Не плюй в прошлое, вылетит – не поймаешь, - Рената Алимова

06:56 05.06.2023

РЕНАТА АЛИМОВА | 04.06.2023 |



Президент Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки, заявил 17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Великобритания не намерена осуждать свою колониальную политику и отказывается от официальных извинений по факту расстрела мирной демонстрации 13 апреля 1919 г. в индийском городе Амритсарец ("Амритсарская бойня"). Ни один представитель английского истеблишмента ни разу не выступил хотя бы с сожалениями по поводу действий в XIX веке "эффективных менеджеров" британской Ост-Индской компании, превративших Индию в крупнейшего производителя, а Китай – в крупнейшего потребителя опиума. Родоначальники многих богатейших семейств Старого и Нового Света нажили свой стартовый капитал именно на опиумной торговле в Китае. Однако потомки Асторов, Форбсов и Рузвельтов не любят вспоминать об этих страницах биографии их предков.



А что же французы? О, в их истории тоже немало темных страниц. Можно долго вспоминать французских работорговцев в Сенегале, Бенине и Кот-д’Ивуаре, бельгийских колонизаторов в Конго, испанских конкистадоров в Латинской Америке. Процветание "европейского сада" в значительной степени обусловлено многолетним разграблением "джунглей".



Двадцатый век вошел в мировую историю как один из самых кровопролитных периодов. При ближайшем рассмотрении в семье каждого второго современного политика Германии, Италии, Испании и Канады можно найти предка-нациста или коллаборанта, сотрудничавшего с одним из фашистских режимов.



История человечества состоит из длинной череды примеров несправедливости и насилия. Что с этим делать? Бесконечно каяться и пытаться откупиться за грехи предков или вынести уроки и попытаться жить так, чтобы у потомков не было оснований упрекнуть нас в жадности, глупости, жестокости? Большинство государств пытается следовать вторым путем, обращая взор в будущее.



На этом общем фоне странно выглядят попытки некоторых современных политиков Кыргызстана вернуть граждан своей страны в прошлое, заставив бесконечно мусолить дела минувших дней, игнорируя насущные проблемы. Примером такого ретроградства выглядит внесение на рассмотрение в Жогорку Кенеш законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". За расплывчатым названием скрывается поражающее неуместностью и несвоевременностью содержание: целью закона создатели видят реабилитацию несправедливо осужденных в годы "красного террора" и "сталинских репрессий". Киргизские законодатели озаботились необходимостью "расширить категорию лиц, подлежащих реабилитации, в том числе за счет тех, кто был осужден за ряд уголовных преступлений". И ратуют за покаяние государства перед ними. Авторы закона настаивают на том, что признавать репрессированными граждан следует не только по запросу родственников, но и по инициативе общественных организаций. Вместо того чтобы озаботиться насущным (например, попытаться решить проблему вынужденной трудовой эмиграции молодежи), народные избранники предпочитают думать о реабилитации уголовников.



Кстати, на покаяние какого государства следует рассчитывать таким реабилитированным? Советского Союза нет, а Кыргызская республика вроде бы не успела перед ними провиниться...



Конечно, восстановлением исторической справедливости заниматься необходимо, но нельзя использовать благое дело в сомнительных целях. А именно так и выглядят предлагаемые кыргызским парламентом поправки.



Можно ли оценивать по одним критериям "незаконно пострадавших" в годы установления советской власти (1917-1924) и в эпоху правления Сталина (1927-1953)? В первом случае речь идет о гражданской войне между сторонниками нового порядка и защитниками старого. Во втором – о процессе, контролируемом государственной властью. Говоря о периоде становления молодой республики, мы вспоминаем о борьбе с басмачеством, стремившимся сохранить старый уклад в своих интересах. Можно ли в условиях открытой войны одной части граждан против другой говорить о соблюдении законности? Из признания басмачества "народно-освободительным движением" вытекает признание предателями интересов кыргызского народа их противников, выступавших за права трудового народа, сражавшихся в рядах Красной армии Юсупа Абрахманова и Саякбая Каралаева.



Бездумная реабилитация заключенных сталинского периода несет опасность оправдания боевиков Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, что по меньшей мере странно для страны, отправившей на войну с фашизмом каждого четвертого своего жителя. Напомним, из более чем 363 тысяч кыргызов, призванных на фронт, погибло около 100 тысяч. Как потомки этих людей отнесутся к тому, что их дедов и отцов уровняют с карателями?



Невнимание к деталям заставляет заподозрить авторов документа как минимум в лукавстве. Создается впечатление, что этот документ далек от задач восстановления исторической справедливости. Без всяких дополнительных законов в Кыргызстане существуют институты, объединяющие историков, архивистов и юристов многих бывших советских республик, продолжающих работу по оправданию невинно осужденных, начатую еще во времена СССР.



Предлагаемый законопроект очень смахивает на идеологический инструмент, используемый для придания нового смысла историческим событиям столетней давности. Возникает закономерный вопрос: для решения какой задачи и в чьих интересах создается данный инструмент? Идет ли речь о неуклюжем способе отвлечь внимание граждан от актуальных проблем, стоящих перед республикой на современном этапе? Или о намерении расколоть кыргызское общество на почве трактовки исторических событий и их последствий?



Или все сложнее, и за очередной попыткой облить грязью общее советское прошлое скрывается опробованный на Украине и в Прибалтике сценарий разжигания русофобии? Тем более что речь идет о появлении на сцене неких НПО, созданных, как правило, на деньги англосаксов. Не хочется подозревать депутатов в злонамеренности, но несвоевременность и некомпетентность предлагаемого законопроекта не позволяет думать о его авторах как о выразителях интересов Кыргызстана. Сегодня, когда у страны и всей Центральной Азии появился шанс занять достойное место в рождающейся новой многополярной системе мироустройства, надо думать не о борьбе с призраками прошлого, а о сплочении общества и развитии взаимовыгодных отношений с соседями ради будущего, построенного на принципах взаимоуважения и равноправия.