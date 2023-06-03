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|Песков "очень тревожно" забеспокоился о Киргизии
14:06 05.06.2023
Кремль назвал новости из Киргизии "очень тревожными"
Песков: в Кремле внимательно отслеживают "очень тревожные" новости из Киргизии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают новости из Киргизии. Эти новости Песков назвал "очень тревожными".
Детальной информацией о происходящем в республике Кремль не располагает, сказал Песков.
5 июня СМИ сообщали, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали участников предполагаемого государственного переворота.
Авторы: ДМИТРИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ