Америка перед президентскими выборами 2024 года, - Вл.Прохватилов

06:55 05.06.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 05.06.2023



В Америке началось выдвижение кандидатов на участие в президентских выборах 2024 года.



Проще демократам, они не озабочены подбором кандидатов. Заменить вечно падающего Байдена некем, так как это не предусмотрено жесткими правилами разнарядки "партии осла". Собственно говоря, Демократическая партия США состоит из двух партий. Из "внутренней партии", в рядах которой принимаются основные решения (Байден, Клинтоны, Шумер, Пелоси и др.), но которая быстро стареет, и внешнего круга, набираемого для антуража.



Демократы с нижнего этажа партийной иерархии умеют только имитировать участие в политической жизни. Когда кого-то из них выдергивают в верхний эшелон, получается что-то вроде Камалы Харрис, которая, как пишет Le Figaro, "выделяется прежде всего своими промахами и жаргоном". Помнится, когда ведущий новостей NBC News Лестер Холт спросил ее, почему, будучи посланником президента Байдена по вопросам миграции из Центральной Америки, она не посетила американо-мексиканскую границу, Харрис, заливисто смеясь, ответила, что не была и в Европе. Этот смех попал на новостные сайты, посты в социальных сетях и кабельные каналы по всему политическому спектру. "Она не умеет общаться. Она просто предлагает это ужасное хихиканье, которое заставляет людей съеживаться", – заявил бывший член палаты представителей республиканец Джейсон Чаффец.



У республиканцев своя головная боль. К неудовольствию лидеров "партии слона" Дональд Трамп, которого далеко не все среди республиканцев поддерживают, настолько мощно поднимает свой рейтинг, что остальные претенденты в кандидаты от республиканцев конкуренции с ним не выдерживают. И все-таки было решено выдвинуть запасного кандидата от GOP (Grand Old Party) – губернатора Флориды Рона ДеСантиса – на тот случай, если глубинное государство уберет 77-летнего Трампа с президентской дистанции.



"Американские президенты, как правило, выигрывают переизбрание. В каждом из четырех проигрышей на перевыборах, произошедших за последнее столетие – Герберта Гувера в 1932 году, Джимми Картера в 1980 году, Джорджа Буша-старшего в 1992 году и Трампа в 2020 году, – экономика США была либо в рецессии, либо в депрессии", – пишет австралийский журнал The Conversation. "Сейчас безработица находится на рекордно низком уровне с 1969 года, а самый высокий за последние десятилетия уровень инфляции, кажется, потихоньку снижается".



В то же время опрос экономистов, проведенный Bloomberg в марте 2023 года, показал, что вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет 65%.



И кто бы ни победил на президентских выборах 2024 года, Трамп, Байден или ДеСантис, ни один из них не в состоянии остановить сползание Америки к кромке потрясений и хаоса.



Америка вымирает. Еще 15 лет назад рождаемость в США была выше смертности. Теперь все демографические группы – белые, испаноязычные, чернокожие – уже не способны себя воспроизводить. Две трети американцев не считают важным иметь детей; прирост населения США осуществляется только за счет миграции. Доля белых американцев за 10 лет сократилась с 62% до 57% и продолжит падать.



Спад рождаемости и рост наркомании привели к падению продолжительности жизни. Она теперь составляет в США 76 лет, по этому показателю Америка за два года сползла с 50-го на 70-е место в мире, оказавшись позади Польши, Перу, Марокко и Китая.



Миграционный кризис на границе с Мексикой достиг рекордного уровня. Число мигрантов, незаконно пересекающих границу, в середине мая 2023 года достигло 10 тысяч человек в день – так много не было за всю историю наблюдений. Нелегалов и раньше было немало. В 2022 году их количество составило 2,4 млн, в 2021-м было 1,7 млн человек. Демократов это вполне устраивает, мигранты нужны им для расширения электоральной базы.



25 лет назад 70% американцев считали важным быть патриотами. Сейчас доля таких патриотов упала до 38%. Процент считающих ценность религии важной упал с 62% до 39%. А ценность наличия детей – с 59% до 30%. Зато американцы стали больше ценить деньги.



Только 21% опрошенных считают США исключительной страной. А доля тех, кто считает, что другие страны лучше США, выросла до рекордного за 30 лет уровня – 27%.



Знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший рецессию 2008-2009 годов, в комментарии телеканалу Fox Business заявил, что экономику США уже в текущем году ждет "жесткая посадка". "Самое худшее впереди", – сказал Рубини.



Даже если его прогноз не сбудется, очевидно, что экономический курс последних десятилетий завел самую богатую страну мира в тупик. Это признают и в Вашингтоне. Советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан недавно выступил в Институте Брукингса с программным докладом Renewing American Economic Leadership (Обновление экономического лидерства Америки). В докладе говорилось не столько об американском лидерстве, сколько о том, как оно было подорвано. Салливан рассказал, что неолиберальная экономическая политика привела к деиндустриализации Америки, промышленные предприятия мигрировали в Китай и другие южноазиатские страны в поисках дешевой рабочей силы. "Промышленная база Америки была разрушена, были подорваны социально-экономические основы, на которых держится любая сильная и устойчивая демократия", – сказал помощник Байдена.



Сегодня американская экономика держится за счет печатного станка и кредитов. Этот пузырь продолжают надувать, понимая, что однажды он должен лопнуть. Недавнее повышение лимита госдолга США свыше $31,5 трлн – тому свидетельство.



Трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена, а также "ползучая политизация Пентагона" ведут Вооруженные силы США к упадку, считает член палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Уолтц. Он говорит, что в прошлом году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году предвидится недобор в 50 процентов. Доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.



На фоне обеспокоенности нехваткой вооружений для армии США из-за поставок оружия на Украину телеканал CBS News провел расследование, и выяснилось, что основные трудности в закупках Пентагона связаны с завышением цен подрядчиками. Министерство обороны стало черной дырой. Как там расходуются деньги не знает никто.



Пол Крейг Робертс пишет: "Немногие американцы понимают, что сегодня, прямо сейчас, Америка, то, что от нее осталось, сталкивается с огромными вызовами, которые, скорее всего, ее одолеют. Американцы должны проснуться, если это возможно, и осознать, что на всех фронтах их общество подвергается внутренней атаке. Не внешней атаке со стороны России, Китая или террористов, а внутренней атаке со стороны их собственного правительства, корпораций, образовательных организаций и средств массовой информации".



Робертс уверен, что нынешнее поколение американцев будет жить в "1984" Джорджа Оруэлла или в "Матрице", или в "Новом дивном мире" Олдоса Хаксли в версии Клауса Шваба.