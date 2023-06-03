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Известного кыр-бизнесмена Ажиева задержали за "организацию транснациональной сети вебкам-студий"
14:10 05.06.2023

5 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Даниэля Ажиева задержали за организацию транснациональной сети вебкам-студий

Скандально известный предприниматель Даниэль Ажиев задержан за организацию транснациональной сети вебкам-студий. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"В рамках уголовного дела, возбужденного госкомитетом по заявлению гражданина Э.А. по факту вымогательства у него денег, пресечена деятельность транснациональной устойчивой преступной группировки под руководством Д.А., которая занималась координацией работы крупной сети так называемых вебкам-студий. Установлено, что Э.А., будучи оператором сети вебкам-студий, за нарушение правил работы подвергся психологическому давлению со стороны администратора Н.Ш., который под угрозой физической расправы стал вымогать у него $2 тысячи", - говорится в сообщении.

Во время обысков в трех крупных студиях, принадлежащих Даниэлю Ажиеву, выявлены 30 операторов и 80 компьютеров. Для работы привлекались девушки, находящиеся за рубежом.

"Операторы работали в три смены, общая численность работников сети достигает примерно 300 человек от 18 до 25 лет. В рамках уголовного дела изъяты изобличающие незаконную деятельность вещественные доказательства, а также задержаны трое активных членов группировки, которым предъявлено соответствующее обвинение. Первомайским районным судом Бишкека им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Оперативная съемка
Даниэль Ажиев 31 мая попытался бежать в ОАЭ. Был объявлен в розыск и в последующем по запросу ГКНБ задержан в Узбекистане при попытке вылета в Эмираты. 4 июня его выдали кыргызской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в 2020 году Даниэль Ажиев обвинялся в разжигании межнациональной розни. Однако позже был признан невменяемым.

Широкой общественности стал известен благодаря скандалу. Он раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Пользователи социальных сетей раскритиковали его. После чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.

Источник - 24.kg
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