Обвал американской валюты начался: Россия и ее партнеры атаковали доллар, - Рон Пол

10:18 05.06.2023

infoBRICS

Китай

05 июня 2023

Рон Пол: обвал американской валюты уже начался - страны БРИКС готовятся к битве с долларом

infoBRICS: к борьбе против гегемонии доллара будет присоединяться все больше стран.



Обвал американской валюты начался, цитирует экс-кандидата в президенты США Рона Пола infoBRICS. К странам БРИКС, которые инициировали борьбу с долларом, скоро присоединятся другие государства, которые устали от американской интервенционистской политики.

Бывший конгрессмен Рон Пол говорит, что авторитет доллара уже начал ослабевать: страны по всему миру устают от американской интервенционистской политики.



В последние годы статус доллара США как мировой резервной валюты пошатнулся, и экс-кандидат в президенты говорит, что все только начинается.

"Мы - интервенционистское правительство. Мы вмешиваемся в личную и экономическую свободу. Мы вмешиваемся во внутренние дела всех других стран мира. Мы говорим им, что делать, вводим санкции, чтобы наказать. И потом удивляемся: "Вы хотите сказать, что они конкурируют с долларом? Это несправедливо! Мы заботимся о мире, делаем все, а теперь они нападают на доллар?"

Это те трещины, которые нам видны. Прошедший год ознаменовался значительным сокращением использования доллара в качестве мировой резервной валюты. И это не конец. Я думаю, что процесс будет идти в том же направлении".



Бывший представитель Техаса предупреждает, что БРИКС, или экономическая коалиция Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, - это лишь первая глава саги об ослаблении доллара. Следует ожидать, что все больше стран поведут себя аналогичным образом.



Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось. Каждый день вы будете читать очередную историю о том, что какая-нибудь крупная страна – это может быть Индия, Китай, Россия - заключает сделки по всему миру, используя местную валюту. А затем еще и БРИКС, эти пять стран, которые собираются вместе и говорят: мы хотим конкурировать. Таким образом, произойдет заполнение возникшего вакуума".



Председатель Комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам Анатолий Аксаков говорит, что переговоры о новой валюте БРИКС уже ведутся, и ожидается, что соглашение будет достигнуто в этом году.

"Связывая свою экономику и валюту с политикой, США подрывают основы своего доминирования, - заявил Аксаков. - Я уверен, что доля доллара в мировой торговле будет неуклонно снижаться".