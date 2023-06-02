США силой пытаются добиться от Китая... диалога, - Крис Бакли

00:57 05.06.2023 The New York Times

США



США обещают продолжить морское патрулирование вблизи Китая и принуждают его к ядерным переговорам

NYT: в США пытаются заставить Китай вести диалог



Международный военный форум в Сингапуре показал всю глубину и масштаб американо-китайского противостояния, пишет NYT. Попытки Вашингтона втянуть Пекин в заведомо невыгодный для Китая военный диалог увенчались полным провалом. Китайский министр обороны даже отказался встречаться со своим американским коллегой.



Крис Бакли, Дэмиен Кейви, Дэвид Пирсон



Выступления двух высокопоставленных чиновников США и КНР продемонстрировали всю глубину опасений по поводу остроты противостояния между странами. Китай назвал это провокацией.



В эти выходные Соединенные Штаты попытались оказать давление на Пекин на двух фронтах, предупредив как о нарастающих рисках военных инцидентов, так и о надвигающихся опасностях соперничества в области ядерных вооружений. Это вызвало яростные обвинения со стороны китайского генерала в том, что Вашингтон разжигает конфронтацию.



В выступлениях советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне 2 июня и министра обороны Ллойда Остина в Сингапуре 3 июня администрация Байдена стремилась втянуть Китай в переговоры о растущих военных опасностях.



Ллойд Остин указал, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать военные корабли и самолеты в международных морях и небе вблизи Китая, несмотря на недавние тесные пересечения с китайскими вооруженными силами, а также продолжат оказывать поддержку Тайваню, самоуправляющемуся острову, который Пекин считает своей территорией. Оба вопроса являются для Китая исключительно болезненными.



"Нас не остановит опасное оперативное поведение Китая на море или в международном воздушном пространстве", - сказал Остин собравшимся военным чиновникам и экспертам на "Диалоге Shangri-La", ежегодном военно-политическом форуме в Сингапуре.



Выступая в Вашингтоне, Салливан изложил идеи Байдена о том, как взаимодействовать с миром, в котором "появились значительные трещины в том ядерном фундаменте, который сложился после холодной войны". Россия все чаще, хотя обычно и расплывчато, угрожает применением своего тактического ядерного оружия, а Китай наращивает свой ядерный арсенал. Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты модернизируют собственное ядерное оружие, но они не будут ввязываться в гонку по созданию большего количества боеголовок, чем имеют Россия и Китай вместе взятые.



"Мы готовы взаимодействовать с Китаем без предварительных условий, в целях обеспечения управляемости военной конкуренции и недопущения того, чтобы она переросла в конфликт", - сказал он.



Эти заявления двух самых высокопоставленных чиновников администрации Байдена, впрямую занимающихся опасностями военного соперничества с Китаем, иллюстрируют масштабы и глубину геополитического раскола между США и КНР, даже несмотря на то, что Вашингтон и Пекин возобновили обсуждение некоторых торговых и дипломатических вопросов.



В телефонном интервью Орвилл Шелл, директор Центра американо-китайских отношений Азиатского общества в Нью-Йорке заявил, что нарастающие экономические проблемы Китая стали одним из факторов, побудивших его лидера Си Цзиньпина в этом году вести себя в мире более сдержанно. "Но я не думаю, что его базовые подходы к противоречиям в отношениях с США изменились", - добавил Шелл.



Как бы подчеркивая эту напряженность, после выступления на форуме в Сингапуре Ллойда Остина китайская военная делегация созвала пресс-конференцию, чтобы обсудить его.



Генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн из Народно-освободительной армии Китая заявил журналистам, что продажа Соединенными Штатами оружия и другая поддержка Тайваня равносильны поощрению независимости острова.



"В то время как Соединенные Штаты призывают к общению и обмену мнениями, они одновременно наносят ущерб интересам Китая и обостряют наши опасения, - сказал генерал Цзин. - Тайваньский вопрос имеет для Китая фундаментальное значение, и мы не потерпим здесь никаких компромиссов или уступок".



Перспективы какого-либо американо-китайского соглашения по вопросам, которые подняли Салливан и Остин, кажутся весьма далекими. Более того, таких перспектив нет даже для их более глубокого обсуждения. Китай пока видит себя более слабой стороной и, похоже, считает, что подобные соглашения, будь то по контролю над вооружениями или по избежанию военных инцидентов у его берегов, только помогут Соединенным Штатам увековечить свое доминирование в регионе. Другими словами, непрозрачность может работать на пользу Китаю.



"Пекин особенно возмущен возросшей поддержкой Тайваня и рассматривает прекращение диалога с американцами как способ предупредить Соединенные Штаты", - заявила Бонни Глейзер, управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы фонда Маршалла в Америке.



"Они просто хотят привлечь наше внимание, - сказала она, добавив, что Пекин, возможно, не видит смысла в возобновлении военных переговоров с Вашингтоном. - Китайцы - и это ясно уже в течение долгого времени - на самом деле не заинтересованы в мерах по снижению рисков, потому что они думают, что, сохраняя некоторый уровень риска, они заставят США быть более осторожными".



"Диалог Shangri-La" за два десятилетия своего существования стал местом, где военные чиновники из Вашингтона и Пекина могут не только риторически спорить, но и проводить двусторонние обсуждения, направленные на снижение напряженности. Однако в этом году министр обороны Китая генерал Ли Шанфу отказался встретиться с Ллойдом Остином.



Они лишь обменялись рукопожатием во время короткой встречи на открытии форума 2 июня. "Рукопожатие за ужином не заменит серьезного взаимодействия", - сказал Остин в своем выступлении.



Остин также обрушился на Китай за то, что он назвал опасными военными маневрами в международном воздушном пространстве. По данным Индо-Тихоокеанского командования США, в конце мая китайский реактивный истребитель J-16 пролетел в опасной близости от разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Южно-Китайским морем.



В последнее время Пекин вернулся за стол переговоров с США по некоторым вопросам. Министр торговли Китая Ван Вэньтао недавно посетил Соединенные Штаты, а Джейк Салливан в прошлом месяце провел переговоры с высокопоставленным китайским дипломатом. Но накопившийся антагонизм между Китаем и Соединенными Штатами по вопросам безопасности преодолеть оказывается очень трудно.



Министр обороны Китая генерал Ли Шанфу, который был назначен на свою нынешнюю должность в марте, в 2018 году попал под санкции Вашингтона за покупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов. Китай заявил, что эти санкции являются причиной отказа Ли встретиться с Ллойдом Остином. Чиновники Пентагона говорят, что санкции не должны препятствовать переговорам, и что нежелание китайских военных общаться с американскими коллегами серьезно мешает предотвращению или разрядке потенциальных кризисов.



Чжао Сяочжуо, старший полковник Народно-освободительной армии Китая, присутствовавший на сингапурском форуме, сказал, что призывы Вашингтона к "ограничению" возможных столкновений между американскими и китайскими военными самолетами и кораблями могут быть использованы в качестве предлога для узаконивания американского наблюдения за Китаем.



"Антикризисное управление - это хорошо, - сказал он в интервью на английском языке. - Но военные корабли и самолеты США часто ведут наблюдение у побережья Китая. Ограничения, которые Соединенные Штаты хотели бы ввести, насколько я понимаю, должны узаконить провокационное поведение американских вооруженных сил по отношению к Китаю".



Попытки администрации США вовлечь Китай в переговоры о контроле над вооружениями кажутся в ближайшее время еще менее перспективными.



Китайские официальные лица отказались обсуждать соглашения, ограничивающие расширение их ядерных вооружений. Согласно ежегодному обзору Федерации американских ученых, у Китая сейчас имеется около 410 ядерных боеголовок. По оценкам Пентагона, если нынешние темпы их производства сохранятся, это число может вырасти до 1000 к 2030 году и до 1500 примерно к 2035 году. Если Пекин приблизится к этому числу, то два крупнейших ядерных противника Вашингтона будут иметь совокупную мощь около 3000 ядерных боеголовок.



Полковник Чжао из китайской делегации в Сингапуре заявил, что прогнозы США относительно ядерного арсенала Китая "необоснованны". "Количество ядерных боеголовок Китая или качество ядерного оружия Китая далеко от того, что есть у Соединенных Штатов и России", - сказал он, отказавшись при этом дать собственную оценку размера китайского ядерного потенциала.



"Даже если Китай откажется от какого-либо договора, ограничивающего общее количество имеющихся у него ядерных боеголовок, соглашения о прозрачности и укреплении взаимного доверия могут помочь ограничить риски, связанные с его наращиванием", - сказал Уильям Альберк, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований.



"Соглашения о горячей линии, уведомления о запусках ракет, то есть, всякий раз, когда вы проводите испытание или космический запуск, сообщайте об этом, - сказал Альберк в интервью. - А первым шагом здесь было бы: почему бы вам просто не сказать нам, сколько у вас боеголовок?" Источник - ИноСМИ

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