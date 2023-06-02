Израиль погрозил Ирану "Ударным кулаком": сценарии войны на несколько фронтов

08:48 05.06.2023

Члены узкого военно-политического кабинета министров приняли в минувшее воскресенье участие в масштабных учениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) под названием "Ударный кулак", проходивших в тель-авивском военном комплексе "Кирия". Отрабатывались сценарии войны на несколько фронтов, сообщает сегодня, 5 июня, новостной портал Ynet.



"Мы обязаны действовать против иранской ядерной угрозы, против ракетных обстрелов Израиля и угрозы объединения фронтов", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер воспользовался возможностью, чтобы передать "послание" Ирану, отмечает издание.



"Мы уверены, что способны разобраться с любой угрозой собственными силами и другими средствами", - указал глава правительства, отметив, что ближневосточная реальность меняется стремительными темпами, и "мы не сидим, сложа руки".

"Мы подгоняем нашу военную доктрину и оперативные возможности в соответствие с происходящими изменениями и нашими целями, которые остаются неизменными, - заявил премьер. - Мы обязаны действовать против иранской ядерной угрозы, ракетных обстрелов и объединения фронтов, которое мы называем „войной на несколько фронтов". Это вынуждает нас заранее взвесить несколько основных решений, которые кабинету и правительству придëтся принять вместе с системой безопасности, ЦАХАЛом и другими военными структурами".



Учения "Ударный кулак" направлены на выстраивание способности израильской армии вести одновременно войну на нескольких фронтах при разных сценариях развития ситуации и с акцентом на северный фронт. Учения продлятся две недели и имитируют боевые действия на всех фронтах и во всех плоскостях - на суше, и море, в воздухе и киберпространстве. В них принимают участие десятки тысяч военнослужащих срочной и резервистской службы. Параллельно проходят учения 36-й бригады и Галилейской бригады северного округа ЦАХАЛа, в которых тысячи военнослужащих отрабатывают маневры в Южном Ливане.



Сценарий учений, как и в предыдущие годы, включает серию инцидентов и атак на границах Израиля, которые быстро распространяются на Западный берег Иордана, Иерусалим, сектор Газа и Южный Ливан. Учитывается вариант одновременных ракетных обстрелов с востока и кибератак на коммуникационную инфраструктуру, прессу и интернет, а также на гражданские объекты еврейского государства.



Как сообщало EADaily, Иран в прошлом месяце представил 4-е поколение своей баллистической ракеты класса "Хорремшехр" под названием "Хайбер" с дальностью полëта 2000 км и боеголовкой массой 1500 кг. Исламская Республика расширяет свою ракетную программу, несмотря на активное противодействие со стороны США и Израиля, а также выражение обеспокоенности со стороны европейских стран. Тегеран заявляет, что программа носит сугубо оборонительный характер и предназначена для сдерживания потенциальных противников шиитской державы.