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Демократия по-французски, - Валерий Бурт
14:04 05.06.2023

Демократия по-французски
К Олимпиаде 2024 года Париж "зачистят" от бомжей
Валерий Бурт
05.06.2023

Правительство Франции озаботилось судьбой бездомных. Но это не значит, что их обеспечат работой, едой, и у них появится крыша над головой. Совсем наоборот – власти Пятой республики планируют вообще убрать всех парижских клошаров с глаз долой. Объясняют это тем, что в столице Франции пройдут летние Игры 2024 года, и праздник спорта необходимо провести достойно. Значит, надо убрать все лишнее и всех ненужных.

Это решение правительства на днях озвучил министр жилищного строительства Оливье Кляйн, который заявил, что перемещение "неблагополучных слоев" жителей Парижа необходимо из-за дефицита жилья во время предстоящего чемпионата мира по регби в сентябре этого года и Олимпийских игр в июле-августе следующего.

Странно, но ничего подобного не было во время первенства мира по футболу 1998-го и чемпионата Европы по тому же виду спорта в 2016 году, проходивших во Франции же. Эти события тогда вызвали колоссальный интерес, и Париж был буквально наводнен туристами. Но бездомные им не мешали.

Да, тогда бомжей было меньше. Однако в последние годы их число стало быстро расти – сегодня, кроме самих французов, в этой среде немало мигрантов из Алжира, Сирии, Ливии и других азиатских и африканских стран. К Олимпиаде-2024 их наверняка станет еще больше.

Но, пожалуй, главное то, что в 1998 году во Франции президентствовал Жак Ширак, а в 2016-м лидером страны был Франсуа Олланд. Они были более взвешенными и рациональными политиками, чем нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон. Он же самонадеян, упрям и не привык отступать от своих решений, даже если они вызывают резкую критику. Макрон выдержал яростный протест "желтых жилетов" и многочисленных забастовщиков, протащил скандальный закон о пенсионной реформе. И что ему какие-то несчастные бездомные?

Макрону на них, конечно, наплевать – хоть с колокольни Собора Парижской Богоматери, хоть с Эйфелевой башни. Чего не скажешь о главе Федерации солидарности рабочих и благотворительной организации помощи обездоленным Франции Паскале Брисе. Он заявил, что надо улучшать жизнь людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, но делать это надо не теми методами, которое избрало руководство республики.

Ему вторил член парламента от крайне левой партии "Непокоренная Франция" Адриен Клуэ, который назвал выселение бездомных перед важными международными событиями "методом всех авторитарных режимов" и привел в пример Китай и Бразилию. Напомню, что перед Олимпиадой-2008 представителей самого бедного населения КНР увезли подальше от Пекина. Накануне Игр 2016 года из Рио-де-Жанейро выселили целые кварталы фавел – бразильских трущоб.

Кстати, тогда особой критике страны-организаторы упомянутых Олимпиад не подверглись. И Международный олимпийский комитет стыдливо промолчал. Главное для него – внешний лоск, марши, рекорды. И гламурность. Если все это было соблюдено, остальное – частности.

Есть еще более давний исторический опыт такой миграции. В преддверии московской Олимпиады 1980 года из столицы СССР выселили за 101-й километр горожан, которые могли дискредитировать страну в глазах зарубежных гостей: алкоголиков, дебоширов и тех, кто отлынивал от работы.

По мнению Запада, это было "недемократичное" решение. Хотя, выражаясь спортивным языком, все было в рамках правил. В Советском Союзе действовал указ Президиума Верховного Совета "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни". И этот документ касался людей, которых отправили в "отпуск".

В Китае и Бразилии никто не опирался на закон. Там власти действовали испытанными тоталитарными методами – собирали бесправных людей и под охраной увозили. Но эти страны – совсем не светочи порядка и демократии. Франция другое дело – развитая европейская страна с многолетними традициями уважения к человеку и его правам.

На Западе вообще очень заботятся о правах человека. Но только, когда это касается других стран. Тут можно развернуться – начать дискуссии, возмутиться, ввести санкции.

Но блюстители нравственности и морали без колебаний выбрасывают все благородные понятия в мусорную корзину, если беззаконие и произвол творят в собственной стране. Отмахиваются или лениво оправдываются, ссылаясь на крайнюю необходимость.

Так и в этом случае. Но если закона о тунеядстве, как в СССР, во Франции нет, может, парламенту нужно срочно принять другой закон – о клошарстве, как об антиобщественном и антисоциональном явлении или что-то в этом роде?..

Бездомные жили в Париже с давних времен, и никто на них не обращал особого внимания. Более того, отверженные были частью многоликого пейзажа французской столицы, где уживались красота и уродство, тонкий романтизм и сухой реализм. И вот сейчас…

Решение "верхов" возмутило многих французов. И изрядно напугало руководителей городов, в которых бездомные будут размещены. У мэров своих забот полон рот, а тут еще незваные гости.

Один из недовольных – мэр Брюза, маленького городка на северо-западе Бретани Филипп Салмон. Он выразил несогласие с решением открыть центр для бездомных и нелегальных мигрантов на четыре тысячи человек. Это означает, что о спокойствии жителям 18-тысячного города придется забыть. О чистоте и комфорте – тоже.

Кстати, не факт, что многочисленные бомжи добровольно захотят разместиться в специально отведенных местах. Они привыкли жить, как вольные птицы: ночевать под открытым небом, есть, что придется. И вообще вести себя как заблагорассудится – со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Да и вряд ли бездомные Парижа захотят добровольно покинуть насиженные укромные уголки, улицы и площади, подвалы и подворотни. Многие из них совсем не безобидны: отравлены алкоголем, одурманены наркотиками.

Найдутся ли смельчаки из социальных служб и полиции, которые рискнут нарушить "покой" тысяч клошаров, вступить в тесный контакт с людьми с нездоровой психикой, зараженными множеством болезней. Может, демократичный президент Франции подаст пример?

Впрочем, нет, вряд ли чувственный и чувствительный Макрон на это решится. Лучше он лишний раз страстно расцелуется с Зеленским…

И последнее. К Олимпийским играм власти Франции собираются не только освободиться от бездомных, но и выселить из общежитий студентов. Им предписано освободить помещения для волонтеров до 30 июня 2024 года. Это еще один "привет" от западной демократии.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685963040


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