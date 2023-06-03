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Растет влияние России в Ливии, - Bloomberg
14:12 05.06.2023

Bloomberg
США

Путин приобретает влияние в богатой нефтью Ливии, в то время как США пытаются вытеснить группу Вагнера
Bloomberg: Москва усиливает свое дипломатическое и военное присутствие в Ливии

Москва восстанавливает дипломатическое присутствие в Триполи, сообщает Bloomberg, а группа Вагнера проецирует свою военную мощь вблизи нефтяных объектов на востоке Ливии. Это беспокоит США, которые стремятся увеличить поставки нефти из этой страны на европейские рынки.

Кремль восстанавливает свое дипломатическое присутствие в Триполи, а российские наемники получили доступ к нефтяным объектам и военным базам на востоке Ливии. "Остановка была вызвана главным образом внутренней политикой распределения нефтяных доходов, - сказал старший аналитик Navanti по Ливии Роберт Юниаке (Robert Uniacke). - Но я не верю, что все могло бы развернуться так, как это произошло, без роли группы Вагнера в поддержке и проецировании военной мощи в районах вокруг нефтяных объектов".

Усилия Москвы по восстановлению влияния, которое она утратила со смертью Каддафи, не всегда проходили гладко. Как наступление на Триполи, так и попытки выдвинуть сына покойного диктатора Саифа аль-Ислама на пост президента потерпели неудачу.

Теперь Путин, похоже, согласился на политику поддержки статус-кво, ситуацию, которая потенциально делает экспорт ливийской нефти заложником России, испытывающей санкционное давление на свои продажи сырой нефти.

В интервью Bloomberg новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара (Farhat Bengdara) похвалил силы Хафтара за их "большие усилия по обеспечению безопасности" нефтяных месторождений. Он сказал, что Ливия планирует открыть новые блоки для международных компаний в 2024 году и увеличить добычу с 1,2 миллионов до двух миллионов баррелей в день в течение пяти лет.

Большинство нефтяных аналитиков сомневаются, что NOC сможет осуществить это без большей политической стабильности.

"У нас сложилось впечатление, что Запад пытается добиться стабильности в Ливии, чтобы увеличить поставки нефти и газа из этой страны на европейские рынки, - сказала Елена Супонина, московский аналитик по Ближнему Востоку. - Кремль понимает, что США хотят использовать любые средства, чтобы ослабить влияние России в Ливии, и одна из наших задач - не допустить, чтобы это произошло".

Наличие у группы Вагнера боевых самолетов и систем противовоздушной обороны также осложняет усилия США. Хафтар рассчитывает на их защиту и помощь при отражении ливийского ополчения.

Глеб Ирисов, бывший офицер ВВС России, служивший в 2019-2020 годах на сирийской авиабазе Хмеймим, используемой Москвой для снабжения войск Вагнера в Ливии, сказал, что лично видел до 20 истребителей МиГ-29 советского производства, а также вертолеты, доставленные в Ливию.

По мере того, как влияние группы Вагнера распространяется на Судан, куда, по заявлениям США, они доставили ракеты класса "земля-воздух" силам быстрой поддержки, выступающим против армии, администрация Байдена усиливает давление.

В прошлом месяце США ввели санкции в отношении человека, обвиняемого в надзоре за операциями группы Вагнера в Мали. Утверждается, что группировка перевозит оружие через Африку, чтобы поддержать СВО на Украине, где также воевали военизированные формирования.

США неоднократно вводили санкции в отношении группы Вагнера и ее руководителей, включая Пригожина. Эти усилия до сих пор практически не повлияли на деятельность группы, включая ее стремление укрепить свои позиции в нескольких странах Африки и Ближнего Востока. Что произойдет в отсутствие военного вмешательства, неясно.

"США провозгласили это своими целями: номер один - изгнать группу Вагнера, и номер два - обеспечить проведение выборов в 2023 году, - сказал Джалель Харчауи (Jalel Harchaoui), эксперт по Ливии из лондонского Королевского института объединенных служб. - Ни то, ни другое не осуществится, главным образом потому, что США на самом деле даже не собираются пытаться".

Источник - ИноСМИ
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