет бороться с обходом ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что под санкции может подпасть свыше 90 компаний, помогающих РФ обходить запреты. Также обсуждался вариант ввести запрет на транзит санкционных товаров через территорию РФ. Агентство Bloomberg теперь сообщает, что 11-й пакет может быть частично смягчен. В частности, ЕС может частично отказаться от предложения запретить заход в европейские порты для судов, перевозящих санкционные товары.



На момент сдачи номера результаты этих переговоров не были обнародованы. Источник - НГ

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