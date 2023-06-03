В Киргизии раскрыт очередной государственный заговор. Идут аресты

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13:53 05.06.2023
ГКНБ задержал участников возможного государственного переворота
ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно.