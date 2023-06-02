В узбекском Термезе начинается супер-процесс над 18 местными чиновниками

07:00 05.06.2023

В Термезе начался суд над бывшим хокимом и другими чиновниками

Суд начал рассмотрение уголовного дела против бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и еще 17 лиц. Подсудимые обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в хищении, мошенничестве, получении взятки и других.



Термезский городской суд по уголовным делам Сурхандарьинской области приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и еще 17 лиц. Процесс будет открытым, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Подсудимые обвиняются по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 167 через 25 (приготовление к хищению), 168 (мошенничество), 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 205 через 28 (соучастие в злоупотреблении властью или должностными полномочиями), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 209 (должностной подлог), 209 через 28 (соучастие в должностном подлоге), 210 (получение взятки) и 229−4 (нарушение порядка предоставления земель) Уголовного кодекса.



Напомним, осенью 2022 года правоохранительные органы задержали бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и еще 10 лиц в качестве подозреваемых по делу о растрате 14,8 млрд сумов (УзА сообщало о материальном ущербе государству на 19,7 млрд сумов в рамках пяти случаев).



Вместе с экс-хокимом задержаны бывший первый заместитель хокима Гайрат Эламанов, бывший заместитель хокима по строительству Шухрат Рахмонкулов, архитектор города, руководитель и проектировщик торгового комплекса "Яшил дуне", застройщик комплекса и другие.



По данным источников "Газеты.uz", 14,8 млрд сумов, уплаченных предпринимателями за строительство магазинов в торговом комплексе "Яшил дуне", могли быть незаконно растрачены должностными лицами.