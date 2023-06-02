Трусы не той системы? КырДепутаты застебали замминистрессу Туйбаеву за непотребный внешний вид

09:56 05.06.2023

05 июня 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Где дресс-код? Депутату не понравилась одежда замминистра сельского хозяйства



На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев сделал замечание заместителю министра сельского хозяйства Айнуре Туйбаевой по внешнему виду.



Ему не понравилось, как одета чиновница.



"Есть несколько положений о государственных служащих. Есть дресс-код. Это Жогорку Кенеш. Замминистра пришла как докладчик. Представитель президента, обратите внимание на одежду и на другое, чтобы завтра еще не пришли в шортах", - сказал Алишер Эрбаев.



заседание комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию

Фото заседание комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. На трибуне заместитель министра сельского хозяйства Айнура Туйбаева

Айнура Туйбаева выступает с докладом по соглашению с Международным фондом сельскохозяйственного развития по финансированию проекта "Устойчивость региональных пастбищных сообществ".