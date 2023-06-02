В Бишкек прилетел кормилец. Его высочество эмир Тамим бин Хамад Аль Тани

11:38 05.06.2023

05 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстан с госвизитом прилетит эмир Катара. Будут перекрывать дороги



Во время государственного визита эмира Катара в Кыргызстан 6-7 июня органы внутренних дел будут нести службу в повышенном режиме. Об этом сообщили в МВД КР.



Создан оперативный штаб, к охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения будут привлечены около 3 тысяч сотрудников.



Места проведения официальных и торжественных мероприятий возьмут под особый контроль, на некоторых участках дорог движение транспорта ограничат.



В ведомстве просят граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.