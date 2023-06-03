В Киргизии раскрыт очередной государственный заговор. Идут аресты

13:53 05.06.2023

ГКНБ задержал участников возможного государственного переворота



ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно.



