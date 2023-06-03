Песков "очень тревожно" забеспокоился о Киргизии

14:06 05.06.2023

Кремль назвал новости из Киргизии "очень тревожными"

Песков: в Кремле внимательно отслеживают "очень тревожные" новости из Киргизии



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают новости из Киргизии. Эти новости Песков назвал "очень тревожными".



Детальной информацией о происходящем в республике Кремль не располагает, сказал Песков.



5 июня СМИ сообщали, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали участников предполагаемого государственного переворота.



Авторы: ДМИТРИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ