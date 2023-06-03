Кто и как разгоняет инфляцию в Казахстане

14:09 05.06.2023 За 20 лет экономика Казахстана изменилась очень сильно. За это время бюджет страны вырос с 800 млрд до 16 трлн тенге. В 20 раз.



Официально все эти затраты были направлены на улучшение управления государством и увеличение благосостояния казахстанцев, пишет портал "Караван.kz".



Официальные доходы населения постоянно росли. Среднедушевой номинальный доход казахстанца вырос с 60 долларов в 2003 году до 380 долларов в 2022 году. Это, конечно, средняя температура по больнице, но она хорошо показывает, как росли доходы в стране.



Одна из причин, почему мы не можем выйти из бедности – постоянно высокая инфляция. Средняя инфляция за эти 20 лет составила 7,9 %. Это значит, что тенге обесценивался в 2 раза каждые 6 лет. А за 20 лет он обесценился почти в 7 раз.



Есть два государственных органа, которые отвечают за инфляцию и рост цен. Это правительство и Национальный банк. У них есть все возможности для такого контроля. Например, Нацбанк управляет инфляцией через ставку рефинансирования. А правительство - через государственные программы, выпуск государственных ценных бумаг и дефицит бюджета. Если правительство желает как-то снизить инфляцию, оно будет стремиться сократить свои расходы. Если нет – будет увеличивать.



2003 год



Весь год цены на нефть держатся высокие. В среднем по году - 30-31 доллар за баррель. Да, тогда такие цены считались высокими. 10 лет назад обычной была цена в 9 долларов/баррель.



Большие доходы от продажи нефти позволили правительству начать сразу несколько программ развития. Стартовала 3-летняя программа развития села. Тогда было предложено переселять людей из неперспективных сел. В начале года принята программа по снижению бедности. Летом принята Дорожная карта занятости.



2004 год



Рейтинговые агентства присвоили Казахстану инвестиционный рейтинг. До этого у нас был лишь спекулятивный рейтинг, который не позволял привлекать в страну крупных институциональных инвесторов.



Казахстанские банки получили возможность получать длинные и дешевые деньги на Западе.



2005 год



В Казахстане начался кредитный бум. Рост кредитования по итогам 2005 года составил 70 процентов. Процедура получения займов значительно упрощается: во многих банках достаточно удостоверения, РНН, справки о зарплате и копии домовой книги.



2006 год



В стране ипотечный бум. Банки дают кредиты под 10 %. За год цены на жилье на вторичном рынке выросли с 60 тысяч тенге до 95-100 тысяч тенге за квадратный метр. Иначе говоря, год назад обычную двушку в Алматы можно было купить за 7 млн тенге, то теперь она стоит больше 10 млн тенге.



Бюджет Казахстана корректировали более 20 раз. Сначала увеличивали, потом снижали. В итоге почти 19 млрд тенге так и остались неосвоенными.



2007 год



Начинается мировой кризис. Иностранные кредиторы просят казахстанские банки вернуть им деньги. Это заставляет банки поднимать ставки по кредитам. Спрос на кредиты резко упал, так же, как и на жилье.



2008 год



Мировой кризис. Все государства сокращают расходы. Но не Казахстан: расходная часть бюджета выросла на две трети. Курс мы также держим на уровне 120 тенге за доллар.



2009 год



4 февраля тенге подешевел сразу на четверть: до 150 тенге за доллар. Мера была вынужденной, заявлял Нацбанк. Из-за девальвации в России казахстанцы ожидали обрушения тенге, скупая доллары.



По итогам года из Нацфонда на антикризисную программу потрачено 10 млрд долларов.



2010 год



Началась первая пятилетка ФИИР. Цель программы – наладить диверсифицированное производство внутри страны, сократить импорт и тем самым обеспечить устойчивый рост экономики. В течении пяти лет должно быть запущено 800 предприятий, на которых будут работать 150 тысяч человек.



2011 год



Цены на нефть снова растут. Если в 2010 году нефть колебалась в районе 70–80 долларов за баррель, то в 2011-м – больше 110 долларов. Наша экономика захлебывается от такого количества денег. Рост доходов просто сумасшедший – почти 35 процентов. Растут сборы по всем видам налогов.



2012 год



Показал, насколько экономика РК стала зависеть от нефти. Выросли доходы по всем видам налогов примерно на 6 %. А вот корпоративный подоходный налог упал на 1 %. Этот вид налога отражает рост внутреннего производства. Так работает "голландская болезнь": нефтедоллары душат местную экономику. Производить товары внутри страны для собственного населения невыгодно. Проще и дешевле купить импортное.



2013 год



100 долларов за баррель уже не кажутся плохой ценой. Экономика Казахстана переживает кризис. Это видно по КПН – 1 триллион 32 миллиарда тенге. Еще минус 1 процент от уровня 2012 года. В этот год доля КПН в доходах страны была минимальной – всего 21 процент.



Формально в этот год должны были быть первые результаты от государственной программы ФИИР-1. Это означает, что программа не достигла своих целей.



2014 год



Кризис продолжается. Упали налоги с продаж. Нефть подешевела со 106 до 55 долларов за баррель.



Осенью министр национальной экономики Ерболат Досаев сообщил о снижении прогноза по ВВП и по доходам от торговли. Принят уточненный бюджет. Решено компенсировать потери за счет дефицита бюджета. Увеличение дефицита всегда ведет к росту инфляции. Что и случилось.



2015 год



В августе Нацбанк объявил о переходе к свободно плавающему курсу тенге. За сутки цена национальной валюты упала со 188 до 255 тенге за доллар.



Одновременно было принято решение об увеличении изъятия средств из Нацфонда: 43 % поступлений в бюджет страны пришли из фонда будущих поколений.



2016 год



Бюджет 2016 года снова корректировали с учетом изменения расчетного курса доллара с 300 до 360 тенге, снижения цены на нефть до 30 долларов за баррель и цен на металл до 15 % к уровню 2015 года.



2017 год



Первые изменения в бюджет правительство РК внесло уже в феврале 2017 года. Зачем? Чтобы увеличить расходы. Дефицит бюджета увеличился почти в три раза. Зато на оздоровление банковского сектора дали 2 трлн тенге.



2018 год



Впервые доходы бюджета сокращены сразу на триллион тенге. Это показывает, что в кубышке – Нацфонде – денег не так много. Поэтому все так серьезно. Еще в прошлом году экономисты забили тревогу: фонд тратится слишком быстро, мы рискуем его проесть. Поэтому президент поручил минфину ограничить все хотелки и сократить финансирование по минимуму.



Как результат, вполне нормальная инфляция: 5,5 %.



2019 год



Наверное, самый спокойный год в экономике. Структурные изменения не видны. Заработные платы были временно повышены за счет бюджета. Расходы на образование сократились. Расходы на пенсии выросли.



Все бюджетные расходы направлены на потребление. Это стимулирует импорт. Экономика получает временный катализатор роста, который действует, пока растут расходы.



2020 год



13 марта COVID-19 прилетел в Алматы. 16 марта введен режим ЧП. Промышленность, строительство, сфера услуг упали даже ниже, чем во время финансового кризиса 2008 года.



На фоне экономического спада затраты госбюджета повысились на 24 %. В номинальном выражении - до 16,7 трлн тенге. Размер трансфертов из Нацфонда в 2020 году достиг рекордной суммы – до 4,8 трлн тенге.



2021 год



Целевой коридор инфляции в проекте бюджета РК на 2021 год определен в пределах 4-6 %. Правда, правительство сделало все, чтобы не достичь этой цели. Половину из всех расходов должны составить социальные расходы: индексация пенсий и пособий, повышение зарплаты педагогов и врачей, взносы в Фонд медстрахования.



Дефицит бюджета за год углубился почти на 1 трлн тенге, несмотря на рост налоговых поступлений и дорожающую нефть.



2022 год



Это был самый необычный год в истории Казахстана. Только налогов было собрано 15,8 трлн тенге. Это сразу на 39 % больше, чем годом ранее. Все планы были перевыполнены. Производители алкоголя – самые устойчивые к набегам налоговиков компании - почти полностью вышли из тени. Плюс бюджет получил трансферты из Нацфонда.



Казалось бы, можно было закрыть год без дефицита. Но нет. Бюджет пересмотрели еще в апреле-мае и снова свели с дефицитом.



Выводы



Если пересчитать темпы роста расходов бюджета год от года, то можно увидеть, что они примерно совпадают с темпом инфляции. Есть исключения, но в целом это так. Иначе говоря, есть взаимосвязь между аппетитами правительства на бюджетные деньги и ростом инфляции в Казахстане.



То есть бюджет растет, а его основные затраты идут на покрытие роста цен от инфляции, которую разгоняет правительство, увеличивая свои расходы на сейчас, вместо того чтобы вкладывать деньги в будущее. Замкнутый круг.



За 20 лет правительство нашей страны только 4 раза уменьшало бюджет, и это приводило к волшебным результатам: инфляция падала. В 2015 году расходы сократили – инфляция упала с 10,5 до 8,5 %. В 2017 году снова сократили – и снова в 2018 году инфляция упала с 5,5 до 5,4 %.



Так что у нашего правительства есть свой опыт борьбы с инфляцией. И он вполне рыночный: надо меньше есть.



Автор: Адил Урманов

Инфографика Айгуль АКЫБАЕВОЙ Источник - Караван

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