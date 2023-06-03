В Казахстане создадут "Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества". Синекура №...

14:14 05.06.2023

В Казаъхстане создадут Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества", сообщает Zakon.kz.

Соглашение устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).



Также документ способствует сотрудничеству в научно-исследовательской сфере.



Ратификация соглашения даст возможность:



финансирования институтом ЦАРЭС казахстанских исследовательских проектов;

возможность создания филиала института ЦАРЭС в РК, что в свою очередь приведет к повышению уровня местного научного потенциала, открытию дополнительных рабочих мест, развитию бизнес-туризма.

Институт ЦАРЭС создан 11 странами и семью международными организациями. Официально он открыт 15 марта 2015 года в городе Урумчи. Страны ЦАРЭС проголосовали за место его расположения в КНР, так как Китай – первый из стран безвозмездно предоставил помещение и предложил финансовый вклад в его работу.



Казахстанская сторона подписала соглашение об учреждении института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и до настоящего времени имела статус наблюдателя.



Лариса Черненко