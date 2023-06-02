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НВП и ГО в школах: нужно ли в Таджикистане возродить эти школьные предметы?
00:54 05.06.2023

Хайдар Шодиев, специально для Asia-Plus

Задались мы этим вопросом не просто так - нас натолкнул несчастный случай, когда в столичной школе во время занятий подожгли ученика.



Когда-то в школах на уроках начальной военной подготовки и гражданской обороны старшеклассников учили шагать строем, уметь метко стрелять, защищать себя и окружающих от несчастных случаев и оказывать первую помощь потерпевшим.

Всех этих важных навыков у нынешних школьников не хватает, как и тех, кто должен обучить их профессионально.

В результате в армию приходят неподготовленные новобранцы, а при несчастных случаях многие молодые люди не знают, как помочь пострадавшим.

Где выход?

В соцсетях бурно обсуждают случай, произошедший 6 мая в столичной общеобразовательной школе № 67. В этот день здесь проводились учения по гражданской обороне и подготовке к чрезвычайным ситуациям.

В результате несоблюдения правил безопасности со стороны ответственных за проведение учений загорелась одежда на спине ученика 10 класса. Парень получил ожоги тела.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, что огонь, который охватил ученика, пытались потушить люди в военной форме.

Им это не удалось сделать, и парень сам снял пылающую одежду - у него обгорели рука и спина.

Милиция занялась расследованием этого ЧП.

Но как взрослые могли допустить подобное и как избежать подобных инцидентов впредь?

Забытый опыт

Республиканские СМИ часто сообщают о несчастных случаях – кого-то не смогли спасти на водоеме, кому-то не оказали экстренную помощь при пожаре, аварии или травмах. Еще немало сообщений о том, что молодые люди не желают служить в армии и всячески уклоняются от военного призыва.

Эксперты уверены, подобных случаев будет намного меньше, если в школах обратят серьезное внимание урокам начальной военной подготовки и гражданской обороны.

Аналог начальной военной подготовки впервые был введен в СССР в 1918 году. Тогда она называлась допризывной подготовкой и затрагивала граждан 15-20 лет.

В 1947 году допризывная подготовка была отменена. В 1967 году для учеников старших классов средних школ, студентов ПТУ, техникумов и других заведений среднего образования был заново введен предмет НВП и ГО.

При этом обучении подлежали как юноши, так и девушки.

В 1967 году в советских школах ввели новый предмет - начальная военная подготовка. В каждом учебном заведении оборудовали специальный кабинет с тематическими плакатами, муляжами гранат и бывалым военруком.

"В советских республиках, в том числе и в Таджикистане, в школах преподавали предмет начальной военной подготовки и гражданской обороны в 9 и 10 классах, - рассказывает душанбинец Алишер Давлатбеков. – Нам, как и в других школах, этот предмет преподавал офицер-запасник, который проходил спецподготовку по ведению программы. Мы их называли военруком, они обычно вели по два-три учебных часа в неделю".

По словам Давлатбекова, для полноценного изучения НВП и ГО учебные заведения обеспечивались плакатами, средствами первой помощи, макетами, респираторами, противогазами, дозиметрами, учебными автоматами Калашникова, муляжами ручных гранат, а также мелкокалиберными и пневматическими винтовками. Все это хранилось в специальных комнатах с сигнализацией.

"Занятия проводили хорошо обученные преподаватели и медработники, им помогали военные, администрация школы. Возможно, именно этого, то есть отличной подготовки, профессионализма и соблюдений всех мер безопасности, не хватило тем, кто решил недавно организовать учения по гражданской обороне в школе", - считает Давлатбеков.

Как рассказывает бывший преподаватель НВП и ГО Субхон Маликшоев, этот предмет включал в себя несколько практических и теоретических разделов.

"Ученики проходили строевую и огневую подготовку: учились маршировать, собирать и разбирать автомат, изучали модели ручных гранат. Также в НВП входили теоретические разделы: тактическая подготовка, знание воинских званий и уставные порядки, порядок прохождения воинской службы.

А еще школьники учились оказывать первую медпомощь пострадавшим при боевых действиях, стихийных бедствиях или же несчастных случаях.

В конце курса десятиклассников вывозили на учебные военные сборы в воинские части, где они на практике отрабатывали полученные знания", - рассказал бывший военрук".

По его словам, в полувоенной организации ДОСААФ параллельно существовала возможность обучения военно-прикладным дисциплинам для тех, кто хотел получить дополнительную подготовку перед службой в армии.

Там можно было научиться водить грузовики, гусеничную и мототехнику, пройти курсы радиотелеграфиста. Дополнительно проводилось обучение парашютным прыжкам, управлению спортивными самолетами.

А что сейчас?

В Таджикистане после приобретения независимости многие школьные программы были пересмотрены, изменены.

Гражданское противостояние 1990-х годов также внесло свои коррективы в учебный процесс. В целях безопасности все учебное вооружение было изъято и передано в Минобороны. Во многих школах посчитали нецелесообразным проводить уроки НВП и ГО, когда в стране шла война.

Так, постепенно этот предмет утратил свою роль и попал в список не самых важных уроков, наряду с пением, трудом и физкультурой.

"Мы проходили предмет НВП раз в неделю, - рассказывает выпускник столичной средней школы № 46 Мансур. - Преподаватель – молодой выпускник физкультурного института иногда показывал нам, как нужно ходить строевым шагом. Зимой в классе что-то рассказывал про атомную бомбу и как от нее спастись и тому подобное. Часто уроки НВП заменяли другими предметами. В целом было видно, что этот предмет никому не нужен".

Подобная ситуация сложилась с уроками НВП и в других школах.

"У нас уроки НВП и ГО вел бывший военный, подполковник Джамшед Абдуллаев, - рассказывает бывшая ученица столичной средней школы № 92 Зарнигор. – Он любил свой предмет, очень добросовестно проводил занятия и помимо военных знаний, имел отличные навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. Однако выделенных часов для такой важной программы было недостаточно".

По словам Субхона Маликшоева, в отличие от выпускников советских школ, сейчас молодые ребята допризывного возраста на уроках НВП и ГО не держат в руках автомат, не стреляют из него.

Они не бывают в воинских частях, не знакомятся вплотную с армейской жизнью, не проходят военные сборы.

"То есть о настоящей военной службе у ребят нет представления. А вкупе со страшилками о дедовщине, она для многих из них кажется чем-то тяжелым, опасным, - считает специалист. – А ведь та же дедовщина была и в наше время. Но тогда служба в армии не казалась нам страшной. Мы были готовы к службе. Да, было нелегко, но мы шли в армию без опаски.

Что касается гражданской обороны – то это тоже очень важный предмет, учитывая ситуацию в мире, а также подверженность многих наших территорий природным катаклизмам.

Думаю, давно назрела необходимость изменить отношение к этому предмету".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685915640


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