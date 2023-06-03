Сакские курганы Алма-Аты: зачистка бульдозером, - "Караван"

13:54 05.06.2023

"Сакские курганы поглотила застройка": от тысячелетних памятников казахской истории скоро не останется ни следа



Вопрос сохранения археологических памятников из года в год не теряет своей актуальности – периодически появляются новости о том, что где-то разрушают курганы, уничтожаются петроглифы и т.п.



А несколько лет назад был скандал международного уровня, когда через древнее городище Талхиз, занесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотели проложить автомобильную дорогу... Почему же мы не ценим то, что имеем?



От памятников ничего не останется?



Уникальные находки с многовековой историей подвергаются разрушению и уничтожению вместо того, чтобы удивлять и радовать местных жителей и туристов. Последним остается любоваться новоделами и фейками. Получается, что подлинные уникальные артефакты… никому не нужны? Яркий пример такого отношения – сакские курганы на территории Алматы. Курганы могли бы стать нашей туристической фишкой, центром притяжения гостей и специалистов со всего мира, но вместо этого за последние десятилетия их количество уменьшилось до минимума. Большинство курганов было поглощено городской застройкой. Те же немногие, которые были исследованы археологами, также перестали существовать. Археолог Мурат Нурпеисов не первый год поднимает вопрос о сохранении археологических памятников на территории города Алматы:



– Самыми многочисленными памятниками археологии являются могильники кочевников раннего железного века и средневековья. Эти памятники очень часто попадают под снос на городской территории в результате строительства промпредприятий и жилой застройки, – говорит Мурат Нурпеисов. – Проблема защиты этих памятников связана не только с практикой и законодательством в сфере охраны историко-культурного наследия, но и с необходимостью смены научной парадигмы и устаревших стереотипов в самой археологической науке. Хотелось бы обратить внимание на локализацию крупных погребальных комплексов на территории Алматы.



В древности, по мнению патриарха казахстанской археологии К. А. Акишева, здесь был один из сакральных центров ранних кочевников.



Основные крупные некрополи сакского времени были расположены по обоим берегам р. Большая Алматинка.



С запада русла реки располагается Боралдайская возвышенность. Здесь находится крупный сакский могильник. С центрального кургана этого могильника также видны курганы по берегам реки. На равнинной части реки находится могильник Боралдай, состоящий из пятидесяти двух курганов. Памятник, несмотря на свою протяженность, составляет единое целое. Он занимает площадь более трехсот гектаров и уникален не только своей первозданностью, но и тем, что он не раскапывался археологами.



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В последние годы, в контексте общей дискуссии о месте древних сооружений в первобытных культурных системах был выработан своеобразный художественный подход к интеранимации ландшафта, согласно которому происходит акцентирование не на культурно-историческом контексте комплекса, а перенос акцентов на возбуждение эмоций и чувств, на осознание мифологического прошлого и психологического восприятия пространства человеком того времени. Памятник не выделяется из исторически-культурного ландшафта – он элемент ландшафта. Он неделим на природный и культурный. Он такой, какой он существует на данный миг, созданный природой и человеком, и если уничтожить какой-то элемент, то это будет уже другой ландшафт. Отсюда и должно происходить базовое понятие "охрана памятников".



Если памятник охраняется, то и весь ландшафт также должен находиться под охраной.



К сожалению, этот смысл не всегда понятен большинству специалистов-археологов, которые рассматривают каждый выявленный памятник прежде всего, как потенциальный объект исследования. Методика такого исследования традиционна и ведет к неизбежному разрушению памятника. Изучение полевой документации и вещественной коллекции находок среди археологов-профессионалов считается равнозначным и даже более предпочтительным сохранению памятника. Эта парадигма возникла еще на заре археологии. Понимания, что исторические ландшафты должны сохраняться даже на урбанизированной территории, а также, что необходим переход археологии к неразрушающим методам, пока не наблюдается. Кроме этого, есть еще масса других аспектов проблемы охраны памятников – от отсутствия полного реестра памятников, юридических казусов в системе охраны до взаимоотношений археологии и общества.



Интерес широкой публики к результатам археологических раскопок всегда был достаточно высоким. Дело в сенсационности, ожидании удивительных открытий. Однако взаимоотношения в треугольнике археология – СМИ – общество представляют собой клубок сложных противоречий. Археологи, понимая, что конечная цель исследования – информирование общества, обвиняют СМИ в вульгаризации археологического знания, в создании профанного контента, который и преподносится обществу. СМИ же обвиняют археологов в закрытости, в третировании археологов-коллег за публичность. Вместе с тем археологическое сообщество осознает, что археология нуждается в социализации, толковании, доступном широкой публике. Но более важный аспект – популяризация знаний о древнем мире.



Ясно одно: еще пятьдесят лет – и от памятников, простоявших тысячелетия, не останется и следа.



Но, пожалуй, самое важное – заглянуть в это будущее, потому что уже сейчас мы видим его контуры.



История мавзолея Айша-биби



– В последние годы отмечено появление сооружений, практическое значение которых вызывает много вопросов. В человеческое сознание вводится целая область феноменов. Сфера предметно-исторических феноменов претендует на особое самостоятельное значение и важное место в сознании. Классическим примером такой деятельности является история с памятником мирового уровня мавзолеем Айша-биби, – продолжает рассказ Мурат Нурпеисов. – На протяжении второй половины XX в. памятник разрушался. Немалую роль в этом сыграли музеи и специалисты-реставраторы. В Центральном государственном музее, Музее археологии, Жамбылском краеведческом музее хранятся многочисленные изразцовые кирпичи с Айша-биби. Возведенное в 70-е годы над руинами стеклянное сооружение окончательно разрушило памятник. Но даже в руинированном состоянии это был подлинный памятник.



В 1987 в экспозиции Центрального государственного музея РК стоял макет реконструкции мавзолея. И за все эти годы никому в голову не приходило осуществить такую реконструкцию в реальности, это было невозможно с точки зрения научной реставрации: сильные разрушения не давали четких представлений об объемах памятника, отсутствовали аналоги, с помощью которых можно было бы обосновать решения по реконструкции.



В настоящее же время на месте памятника – новодел, не имеющий никакого отношения к средневековой архитектуре.



В Алматы нет объектов, аналогичных этому мавзолею, зато есть сакские курганы. Но практически все проекты музеефикации археологического парка "Боралдайские сакские курганы" предусматривают раскопки и макетирование курганов, подобные проекты осуществлялись на могильниках Бесшатыре и Иссыке.



Такие примеры музеефикации – это позавчерашний день. А с точки зрения охраны – это уничтожение памятника. Думается, что для Боралдая будет современным решением концепция экопарка. Она предусматривает полное сохранение могильника, сохранение всего физического ландшафта с акцентом сохранения поймы р. Большая Алматинка. Концепция экопарка допускает создание дорожек для велосипедов, самокатов, электрокаров, допустимы прогулки на лошадях.



На Боралдае несколько лет проводились геофизические исследования. Поэтому вместо раскопок курганов на табличках рядом с каждым из них можно разместить информацию посредством QR-кодов, которая в полном смысле заменит картину раскопа.



Что же касается курганов среди жилой застройки, то их приоритетно сохранять, создавая рекреационную зону. Это и будет современным подходом в деле сохранения исторических ландшафтов. Такой положительный пример уже есть в Наурызбайском районе.



И, наконец, последнее. Необходимо понять, что эти памятники – не для проведения массовых мероприятий. Нельзя здесь устраивать музыкальные фестивали и спортивные состязания. Эти памятники важны прежде всего, как объекты краеведения. Основные посетители – это школьники и студенты, изучающие историю Казахстана.



Боралдайские курганы



Необходимо воспитывать культуру поклонения сакральным местам и приобщаться к духовным прозрениям наших предков.



Алматы



Автор: Марина Хегай