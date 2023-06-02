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|Казахстан продлит сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года
11:15 05.06.2023
Казахстан продлит сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
"Казахстан продлит свое добровольное сокращение на 78 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - говорится в сообщении в понедельник.
Как отмечается, это добровольное сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем добычи, согласованным на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня.