Перестановки в правительстве Турции адресованы Западу, - И.Субботин

00:21 05.06.2023

Перестановки в правительстве Турции адресованы Западу



Эрдоган пытается заручиться поддержкой иностранных инвесторов



После инаугурации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил лицо правительства, сохранив в его составе только министров здравоохранения и культуры. В кабинет вошли преимущественно фигуры, далекие от конфронтационного подхода к союзникам по НАТО и имеют западный образовательный бэкграунд. Особое внимание привлекло к себе решение вернуть Мехмета Шимшека на пост министра финансов. Его называют специалистом, обладающим доверием западных инвесторов и способным нейтрализовать проблемы в турецкой экономике.



Перестановки затронули ключевые посты внутри кабинета. Министром иностранных дел стал Хакан Фидан, с 2010 года руководивший Национальной разведывательной организацией (MIT). Ранее предполагалось, что он может занять пост вице-президента, расширив полномочия, однако на эту позицию выдвинули Джевдета Йылмаза, ранее уже входившего в правительство. Портфель министра национальной обороны получил генерал Яшар Гюлер, кадровый военный, до этого занимавший место начальника Генерального штаба. Министерство внутренних дел возглавил Али Ерликая, с 2018 года занимавший пост губернатора провинции Стамбул. Наибольшее внимание иностранных экспертов привлекло возвращение Шимшека спустя восемь лет в Министерство финансов.



Турецкие официальные лица в разговоре с порталом Middle East Eye пояснили, что после переизбрания приоритетами Эрдогана станут: необходимость диверсификации внешнеполитических контактов, предотвращение дипломатических кризисов по периметру интересов страны, а также ускоренное развитие диалога с Сирией, Египтом и странами Персидского залива. По словам инсайдеров, экономические запросы республики, вероятно, будут играть определяющую роль в формировании ее внешней политики на ближайшие пять лет. На этом фоне назначение Шимшека выглядит позитивным сигналом иностранным инвесторам и международным институтам. Тем более что он получил профессиональный бэкграунд на Западе.



Шимшек направил Эрдогану собственный план, содержащий меры по реализации политики макроэкономической стабильности и структурных преобразований. Инициатива предполагает повышение процентных ставок Центрального банка для борьбы с инфляцией и сокращение дефицита платежного баланса, снижение жесткого надзора за валютным курсом, ослабление контроля в сфере финансов и ряде отраслей, а также выработку налоговых льгот с идеей сократить объем и виды налогов. В плане говорится о формировании комфортных условий для притока иностранного капитала. Вместе с тем Шимшек призывает к усилению автономности экономического блока правительства.



За эти годы Эрдоган зарекомендовал себя в качестве сторонника снижения процентных ставок, которое должно было помочь ограничить инфляцию. В Турции инфляция начала расти во время пандемии, рост цен ускорился в 2022 году. Минувший год отметился обвалом турецкой лиры примерно на треть по отношению к доллару. На этом фоне турецкий лидер несколько раз пытался устроить кадровую встряску экономическому блоку. Наблюдатели обращают внимание на то, что сейчас многое, если учесть опыт прошлых лет, будет зависеть от степени автономности, которую Эрдоган готов предоставить Шимшеку.



Эксперт компании Teneo Вольфанго Пикколи пояснил Financial Times, что перестановки, по-видимому, являются признаком готовности Эрдогана показать "более умеренную" политику с технократическим уклоном". Аналитик подчеркивает, что Эрдоган избавился от предыдущего главы МВД Сулеймана Сойлу – радикального националиста с предельно "ястребиными" подходами ко многим вопросам. В ходе выборов он обвинял Запад во вмешательстве и угрожал оппозиционным лидерам расправой. "Сойлу был проблематичным и токсичным", – констатирует Пикколи, подчеркивая, что взгляды отправленного в отставку министра были раздражителем для Запада.



Представитель аналитического центра Eurasia Group Эмре Пекер предположил: министерская встряска может сигнализировать, что Эрдоган осознал накопившееся недоверие к его способности решать экономические проблемы Турции. "Назначение Шимшека, вероятно, отсрочит кризис, но вряд ли обернется долгосрочными изменениями для экономики в целом, – сделал он оговорку в беседе с Reuters. – Шимшек, вероятно, будет иметь сильный мандат в начале пребывания в должности, но столкнется с растущими политическими препятствиями для реализации своего курса по мере приближения муниципальных выборов в марте 2024 года".



Голосование через 10 месяцев будет очередным экзаменом для возглавляемой президентом Партии справедливости и развития на то, сможет ли она отнять у оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) контроль над Стамбулом и Анкарой.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

4.06.2023