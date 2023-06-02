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|Трусы не той системы? КырДепутаты застебали замминистрессу Туйбаеву за непотребный внешний вид
09:56 05.06.2023
05 июня 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА
Где дресс-код? Депутату не понравилась одежда замминистра сельского хозяйства
На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев сделал замечание заместителю министра сельского хозяйства Айнуре Туйбаевой по внешнему виду.
Ему не понравилось, как одета чиновница.
"Есть несколько положений о государственных служащих. Есть дресс-код. Это Жогорку Кенеш. Замминистра пришла как докладчик. Представитель президента, обратите внимание на одежду и на другое, чтобы завтра еще не пришли в шортах", - сказал Алишер Эрбаев.
заседание комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию
Фото заседание комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. На трибуне заместитель министра сельского хозяйства Айнура Туйбаева
Айнура Туйбаева выступает с докладом по соглашению с Международным фондом сельскохозяйственного развития по финансированию проекта "Устойчивость региональных пастбищных сообществ".