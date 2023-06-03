Бурлящий Индостан: Пакистан и Индия в планах Запада, - Сергей Кожемякин

13:52 05.06.2023 Формула "разделяй и властвуй" остается центральной в стратегии западных держав. Пользуясь политическими баталиями в Пакистане и Индии, США закрепляются в Южной Азии.



"Нельзя арестовать идею"



На фоне обострения глобальных противоречий растет внимание Запада к южноазиатскому региону. Это вызвано желанием изолировать Китай, закрыв для него доступ к Индийскому океану и предотвратив гипотетический альянс самых населенных государств Евразии. Достижение этих целей предполагает существование послушных режимов.



В Пакистане такой режим был установлен в прошлом году. Сомнительное с точки зрения законности смещение правительства Имрана Хана произошло при откровенном вмешательстве США. Достоянием общественности стали требования американского госдепартамента "избавиться от премьера". Об участии в перевороте ЦРУ заявил бывший британский дипломат Крейг Мюррей. Новые власти дали благодетелям "зеленый свет", о чем свидетельствует раболепное обращение посла в Вашингтоне Масуда Хана. "Очень важно, чтобы США восстановили финансирование пакистанской армии и военные поставки", - заявил он на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст.



Белый дом использует покорность в своих целях. Та же Хорст в качестве условия для помощи выдвинула неукоснительное следование Исламабада требованиям МВФ и углубление неолиберальных реформ. По многочисленным данным, Пакистан поставляет Киеву ракеты для систем "Град" и другие боеприпасы.



Массовое возмущение свержением популярного лидера только усилилось из-за социально-экономического кризиса. Несмотря на разрушительные наводнения и рост цен на топливо и зерно, правительство не расширило, а сократило субсидии и льготы населению. Это привело к резкому - с 22 до 37 процентов - росту уровня бедности. Продовольственная инфляция составляет 47 процентов в городах и 52 процента в селах. Казна разорена преступными действиями правительства, что признают даже члены истеблишмента. Депутат от правящей нынче Пакистанской мусульманской лиги и экс-глава правительства Шахид Хакан Аббаси заявил о тотальном разворовывании средств, выделенных на продуктовую помощь, и констатировал тотальную коррумпированность политической системы.



Назначенные на 14 мая выборы в парламент крупнейшего штата Пенджаб должны были стать триумфом для возглавляемого Имраном Ханом "Движения за справедливость". Власть, не долго думая, отказалась выделять на избирательные процедуры деньги. Выступивший против этого Верховный суд подвергнут остракизму: в законодательство внесены поправки, позволяющие пересматривать его постановления. То, что власть готова на любые беззакония, доказал арест экс-премьера 9 мая. Отряды рейнджеров - военизированного формирования, подчиняющегося МВД, - ворвались в здание Высокого суда Исламабада, куда Хан добровольно явился для дачи показаний, и арестовали его вопреки протесту судей. Поводом стали финансовые нарушения, якобы допущенные при покупке земли для университета "Аль-Кадир".



Даже противники политика возмутились "топорностью" задержания, сопровождавшегося грубым насилием, не говоря уже о соблюдении юридических норм. Но дело наверняка не в нерадивости исполнителей. Правительству и тем, кто за ним стоит, нужно было любыми способами вызвать взрыв насилия и оправдать репрессии. Отчасти это удалось. В ответ на вспыхнувшие по всей стране протесты арестовано более 8 тыс. человек, включая все руководство "Движения за справедливость". Среди них генеральный секретарь партии Асад Умар, экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши и другие. Для быстрой расправы их дела рассматривают военные трибуналы.



Сам Имран Хан по постановлению Верховного суда был отпущен под залог, но новое задержание может произойти в любой момент. Против экс-премьера возбуждено более 140 уголовных дел, его дом в Лахоре осажден сотнями силовиков. Утверждая, что в здании укрылись участники беспорядков, они угрожают штурмом. "Вы можете арестовать всех нас, но не можете арестовать идею, время которой пришло", - отвечает на это Хан.



Власти не скрывают желания расправиться с политиком. "Мы дождемся отмены залога и арестуем его снова", - заявил министр внутренних дел Рана Санаулла. А глава правительства Шахбаз Шариф обещает "железной рукой" расправляться с "террористами", как он называет протестующих. Руководство страны открыто говорит о возможном запрете "Движения за справедливость". Для этого вбивается клин между Ханом и руководством вооруженных сил, чему способствуют нападения на ряд армейских объектов. В оппозиции обвинили в этом провокаторов, внедренных властями.



Для кабинета Шарифа жизненно важно нейтрализовать противников до осени, когда в стране должны пройти парламентские выборы. И США готовы в этом помочь. Ни словом не обмолвившись про антидемократические действия Исламабада, Белый дом осудил насилие со стороны протестующих. "В лице США Пакистан всегда найдет хорошего друга", - заявил представитель американского совета национальной безопасности Джон Кирби.



Карта национализма



Научившись играть на слабостях младших партнеров, вашингтонские стратеги используют эти навыки и в отношениях с Индией. Первой "зацепкой" является конфликт власти и оппозиции. Премьер-министр Нарендра Моди недавно назвал Индию "матерью мировой демократии", что, по его словам, доказывают памятники древней литературы. Но самые громкие слова о демократии часто совпадают с пиком ее нарушений. Лидер ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди приговорен к двум годам заключения за слова, сказанные на митинге в 2019 году. Напомнив о бежавших из страны бизнесменах-жуликах Нираве Моди и Лалите Моди, он задал тогда вопрос: "Почему все воры носят эту фамилию?" Суд счел это оскорблением главы правительства. И хотя до рассмотрения апелляций Ганди не может быть заключен под стражу, его уже лишили места в парламенте.



Это не единственный пример репрессий. По распоряжению избирательной комиссии Компартия Индии лишена статуса национальной партии. Поводом стала якобы недостаточная численность ее фракции в парламенте. Напомнив о несовершенной избирательной системе, из-за которой число депутатов не является показателем влияния в обществе, коммунисты заявили о продолжении своей работы в интересах трудящихся. "Повестка дня революционной партии не ограничивается выборами, это лишь часть нашей борьбы", - уверены они. Антикоммунизм принял бесчеловечные формы в штате Трипура, где правящему режиму с трудом удалось удержать власть. После выборов там зафиксировано почти 700 случаев насилия против коммунистов. Три человека убиты, сожжены сотни домов и офисов, тысячи семей вынуждены бежать из региона.



Запад закрывает на это глаза. Намеченный на июнь госвизит Моди в США, как сообщили в индийском МИД, "подчеркнет растущую важность стратегического партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном". Вместе с тем "партнеры" поддерживают контакты с оппозицией. В марте Рахул Ганди побывал в Великобритании, 31 мая стартовала его 10-дневная поездка по США.



Второй "ниточкой", с помощью которой Запад манипулирует индийским режимом, является национализм. Его выражением стало открытие нового здания парламента. Церемонию приурочили к 140-й годовщине со дня рождения Винаяка Саваркара - идеолога индуистского национализма, восхищавшегося Гитлером и призывавшего применить его методы решения "еврейского вопроса" к мусульманам. На возмущение оппозиции в правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) заявили, что "Саваркар - гордость каждого истинного индийца", а все, кто не согласен, "не стоят даже пыли на его ногах".



Продолжается переписывание учебных программ. После слов министра образования Сатьи Пала Сингха о том, что индусы произошли от мифических мудрецов - "риши", а не от обезьян, из них изымается теория Дарвина. Под предлогом "борьбы с рабским менталитетом" курс истории фактически лишился семивековой эпохи, во время которой Индией правили мусульманские династии, исключены факты об антиисламских погромах и убийстве Махатмы Ганди индуистскими националистами. Саваркар провозглашен "самым выдающимся борцом за свободу Индии". Все более кровавыми становятся "Рам Навами" - индуистские шествия по районам проживания приверженцев других религий. Они сопровождаются нападениями на храмы и жестокими столкновениями.



Наиболее острая обстановка сложилась в штате Манипур, где в результате столкновений индуистской и христианской общин убиты более 70 человек, сожжены три сотни церквей, а свыше 10 тыс. жителей стали беженцами. Напомнив, что регионом управляет БДП, коммунисты назвали власть ответственной за погромы.



Разжигать рознь правительство заставляют политические неудачи. В мае БДП уступила ИНК власть над Карнатакой - единственным штатом на юге Индии, находившимся под ее контролем. Власть рассматривала регион как плацдарм для наступления на руководимую коммунистами Кералу и проводила националистические эксперименты.



Для Вашингтона такое положение более чем выгодно. При необходимости оказать давление на Нью-Дели он сможет легко разыграть карту прав человека. Пока же США прощают правительству Моди эти "шалости", используя индуистский национализм в антикитайской политике. Индия все прочнее встраивается в агрессивные блоки. На полях последнего саммита "большой семерки" в Хиросиме прошла встреча "Четырехстороннего диалога по безопасности" - альянса в составе США, Индии, Японии и Австралии. Участники подтвердили курс на "сдерживание" КНР, обвинив ее в попытках "изменить статус-кво с помощью силы или принуждения".



Укрепляются двусторонние контакты. Посетив в середине мая США, индийская делегация обсудила с руководством Пентагона реализацию "инициативы по критическим и новым технологиям". Достигнуты договоренности о совместном производстве реактивных двигателей, боевых машин пехоты и дальнобойной артиллерии. Со все большим размахом проходят совместные учения, в том числе в непосредственной близости от границы с Китаем. В апреле в штате Западная Бенгалия ВВС Индии и США провели 11-дневные маневры Cope India для "повышения боевой совместимости". С американской стороны были привлечены стратегические бомбардировщики B-1.



Согласно утечкам в СМИ, во время прошлогодних индийско-китайских столкновений в Южном Тибете США передавали Нью-Дели разведданные о позициях и численности войск КНР. Ободренный этой поддержкой, министр обороны Раджнат Сингх заявил, что "нарушение Китаем соглашений и развертывание сил подорвали всю основу двусторонних отношений". Это напоминает пословицу о соринке в чужом глазу. Сама Индия объявила о строительстве в приграничных районах 60 тыс. км автодорог, 19 аэродромов и 40 вертолетных площадок. Явной провокацией стал визит в спорные приграничные районы Амит Шаха - главы МВД и ближайшего соратника Моди.



Подчинение чужим интересам грозит Индии катастрофой, особенно в соединении с неолиберальным курсом. Каждый шестой житель страны голодает, причем масштабы недоедания стабильно растут. Немногим лучше положение большинства остальных граждан. Средний доход занятых составляет 10 тыс. рупий (9,7 тыс. руб.), а уровень участия в рабочей силе снизился за пять лет с 46 до 40 процентов. Одна из причин - сокращение программы о гарантиях занятости в сельской местности. Безработицу подстегивает масштабная приватизация. Только в телекоммуникационной сфере сокращено 80 тыс. сотрудников. Доля зарплаты в валовой добавленной стоимости сократилась за два десятилетия с 33 до 26 процентов, а доля прибыли владельцев предприятий увеличилась с 17 до 48 процентов. За то же время суммарный капитал миллиардеров вырос с 2 до 20 процентов ВВП.



Остановить разрушительную политику может организованная борьба трудящихся. В апреле в столице прошла 100-тысячная демонстрация против неолиберально-сектантского курса. В штате Махараштра коммунисты организовали крестьянский "длинный марш" с требованием сохранения субсидий и гарантированных закупочных цен. На август ведущие профсоюзы готовят всеобщую забастовку. Подъем рабочей борьбы должен обеспечить изоляцию и разгром БДП. Именно так обозначают ближайшую цель коммунисты, призывая все светские партии к объединению.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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