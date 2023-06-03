 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 03.06.2023
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В Киргизии раскрыт очередной государственный заговор. Идут аресты
13:53 05.06.2023

ГКНБ задержал участников возможного государственного переворота

ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно.



Источник - 24.kg
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