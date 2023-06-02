Китай готов к политическому сближению с Индией

00:45 05.06.2023 Чай со слоном: Китай готов к политическому сближению с Индией

Тема глобальной деколонизации может свести двух азиатских гигантов



Андрей Кузмак



Специализирующееся на международной повестке китайское издание The Global Times опубликовало редакционную статью под названием "Мы морально поддерживаем деколонизацию Индии". Индийско-китайские отношения сложны и неоднородны из-за конкуренции и разного восприятия исторического опыта. Однако потенциальный масштаб этих связей колоссален, и Пекин, похоже, готов их развивать. Подробнее - в материале "Известий".



Всеобщая деколонизация



The Global Times, которое иногда называют рупором Коммунистической партии Китая (что является некоторым преувеличением), не скрывает удовлетворения тем, как правительство Нарендры Моди проводит деколонизацию и "подчеркивает независимую уверенность". Как одно из доказательств издание приводит открытие в Нью-Дели нового здания парламента. В торжественной речи, посвященной этому событию, премьер-министр страны заявил, что "новый парламент - это не просто здание, а свидетельство самостоятельности Индии".



Кроме того, издание призывает Индию не позволить Западу в соответствии со старыми колониальными привычками вбить клин между двумя великими народами, ибо "Азия и весь мир достаточно велики, чтобы вместить одновременный подъем Китая и Индии".



Хотя эта статья и не является официальной позицией китайских властей, однако она представляет своего рода послание, цель которого - сформировать соответствующую мирную повестку в китайско-индийских отношениях, ныне не самых теплых, отметил в беседе с "Известиями" старший преподаватель кафедры стран Восточной Азии Восточного факультета ГАУГН Андрей Волынский.



По его словам, китайское руководство в последние годы, реализуя свою внешнеполитическую стратегию, обращает значительное внимание на формирование соответствующих дискурсов. Они служат альтернативой западному неолиберальному видению. Часть этого процесса - умелое использование китайскими политиками и авторами постколониальной и деколониальной повесток.



- Статья - своего рода предостережение Индии на фоне сообщений американской стороны о возможности сближения Индии с блоком НАТО и все еще нерешенного индийско-китайского приграничного конфликта, бенефициаром которого авторы статьи считают западный неоколониализм, - отметил Волынский.



Тезис о совместном лидерстве двух цивилизаций отнюдь не нов. После Второй мировой войны, когда приблизительно в одно и то же время Индия обрела независимость (1947 год), а в Китае завершилась гражданская война (1950 год), идея о создании нового, азиатского полюса силы, независимого от мировых держав, была очень популярна и продвигалась национальными политическими элитами. Ее подкрепляло обоюдное желание Пекина и Нью-Дели не присоединяться ни к одному из лагерей в холодной войне.



Сложный исторический опыт



Однако все изменилось в 1962 году. Пограничный конфликт, мгновенно переросший в пусть кратковременную, но войну, нанес огромный ущерб двусторонним отношениям, причем проигравшей войну Индии особенно. Вторая индо-пакистанская война, в которой КНР оказала поддержку Исламабаду, и еще одно столкновение на границе в 1967-м году только увеличили образовавшуюся пропасть в отношениях.



Если для Китая этот конфликт остался практически незаметным, то для Индии события оставили глубокую историческую травму, рассказал в подкасте "Известий" руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.



- В индийском национальном мифе война 1962 года представляется как "предательский удар в спину", хотя, по сути, эти события стали следствием серии обоюдных ошибочных решений, основанных на неправильных оценках намерений друг друга. Вследствие этого кризиса сегодня в индийском политическом классе сложно найти политика, которого можно было бы именовать прокитайским, - отметил эксперт.



Лидерство и автономия



Впрочем, вопреки расхожему мнению, противостояние Пекина и Нью-Дели не является экзистенциальным ни для одной из сторон. Иными словами, ни Индия, ни Китай не угрожают государственности друг друга. Более того, ни пограничные споры вокруг регионов Аксайчин и Южный Тибет, ни военно-политическое сотрудничество КНР и Пакистана не оказывают влияния на все более возрастающее экономическое сотрудничество.



В 2022 году объем торговли между двумя странами вырос на 8,4%, до $135,98 млрд. Для сравнения: аналогичный показатель между Индией и США за этот же период составляет $128,55 млрд. В то же время Нью-Дели не может не беспокоиться на тему растущего влияния китайского капитала в Южной Азии, которую считает зоной своего политического и экономического влияния. Для Пекина остается актуальным тенденция переноса транснациональными компаниями части производств из КНР в Индию.



По данным Международного валютного фонда, 35,5% роста мировой экономики будет обеспечиваться Индией и Китаем. По этой причине стремление Запада создать экономический и геополитический противовес в Индо-Тихоокеанском макрорегионе для сдерживания КНР очевидно.



Однако Нью-Дели, несмотря на активные двусторонние контакты с США, действует максимально прагматично, и то, в чем некоторые хотят увидеть желание "усидеть на двух стульях", в реальности является лишь следованием внешнеполитической концепции "стратегической автономии". Такой же рациональный расчет является основным мотивом развития отношений с Россией и поддержки политики БРИКС. И с точки зрения национальной идеологии тема деколонизации, продвигаемая националистическим правительством Моди, играет в этой концепции существенную роль.



Смените тон



В этом свете особенно показательной получилась реакция индийского правительства на претензии, высказанные главой евродипломатии Жозепом Боррелем относительно "нарушения" Индией антироссийских санкций. Как известно, доля российской нефти в индийском импорте с февраля 2022 года выросла в 35 раз. Соответственно, экспорт энергоносителей в ЕС также показал реактивный рост. Например, объемы поставляемого из Индии в Европу дизельного топлива увеличились троекратно. Боррель сначала увидел в этом "поставки "отмытой" российской нефти", но уже спустя сутки после ответа из Нью-Дели передумал и предложил обсудить этот вопрос "как друзья".



Отношения с бывшей метрополией тем более далеки от идеальных. В марте было объявлено о срыве торговых переговоров с правительством Великобритании из-за позиции последнего относительно сикхского сепаратизма. В мае же британская пресса сообщила о желании Нью-Дели вернуть на родину тысячи драгоценностей, вывезенных на остров с ее территории, в частности знаменитый алмаз "Кохинур", ныне украшающий корону королевы Елизаветы.



Британцы, с индийской точки зрения, были полноценными иноземными завоевателями, которые выкачивали ресурсы из колонии, отмечает Алексей Куприянов. По его словам, империя была выстроена за счет интересов Индии, на ее богатствах и труде ее крестьян. Результатом стала деурбанизация и деиндустриализация Индии.



- В то же время Британия оставила глубокий след в ее политической культуре. Так что индийские элиты, получившие образование в бывшей метрополии, создавали суверенное государство в специфической постколониальной среде. Нарендра Моди во многом поставил борьбу с этими элитами, которую он называл бандой с Хан Маркета (Хан Маркет - элитный район Нью-Дели - "Известия"), в центр своей предвыборной программы. Он опирался, с одной стороны, на фермерское большинство, но, с другой, и на новый городской средний класс, который был недоволен уровнем своего представительства в политике, - рассказал эксперт.



Таким образом, потенциальное политическое сближение КНР и Индии хотя и естественно ввиду очевидных геополитических обстоятельств и экономических связей, но сопряжено с большим количеством неразрешенных проблем, которыми постараются воспользоваться США. В то же время идея деколонизации - осознанное в Пекине и Нью-Дели условие для будущего глобального лидерства двух этих стран. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685915100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили закон об особых экономических зонах

- Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке "Алтын Орда"

- Спикер Мажилиса поздравил школьников в селе Кабанбай-батыр с последним звонком

- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Лечение вмененной импотенции

- Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях госуправления

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

