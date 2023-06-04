"Альтернатива для Германии" овладевает умами немцев, - О.Никифоров

00:36 05.06.2023

В политической архитектуре ФРГ грядут изменения



Сопредседатели политической партии "Альтернатива для Германии" Алис Вейдел и Тино Хрупалла активно работают в Бундестаге.

Опросы общественного мнения, проведенные рядом специализированных институтов ФРГ, показывают стремительный рост популярности правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). С рейтингом 18% эта партия теперь опережает правящие в Германии "Союз 90/Зеленые" и Свободную демократическую партию (СвДП), а также выходит на второе место после консервативного блока ХДС/ХСС.

Судя по последним опросам, правые популисты идут вровень с социал-демократами (СДПГ) или даже на несколько пунктов их опережают. Поэтому в Германии появляются исследования, которые пытаются дать объяснение популярности АдГ. Появившись в 2013 году как партия евроскептиков, после открытия тогдашним канцлером Ангелой Меркель правовых шлюзов для безразмерной миграции АдГ испытывает приток все новых членов. Сейчас, по официальным данным, ее численность превышает 30 тыс. человек. АдГ присутствует в Бундестаге и в ландтагах 11 из 16 немецких земель. Причем наибольшую поддержку избирателей партия находит на востоке ФРГ.



С точки зрения главы института Forsa Манфреда Гюльнера, опубликованной в аналитическом издании Pioneer, рост популярности АдГ напрямую связан с недовольством 80% опрошенных граждан с политикой нынешнего правительства. Главной проблемой является продвигаемый "Зелеными" закон об отоплении, реализация которого, как выяснилось, не по карману многим немцам.



Обозреватель информагентства n-tv Вольфрам Ваймер опубликовал анализ под заголовком "Пять причин, обуславливающих усиление "Альтернативы для Германии". По его оценке, в ряде регионов АдГ уже превратилась в крупнейшую по влиянию силу, что влечет "опрокидывание всей политической архитектуры" страны.



Ваймер называет протест населения против политики правительственной коалиции в составе СДПГ, "Зеленых" и СвДП главной причиной успеха АдГ. Ведь еще год назад, когда правительство начало работу, популярность правых популистов не превышала 8%. Теперь же ситуация зеркально изменилась. Недовольство избирателей, связанное с нерешенностью таких проблем, как инфляция, миграция, нехватка жилого фонда, правительство разрешить не в состоянии. Большинство избирателей не одобряют решение об отключении последних АЭС или продвижение нового закона об отоплении с преимущественным использованием "тепловых насосов". Федеральный канцлер Олаф Шольц выглядит в глазах избирателей слабым руководителем.



Во-вторых, избирателей раздражает навязываемый им "экологизм" по любому поводу. Отторжение вызывают и попытки применения так называемой полицейской культуры (другими словами, запрещение использования из соображений толерантности гендерной или национально-этнической терминологии) в отношении привычных для людей названий. Например, запрещаются такие названия, как Mohr (мавр). А это слово присутствует в названиях аптек и даже сорта кофе.



В-третьих, как пишет обозреватель, "в Германии растет тошнотворное ощущение заката и изолированности". Деструктивное воздействие инфляции правительством абсолютно не замечается. "Поэтому из понимания беспомощности правительства перед потерями реальной зарплаты и замалчивания неспособности Европейского центробанка справиться с проблемами денежно-кредитной политики в населении растет чувство ярости и стыда", – считает Ваймер. Когда немцам приходится экономить на колбасе для детей, происходит потрясение в сознании целой нации. Граждане ежедневно испытывают на себе проблемы "больной инфраструктуры", и это в стране, находившейся на вершине экономического успеха. Там отсутствуют врачи, лекарства, магазины и автобусы. Немецкие фирмы уходят из страны. На пунктуальность почты, железных дорог и авиасообщения трудно положиться, и во всех международных рейтингах Германия сползает вниз. Поэтому поворот к правому популизму воспринимается как возврат, как многие думают, к лучшим, старым временам.



В-четвертых, у населения растет озабоченность по поводу повторения миграционного кризиса 2015 года. В то время как мигрантами заполняют контейнерные склады и спортивные залы, из Берлина не приходит никаких внятных решений по поводу регулирования потоков бженцев.



В-пятых, в ведущих газетах и журналах предпринимается попытка замалчивания важных и конфликтных тем, а правая оппозиция на их страницах подвергается критике. Автор напоминает об опросе Аленсбахского института общественного мнения от 2021 года, согласно которому только 45% населения считают, что в Германии можно свободно выражать свое мнение. Это самый низкий уровень с 1953 года.



Такое положение и создает почву для распространения правого популизма. Сам же Ваймер не примыкает ни к какой партии и предпочитает занимать взвешенную позицию. К России он относится даже более критически, чем многие известные немецкие публицисты. Но появление такого, по российским меркам, разгромного материала на страницах независимого информагентства может свидетельствовать о том, что в Германии назревает серьезный кризис. До выборов в Бундестаг еще полтора года. Но выборы в немецких землях могут преподнести уже сейчас неприятные сюрпризы для правящих партий.



Берлин



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

04.06.2023